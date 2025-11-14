2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzésen a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszticsák
Sport

Súlyos büntetést kaphat Cristiano Ronaldo: ezen megy el a portugálok vébéje?

Pénzcentrum
2025. november 14. 10:23

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel. A 40 éves sztár könyökkel lökte meg ellenfelét, amiért a játékvezető először sárga, majd videóbírós felülvizsgálat után piros lapot mutatott fel - tudósított a BBC.

A mérkőzés előtt Ronaldo még azt nyilatkozta, hogy "megpróbál jó fiú lenni", hogy ne haragítsák meg az ír szurkolók, de a 2-0-s hátrány mellett a 60. percben elvesztette a fejét. Az eset akkor történt, amikor egy beadásra várva Ronaldo könyökével meglökte O'Shea hátát, amitől az Ipswich védője a földre került.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Glenn Nyberg játékvezető először sárga lapot adott a portugál csapatkapitánynak, de a VAR-szobából érkező jelzés után a pályaszéli monitornál megtekintette az esetet, és piros lapra változtatta ítéletét. Ronaldo nem fogadta csendben a büntetést: szarkasztikusan tapsolt az ír szurkolóknak, majd szóváltásba keveredett Heimir Hallgrimsson ír szövetségi kapitánnyal, mielőtt elhagyta a pályát.

Cristiano Ronaldo
Csapata: Portugal
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 12M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

Az incidens egy váratlan feszültség csúcspontja volt Ronaldo és Hallgrimsson között. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Ronaldo azzal vádolta az izlandi szakembert, hogy "észjátékokat" folytat, miután Hallgrimsson arra kérte a játékvezetőt, hogy ne hagyja magát befolyásolni az ötszörös aranylabdás által.

"Megdicsért, amiért nyomást gyakoroltam a játékvezetőre" - mondta Hallgrimsson a pályaszéli szóváltásukról, amely végül kézfogással zárult. "A pályán tanúsított viselkedése miatt kapta a piros lapot. Ennek semmi köze nem volt hozzám - hacsak nem sikerült bejutnom a fejébe."

VB selejtezők (Európa) 9. forduló
Írország
2
0
Portugália
Félidő: 2-0
2025. november 13. csütörtök 20:45
|
Aviva Stadium, Dublin
Hazai gólszerzők
17' Troy Parrott, 45' Troy Parrott
Vendég gólszerzők
23
Labdabirtoklási arány
77
46
Támadások
172
28
Veszélyes támadások
135
3
Kaput eltaláló lövések
5
11
Kaput elkerülő lövések
22
5
Szögletek
9
3
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

Roberto Martinez, Portugália szövetségi kapitánya természetesen másként látta az esetet. Védelmébe vette csapatkapitányát, és bírálta Hallgrimssont, amiért a mérkőzés előtt a játékvezetőről beszélt. "A piros lap túl szigorú volt egy olyan csapatkapitánnyal szemben, aki 226 mérkőzésen keresztül soha nem kapott kiállítást" - mondta Martinez.

Ronaldo eltiltása biztosan érinti a vasárnapi, Örményország elleni utolsó selejtezőt, de akár három mérkőzéses eltiltást is kaphat erőszakos viselkedésért. A FIFA fegyelmi kódexe szerint könyöklésért legalább három mérkőzéses eltiltás jár. Ha Ronaldo három meccses eltiltást kap és Portugália közvetlenül kvalifikál, akkor a jövő nyári világbajnokság első két csoportmérkőzését ki kell hagynia.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#büntetés #foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #vb #portugália #FIFA #nemzetközi foci #cristiano ronaldo #vb-selejtezők #selejtező #eltiltás #írország

