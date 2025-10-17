"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére

Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen, elsősorban anyagi megfontolásokból - tudósított a The Guardian.

A 31 éves sportoló, aki 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben képviselte Írországot az olimpián, úgy döntött, hogy a Las Vegasban megrendezésre kerülő, ellentmondásos versenyen indul. "Az egész húszas éveimet Írországnak adtam. Az olimpiai sportolók egész életükben keményen edzenek, és mégsem kapnak fizetést" - nyilatkozta Ryan.

Az ír sporthatóságok, kommentátorok és még Micheál Martin miniszterelnök is elítélte Ryan döntését, ám ő hajthatatlan maradt: "Az emberek véleménye nem fog nekem fizetni. Nem fogják segíteni a jövőm megalapozását."

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség szintén elítélte az Enhanced Games-t, a sportértékek elárulásának és egészségre veszélyesnek nevezve azt. Ryan azonban, aki nemrég vonult vissza a versenysportból, a pénzdíjra koncentrál.

"Ideális esetben szeretném kifizetni az autómat, majd reményeim szerint előleget adni egy házra valahol Philadelphiában. Nagyon okosan kell bánnom a pénzzel, mert az élet egyre drágább" - mondta az úszó.

Az Enhanced Games szervezői radikális alternatívaként tekintenek a hagyományos sporttal szemben, amely szerintük bemutatja az "emberfelettit" azáltal, hogy normalizálja a gyógyszerészeti és technológiai teljesítményfokozást a sprintben, úszásban és súlyemelésben. A Szilícium-völgyi milliárdosok és Donald Trump Jr. által támogatott tornán a szervezők szerint már tucatnyi sportoló jelentkezett, köztük a háromszoros olimpiai ezüstérmes brit Ben Proud is.

Ryan, aki Philadelphiában nőtt fel és számos érmet nyert Írország színeiben világversenyeken, valamint 10 egyéni ír rekordot tart, elmondta, hogy évi 18 000 euróból (15 600 fontból) nehezen élt meg, és az ír úszószövetség "hibái" akadályozták fejlődését.

A bizonytalan olimpiai kilátásokkal szembesülve Ryan idén visszavonult, és elfogadta a meghívást a Las Vegas-i versenyre, ahol eseményenként akár 500 000 dolláros pénzdíj is várható, rekordok megdöntéséért pedig 1 millió dolláros bónusz jár.

"Mindig is 100%-ban támogatni fogom a tiszta sportolókat, amikor az olimpiai játékokról van szó. Ezt meg kell védeni" - mondja Ryan. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Enhanced Games-nek is megvan a maga integritása: "Itt senki sem csal, mert mindenki transzparens."

A terv szerint decemberben Abu-Dzabiba költözik, hogy elkezdje a gyógyszerezést, majd visszatér a versenyre. "Mindenki azt hiszi, hogy már most drogozunk, de nem. Továbbra is edzeni kell." Az orvosok minden sportoló számára személyre szabott gyógyszereket fognak biztosítani. "Még nem is tudjuk, mit fogunk szedni, mert mindenki egy kicsit más lesz. Nem a méret növeléséről van szó, hanem az erő növeléséről."

Ryan szerint a kritikusok "kiborulnak", de az Enhanced Games maradni fog. "Ez a dolog nem fog eltűnni. Ezt most megmondom."