2025. október 29. szerda Nárcisz
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. február 6.Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, kezében a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurája a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Áll
Sport

Száz nap van már csak hátra: hamarosan indul a téli olimpia, így áll most a magyarok felkészülése

Pénzcentrum
2025. október 29. 13:22

Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a sportági szakszövetségek, illetve maga a MOB milyen magyar szereplésre számít.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a beszélgetésen azt mondta, legelőször a sérülésből lábadozó Jászapáti Petrát illeti a köszönet és a tisztelet, hiszen még úgy is a csapat mellett van, hogy ő maga nem vehet részt a versenyeken. Hozzátette, hogy nagy utat tett meg a téli olimpia azóta, hogy évtizedekkel korábban már volt egy Cortinában: most sokszor annyi résztvevő lesz, mint akkor volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök elmondta, hogy jelenleg a MOB 17-19 kvótával számol és remélik, hogy ez inkább a 19 esetében jön majd be. A kvótaszerzés egészen január közepéig tart, a magyar csapat január 24-én teszi le az esküt. Elhangzott az is, hogy a téli olimpiák során most a legkisebb a magyar csapat létszáma. 

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!

Kósa Lajos, a Magyar Korcsolyázók Szüvetségének az elnöke elmondta, hogy Jászapáti Petra kiesése azért is fájdalmas, mert a "legfrissebb" Európa-bajnokot veszítette el a csapat az olimpiára. Kósa Lajos szerint azonban a csapat így is nagy eredményekre hivatott, persze még várják azt, hogy pontosan kik indulhatnak majd el az olimpián. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pomázi Gyula, a Magyar Curling Szövetség elnöke hozzátette: vegyes párosban Magyarországnak még világbajnoki címe is van, így azt nem lehet mondani, hogy "nyeretlen kétévesként" menne ki a magyar csapat az olimpiára. A kvótaszerzés azonban még itt is zajlik.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#olimpia #sport #olaszország #kvóta #korcsolya #magyar válogatott #felkészülés #kósa lajos #sportolók #téli olimpia #olimpia2026 #jászapáti petra #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:22
13:15
13:03
12:54
12:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
5 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
7 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
3 napja
Régi barátját rúgatta ki David Beckham: most elárulta, milyen íratlan szabályt szegett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 13:03
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 12:45
Most érkezett Putyin bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Agrárszektor  |  2025. október 29. 12:28
Alig lehet megfékezni a bajt, ami rengeteg magyart érint: ez súlyos