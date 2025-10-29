Száz nap van már csak hátra: hamarosan indul a téli olimpia, így áll most a magyarok felkészülése

Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a sportági szakszövetségek, illetve maga a MOB milyen magyar szereplésre számít.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a beszélgetésen azt mondta, legelőször a sérülésből lábadozó Jászapáti Petrát illeti a köszönet és a tisztelet, hiszen még úgy is a csapat mellett van, hogy ő maga nem vehet részt a versenyeken. Hozzátette, hogy nagy utat tett meg a téli olimpia azóta, hogy évtizedekkel korábban már volt egy Cortinában: most sokszor annyi résztvevő lesz, mint akkor volt.

Az elnök elmondta, hogy jelenleg a MOB 17-19 kvótával számol és remélik, hogy ez inkább a 19 esetében jön majd be. A kvótaszerzés egészen január közepéig tart, a magyar csapat január 24-én teszi le az esküt. Elhangzott az is, hogy a téli olimpiák során most a legkisebb a magyar csapat létszáma.

Kósa Lajos, a Magyar Korcsolyázók Szüvetségének az elnöke elmondta, hogy Jászapáti Petra kiesése azért is fájdalmas, mert a "legfrissebb" Európa-bajnokot veszítette el a csapat az olimpiára. Kósa Lajos szerint azonban a csapat így is nagy eredményekre hivatott, persze még várják azt, hogy pontosan kik indulhatnak majd el az olimpián.

Pomázi Gyula, a Magyar Curling Szövetség elnöke hozzátette: vegyes párosban Magyarországnak még világbajnoki címe is van, így azt nem lehet mondani, hogy "nyeretlen kétévesként" menne ki a magyar csapat az olimpiára. A kvótaszerzés azonban még itt is zajlik.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA