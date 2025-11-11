120 milliót buktak a magyar úszók a Kúria ítélete után: mindenkit sokkolt, ami történt

A Kúria kedden precedensértékű döntést hozott, amely szerint a 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom, annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság korábban jogerősen megítélte számukra a 119,5 millió forintot és annak kamatait - írja a Telex.

A legfelsőbb bírói fórum öttagú felülvizsgálati tanácsa alapos iratismertetést és félórás tanácskozást követően úgy határozott, hogy a sportolóknak nem jár a jutalom, sőt, a kétmillió forintot meghaladó perköltséget is nekik kell viselniük.

A Honvédelmi Minisztérium, amelyhez a sportállamtitkárság is tartozik, júniusban támadta meg a Kúrián a jogerős másodfokú ítéletet. A lépés különösen meglepő volt annak fényében, hogy az Orbán-kormány a sportot kiemelt stratégiai ágazatként kezeli, és az életjáradékok terén is bőkezűen bánik a forrásokkal. Az értetlenséget tovább fokozta, hogy míg az idei csengtui Világjátékok után három hónapon belül kifizették a jutalmakat, a három évvel ezelőtti eredmények után járó összegeket visszatartották.

A perben Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna szerepeltek felperesként, akik a 2022-es Világjátékokon elért eredményeik után nem kapták meg a nekik járó jutalmakat.

A jogvita központi kérdése az volt, hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi döntése felülírhat-e egy kormányrendeletet. A 2013-as kormányrendelet szerint Magyarország a Világjátékokon az 1-8. helyen végző sportolókat jutalmazza.

Az elsőfokú bíróság az NVESZ elnökségi döntését vette figyelembe, amely szerint a kvalifikációs szakaszban nem indult elég nemzet versenyzője. A másodfokú bíróság azonban dokumentumokkal bizonyította, hogy megfelelő számú versenyző állt rajthoz, és érdemi verseny alakult ki. A Kúria most mégis az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben.

Sokkolt ez az ítélet, a szóbeli indoklása is. Ami valahogy így szólt: 'a Sporttörvény felhatalmazása alapján fizetendő állami jutalommal kapcsolatos igény nem hoz létre olyan Ptk.-n alapuló polgári jogviszonyt, amely alapján a kifizetés polgári peres eljárásban a kifizetésre kötelezett alperessel szemben bírósági úton érvényesíthető'. A Kúria szerint az igény ily módon történő érvényesítésére nincs jogi lehetőség, ami ellentétes a korábbi ítélkezési gyakorlattal

– mondta a Telexnek a sportolókat képviselő Bognár Viktor ügyvéd.

Bognár korábban, a 2013-as Világjátékok után hasonló ügyben sikerrel járt, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság ellen kellett keresetet benyújtani. Az ügyvéd szerint az írásos indoklás kézhezvétele után döntenek a további jogi lépésekről.

A Világjátékokon olyan sportágak szerepelnek, mint a kick-box, a kajak-kenu maratoni változata, a görkorcsolya, a búvárúszás vagy a vízi életmentés. A 2022-es birminghami eseményen 224 versenyszámban avattak bajnokot, 73 ország szerzett érmet. Magyarország tizenegy első hellyel a hatodik helyen végzett az éremtáblázaton. Egyes versenyszámok után a sportolók vita nélkül megkapták a jutalmukat.

Balog, Takács, Szabó és Gyárfás két váltószámban (akadályúszás és 4×50 vegyes váltó) szerzett aranyérmet, amiért fejenként 17,5 millió forintos jutalom járt volna, valamint a késedelmi kamatok. Senánszky és Ugrai 16,5 millió, Jakabos pedig 12,5 millió forintot követelt. A Kúria döntése értelmében ezeket az összegeket most nem fizeti ki az állam.

