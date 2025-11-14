A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
Súlyos büntetést kaphat Cristiano Ronaldo: ezen megy el a portugálok vébéje?
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel. A 40 éves sztár könyökkel lökte meg ellenfelét, amiért a játékvezető először sárga, majd videóbírós felülvizsgálat után piros lapot mutatott fel - tudósított a BBC.
A mérkőzés előtt Ronaldo még azt nyilatkozta, hogy "megpróbál jó fiú lenni", hogy ne haragítsák meg az ír szurkolók, de a 2-0-s hátrány mellett a 60. percben elvesztette a fejét. Az eset akkor történt, amikor egy beadásra várva Ronaldo könyökével meglökte O'Shea hátát, amitől az Ipswich védője a földre került.
Glenn Nyberg játékvezető először sárga lapot adott a portugál csapatkapitánynak, de a VAR-szobából érkező jelzés után a pályaszéli monitornál megtekintette az esetet, és piros lapra változtatta ítéletét. Ronaldo nem fogadta csendben a büntetést: szarkasztikusan tapsolt az ír szurkolóknak, majd szóváltásba keveredett Heimir Hallgrimsson ír szövetségi kapitánnyal, mielőtt elhagyta a pályát.
Az incidens egy váratlan feszültség csúcspontja volt Ronaldo és Hallgrimsson között. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Ronaldo azzal vádolta az izlandi szakembert, hogy "észjátékokat" folytat, miután Hallgrimsson arra kérte a játékvezetőt, hogy ne hagyja magát befolyásolni az ötszörös aranylabdás által.
"Megdicsért, amiért nyomást gyakoroltam a játékvezetőre" - mondta Hallgrimsson a pályaszéli szóváltásukról, amely végül kézfogással zárult. "A pályán tanúsított viselkedése miatt kapta a piros lapot. Ennek semmi köze nem volt hozzám - hacsak nem sikerült bejutnom a fejébe."
Roberto Martinez, Portugália szövetségi kapitánya természetesen másként látta az esetet. Védelmébe vette csapatkapitányát, és bírálta Hallgrimssont, amiért a mérkőzés előtt a játékvezetőről beszélt. "A piros lap túl szigorú volt egy olyan csapatkapitánnyal szemben, aki 226 mérkőzésen keresztül soha nem kapott kiállítást" - mondta Martinez.
Ronaldo eltiltása biztosan érinti a vasárnapi, Örményország elleni utolsó selejtezőt, de akár három mérkőzéses eltiltást is kaphat erőszakos viselkedésért. A FIFA fegyelmi kódexe szerint könyöklésért legalább három mérkőzéses eltiltás jár. Ha Ronaldo három meccses eltiltást kap és Portugália közvetlenül kvalifikál, akkor a jövő nyári világbajnokság első két csoportmérkőzését ki kell hagynia.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
