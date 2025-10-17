2025. október 17. péntek Hedvig
7 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fiatal úszó a vízben verseny közben - víz alatti nézet
Sport

"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére

Pénzcentrum
2025. október 17. 19:44

Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen, elsősorban anyagi megfontolásokból - tudósított a The Guardian.

A 31 éves sportoló, aki 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben képviselte Írországot az olimpián, úgy döntött, hogy a Las Vegasban megrendezésre kerülő, ellentmondásos versenyen indul. "Az egész húszas éveimet Írországnak adtam. Az olimpiai sportolók egész életükben keményen edzenek, és mégsem kapnak fizetést" - nyilatkozta Ryan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ír sporthatóságok, kommentátorok és még Micheál Martin miniszterelnök is elítélte Ryan döntését, ám ő hajthatatlan maradt: "Az emberek véleménye nem fog nekem fizetni. Nem fogják segíteni a jövőm megalapozását."

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség szintén elítélte az Enhanced Games-t, a sportértékek elárulásának és egészségre veszélyesnek nevezve azt. Ryan azonban, aki nemrég vonult vissza a versenysportból, a pénzdíjra koncentrál.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

"Ideális esetben szeretném kifizetni az autómat, majd reményeim szerint előleget adni egy házra valahol Philadelphiában. Nagyon okosan kell bánnom a pénzzel, mert az élet egyre drágább" - mondta az úszó.

Az Enhanced Games szervezői radikális alternatívaként tekintenek a hagyományos sporttal szemben, amely szerintük bemutatja az "emberfelettit" azáltal, hogy normalizálja a gyógyszerészeti és technológiai teljesítményfokozást a sprintben, úszásban és súlyemelésben. A Szilícium-völgyi milliárdosok és Donald Trump Jr. által támogatott tornán a szervezők szerint már tucatnyi sportoló jelentkezett, köztük a háromszoros olimpiai ezüstérmes brit Ben Proud is.

Ryan, aki Philadelphiában nőtt fel és számos érmet nyert Írország színeiben világversenyeken, valamint 10 egyéni ír rekordot tart, elmondta, hogy évi 18 000 euróból (15 600 fontból) nehezen élt meg, és az ír úszószövetség "hibái" akadályozták fejlődését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bizonytalan olimpiai kilátásokkal szembesülve Ryan idén visszavonult, és elfogadta a meghívást a Las Vegas-i versenyre, ahol eseményenként akár 500 000 dolláros pénzdíj is várható, rekordok megdöntéséért pedig 1 millió dolláros bónusz jár.

"Mindig is 100%-ban támogatni fogom a tiszta sportolókat, amikor az olimpiai játékokról van szó. Ezt meg kell védeni" - mondja Ryan. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Enhanced Games-nek is megvan a maga integritása: "Itt senki sem csal, mert mindenki transzparens."

A terv szerint decemberben Abu-Dzabiba költözik, hogy elkezdje a gyógyszerezést, majd visszatér a versenyre. "Mindenki azt hiszi, hogy már most drogozunk, de nem. Továbbra is edzeni kell." Az orvosok minden sportoló számára személyre szabott gyógyszereket fognak biztosítani. "Még nem is tudjuk, mit fogunk szedni, mert mindenki egy kicsit más lesz. Nem a méret növeléséről van szó, hanem az erő növeléséről."

Ryan szerint a kritikusok "kiborulnak", de az Enhanced Games maradni fog. "Ez a dolog nem fog eltűnni. Ezt most megmondom."
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #úszás #donald trump #sportoló #pénzdíj #olimpikon #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:04
19:44
19:35
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 17.
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
2025. október 17.
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
2025. október 17.
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
5 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
1 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
4
4 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
5
1 hete
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 18:56
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 18:04
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Agrárszektor  |  2025. október 17. 19:31
Súlyos gondok vannak a kínai fokhagymával: erről nem árt tudni