2025. november 11. kedd
5 °C Budapest
Belgrád, 2024. június 22.Jakabos Zsuzsanna a nõi 200 méteres pillangóúszás elõfutamában a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 22-én.MTI/Derencsényi István
Sport

120 milliót buktak a magyar úszók a Kúria ítélete után: mindenkit sokkolt, ami történt

Pénzcentrum
2025. november 11. 16:23

A Kúria kedden precedensértékű döntést hozott, amely szerint a 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom, annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság korábban jogerősen megítélte számukra a 119,5 millió forintot és annak kamatait - írja a Telex.

A legfelsőbb bírói fórum öttagú felülvizsgálati tanácsa alapos iratismertetést és félórás tanácskozást követően úgy határozott, hogy a sportolóknak nem jár a jutalom, sőt, a kétmillió forintot meghaladó perköltséget is nekik kell viselniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Honvédelmi Minisztérium, amelyhez a sportállamtitkárság is tartozik, júniusban támadta meg a Kúrián a jogerős másodfokú ítéletet. A lépés különösen meglepő volt annak fényében, hogy az Orbán-kormány a sportot kiemelt stratégiai ágazatként kezeli, és az életjáradékok terén is bőkezűen bánik a forrásokkal. Az értetlenséget tovább fokozta, hogy míg az idei csengtui Világjátékok után három hónapon belül kifizették a jutalmakat, a három évvel ezelőtti eredmények után járó összegeket visszatartották.

Döntött a bíróság: súlyos milliókkal tartozik az állam Gyárfásnak, Jakabosnak és más úszóknak
EZ IS ÉRDEKELHET
Döntött a bíróság: súlyos milliókkal tartozik az állam Gyárfásnak, Jakabosnak és más úszóknak
A sportolók perre mentek, miután az állam nem fizette ki nekik az egyébként rendeletben rögzített jutalmat.

A perben Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna szerepeltek felperesként, akik a 2022-es Világjátékokon elért eredményeik után nem kapták meg a nekik járó jutalmakat.

A jogvita központi kérdése az volt, hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi döntése felülírhat-e egy kormányrendeletet. A 2013-as kormányrendelet szerint Magyarország a Világjátékokon az 1-8. helyen végző sportolókat jutalmazza.

Az elsőfokú bíróság az NVESZ elnökségi döntését vette figyelembe, amely szerint a kvalifikációs szakaszban nem indult elég nemzet versenyzője. A másodfokú bíróság azonban dokumentumokkal bizonyította, hogy megfelelő számú versenyző állt rajthoz, és érdemi verseny alakult ki. A Kúria most mégis az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben.

Sokkolt ez az ítélet, a szóbeli indoklása is. Ami valahogy így szólt: 'a Sporttörvény felhatalmazása alapján fizetendő állami jutalommal kapcsolatos igény nem hoz létre olyan Ptk.-n alapuló polgári jogviszonyt, amely alapján a kifizetés polgári peres eljárásban a kifizetésre kötelezett alperessel szemben bírósági úton érvényesíthető'. A Kúria szerint az igény ily módon történő érvényesítésére nincs jogi lehetőség, ami ellentétes a korábbi ítélkezési gyakorlattal

– mondta a Telexnek a sportolókat képviselő Bognár Viktor ügyvéd.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bognár korábban, a 2013-as Világjátékok után hasonló ügyben sikerrel járt, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság ellen kellett keresetet benyújtani. Az ügyvéd szerint az írásos indoklás kézhezvétele után döntenek a további jogi lépésekről.

A Világjátékokon olyan sportágak szerepelnek, mint a kick-box, a kajak-kenu maratoni változata, a görkorcsolya, a búvárúszás vagy a vízi életmentés. A 2022-es birminghami eseményen 224 versenyszámban avattak bajnokot, 73 ország szerzett érmet. Magyarország tizenegy első hellyel a hatodik helyen végzett az éremtáblázaton. Egyes versenyszámok után a sportolók vita nélkül megkapták a jutalmukat.

Balog, Takács, Szabó és Gyárfás két váltószámban (akadályúszás és 4×50 vegyes váltó) szerzett aranyérmet, amiért fejenként 17,5 millió forintos jutalom járt volna, valamint a késedelmi kamatok. Senánszky és Ugrai 16,5 millió, Jakabos pedig 12,5 millió forintot követelt. A Kúria döntése értelmében ezeket az összegeket most nem fizeti ki az állam.

címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA 
#Kúria #sport #állam #bíróság #úszás #ítélet #jutalom #honvédelmi minisztérium #úszó #sportgazdaság

