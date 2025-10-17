"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére

Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen, elsősorban anyagi megfontolásokból - tudósított a The Guardian.
A 31 éves sportoló, aki 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben képviselte Írországot az olimpián, úgy döntött, hogy a Las Vegasban megrendezésre kerülő, ellentmondásos versenyen indul. "Az egész húszas éveimet Írországnak adtam. Az olimpiai sportolók egész életükben keményen edzenek, és mégsem kapnak fizetést" - nyilatkozta Ryan.
Az ír sporthatóságok, kommentátorok és még Micheál Martin miniszterelnök is elítélte Ryan döntését, ám ő hajthatatlan maradt: "Az emberek véleménye nem fog nekem fizetni. Nem fogják segíteni a jövőm megalapozását."
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség szintén elítélte az Enhanced Games-t, a sportértékek elárulásának és egészségre veszélyesnek nevezve azt. Ryan azonban, aki nemrég vonult vissza a versenysportból, a pénzdíjra koncentrál.
"Ideális esetben szeretném kifizetni az autómat, majd reményeim szerint előleget adni egy házra valahol Philadelphiában. Nagyon okosan kell bánnom a pénzzel, mert az élet egyre drágább" - mondta az úszó.
Az Enhanced Games szervezői radikális alternatívaként tekintenek a hagyományos sporttal szemben, amely szerintük bemutatja az "emberfelettit" azáltal, hogy normalizálja a gyógyszerészeti és technológiai teljesítményfokozást a sprintben, úszásban és súlyemelésben. A Szilícium-völgyi milliárdosok és Donald Trump Jr. által támogatott tornán a szervezők szerint már tucatnyi sportoló jelentkezett, köztük a háromszoros olimpiai ezüstérmes brit Ben Proud is.
Ryan, aki Philadelphiában nőtt fel és számos érmet nyert Írország színeiben világversenyeken, valamint 10 egyéni ír rekordot tart, elmondta, hogy évi 18 000 euróból (15 600 fontból) nehezen élt meg, és az ír úszószövetség "hibái" akadályozták fejlődését.
A bizonytalan olimpiai kilátásokkal szembesülve Ryan idén visszavonult, és elfogadta a meghívást a Las Vegas-i versenyre, ahol eseményenként akár 500 000 dolláros pénzdíj is várható, rekordok megdöntéséért pedig 1 millió dolláros bónusz jár.
"Mindig is 100%-ban támogatni fogom a tiszta sportolókat, amikor az olimpiai játékokról van szó. Ezt meg kell védeni" - mondja Ryan. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Enhanced Games-nek is megvan a maga integritása: "Itt senki sem csal, mert mindenki transzparens."
A terv szerint decemberben Abu-Dzabiba költözik, hogy elkezdje a gyógyszerezést, majd visszatér a versenyre. "Mindenki azt hiszi, hogy már most drogozunk, de nem. Továbbra is edzeni kell." Az orvosok minden sportoló számára személyre szabott gyógyszereket fognak biztosítani. "Még nem is tudjuk, mit fogunk szedni, mert mindenki egy kicsit más lesz. Nem a méret növeléséről van szó, hanem az erő növeléséről."
Ryan szerint a kritikusok "kiborulnak", de az Enhanced Games maradni fog. "Ez a dolog nem fog eltűnni. Ezt most megmondom."
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
