Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
Kirohant a doppingellenes ügynökség a "kokszolimpia" ellen: veszélyes, azonnal le kell állni ezzel
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen, amely engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát a versenyzők számára - számolt be a The Guardian.
Witold Banka, a WADA elnöke "veszélyesnek" és "felelőtlennek" nevezte az új sporteseményt, és hangsúlyozta, hogy a világ doppingellenes szervezeteinek egységesen kell fellépniük ellene. Különösen az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségét (USADA) sürgette cselekvésre.
"Etikai és morális szempontból hogyan lehetséges, hogy emberek beleegyeznek a versenyzésbe tiltott szerek szedése mellett? Ez teljesen ellentétes mindazzal, amit képviselünk" - fogalmazott Banka. Hozzátette, hogy bár gazdag támogatói vannak az eseménynek, reméli, hogy nem valósul meg.
A WADA vezetője szerint az amerikai kollégáknak többet kellene tenniük az esemény megakadályozásáért, különösen mivel az Las Vegasban kerülne megrendezésre. "Vannak jogi lehetőségeik a lobbizásra. Az USADA általános megjegyzéseket tett, de talán itt az ideje meggyőzni a finanszírozókat, hogy ez veszélyes" - mondta.
Az Enhanced Games jövőre kerülne megrendezésre a nevadai Resorts Worldben, úszás, atlétika és súlyemelés versenyszámokkal. Az eseményt, amely "a tudományos fejlődést felhasználva új korszakot nyit az atlétikai versenyzésben", Donald Trump Jr. befektetői csoportja is támogatja.
A verseny 250 000 dolláros jutalmat kínál a hivatalos világrekordok megdöntéséért, míg az 50 méteres gyorsúszásban és a 100 méteres sprintben egymillió dollár a tét.
Travis Tygart, az USADA vezetője korábban "bohócműsornak" nevezte az Enhanced Games-t, ugyanakkor erősen bírálta a WADA-t is. Az amerikai kormány idén visszatartotta a WADA finanszírozását, amit Tygart támogatott.
Banka csütörtöki londoni nyilatkozatában kijelentette, hogy a WADA "nagyon szeretne" együttműködni az USADA-val, de ennek "kölcsönös tiszteleten kell alapulnia". Egyúttal bírálta az amerikai doppingellenes rendszert, megjegyezve, hogy az amerikai egyetemi sportszövetség (NCAA) nem írta alá a világdoppingellenes kódexet.
"Az amerikai sportolók közel 90%-a nem a világdoppingellenes kódex szerint versenyez. A 2024-es olimpia után hat hónappal mindössze 308 mintát gyűjtöttek. Kérdezze meg magától, hogy ez egy erős rendszer-e, vagy fejlesztésre szorul" - fogalmazott Banka.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
