A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Száz nap van már csak hátra: hamarosan indul a téli olimpia, így áll most a magyarok felkészülése
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a sportági szakszövetségek, illetve maga a MOB milyen magyar szereplésre számít.
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a beszélgetésen azt mondta, legelőször a sérülésből lábadozó Jászapáti Petrát illeti a köszönet és a tisztelet, hiszen még úgy is a csapat mellett van, hogy ő maga nem vehet részt a versenyeken. Hozzátette, hogy nagy utat tett meg a téli olimpia azóta, hogy évtizedekkel korábban már volt egy Cortinában: most sokszor annyi résztvevő lesz, mint akkor volt.
Az elnök elmondta, hogy jelenleg a MOB 17-19 kvótával számol és remélik, hogy ez inkább a 19 esetében jön majd be. A kvótaszerzés egészen január közepéig tart, a magyar csapat január 24-én teszi le az esküt. Elhangzott az is, hogy a téli olimpiák során most a legkisebb a magyar csapat létszáma.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!
Kósa Lajos, a Magyar Korcsolyázók Szüvetségének az elnöke elmondta, hogy Jászapáti Petra kiesése azért is fájdalmas, mert a "legfrissebb" Európa-bajnokot veszítette el a csapat az olimpiára. Kósa Lajos szerint azonban a csapat így is nagy eredményekre hivatott, persze még várják azt, hogy pontosan kik indulhatnak majd el az olimpián.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Pomázi Gyula, a Magyar Curling Szövetség elnöke hozzátette: vegyes párosban Magyarországnak még világbajnoki címe is van, így azt nem lehet mondani, hogy "nyeretlen kétévesként" menne ki a magyar csapat az olimpiára. A kvótaszerzés azonban még itt is zajlik.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.