Kirohant a doppingellenes ügynökség a "kokszolimpia" ellen: veszélyes, azonnal le kell állni ezzel

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen, amely engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát a versenyzők számára - számolt be a The Guardian.

Witold Banka, a WADA elnöke "veszélyesnek" és "felelőtlennek" nevezte az új sporteseményt, és hangsúlyozta, hogy a világ doppingellenes szervezeteinek egységesen kell fellépniük ellene. Különösen az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségét (USADA) sürgette cselekvésre.

"Etikai és morális szempontból hogyan lehetséges, hogy emberek beleegyeznek a versenyzésbe tiltott szerek szedése mellett? Ez teljesen ellentétes mindazzal, amit képviselünk" - fogalmazott Banka. Hozzátette, hogy bár gazdag támogatói vannak az eseménynek, reméli, hogy nem valósul meg.

A WADA vezetője szerint az amerikai kollégáknak többet kellene tenniük az esemény megakadályozásáért, különösen mivel az Las Vegasban kerülne megrendezésre. "Vannak jogi lehetőségeik a lobbizásra. Az USADA általános megjegyzéseket tett, de talán itt az ideje meggyőzni a finanszírozókat, hogy ez veszélyes" - mondta.

Az Enhanced Games jövőre kerülne megrendezésre a nevadai Resorts Worldben, úszás, atlétika és súlyemelés versenyszámokkal. Az eseményt, amely "a tudományos fejlődést felhasználva új korszakot nyit az atlétikai versenyzésben", Donald Trump Jr. befektetői csoportja is támogatja.

A verseny 250 000 dolláros jutalmat kínál a hivatalos világrekordok megdöntéséért, míg az 50 méteres gyorsúszásban és a 100 méteres sprintben egymillió dollár a tét.

Travis Tygart, az USADA vezetője korábban "bohócműsornak" nevezte az Enhanced Games-t, ugyanakkor erősen bírálta a WADA-t is. Az amerikai kormány idén visszatartotta a WADA finanszírozását, amit Tygart támogatott.

Banka csütörtöki londoni nyilatkozatában kijelentette, hogy a WADA "nagyon szeretne" együttműködni az USADA-val, de ennek "kölcsönös tiszteleten kell alapulnia". Egyúttal bírálta az amerikai doppingellenes rendszert, megjegyezve, hogy az amerikai egyetemi sportszövetség (NCAA) nem írta alá a világdoppingellenes kódexet.

"Az amerikai sportolók közel 90%-a nem a világdoppingellenes kódex szerint versenyez. A 2024-es olimpia után hat hónappal mindössze 308 mintát gyűjtöttek. Kérdezze meg magától, hogy ez egy erős rendszer-e, vagy fejlesztésre szorul" - fogalmazott Banka.