Téli olimpia 2026: program, helyszínek, sportágak, magyar résztvevők - Minden tudnivaló egy helyen
Ahogy a korábbi években, Magyarország a téli olimpiai játékokon 2026-ban is számos sportágban képviselteti magát. Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a 2026 februárjában megrendezett téli olimpiáról: mutatjuk, kik lesznek a magyar résztvevők, mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban és mi mindent lehet tudni elöljáróban a téli olimpia programjairól.
Következő alkalommal 2026 februárjában rendezik meg a téli olimpiai játékokat, melyen idén is részt vesznek Magyarország versenyzői. Na de mi történt korábban, milyen magyar eredményekkel zárult a téli olimpia 2022-ben? Hol lesz megtartva a téli olimpia 2030-ban? Mit lehet tudni a 2026 téli olimpia sportágakról és mely csatornákon lesz látható a téli olimpia közvetítése? Minden fontos kérdést megválaszolunk.
2026 téli olimpia: mikor és hol lesz a téli olimpiai játékok?
A 2026. évi téli olimpiai játékok február 6-a és 22-e között kerül megrendezésre az olaszországi Milánóban, illetve Cortina d’Ampezzóban (már február 4-én és 5-én is tartanak tornákat, selejtezőket). Cortina d’Ampezzo egy kisváros Észak-Olaszországban, az Alpokban, itt található Európa egyik legnépszerűbb síparadicsoma. A két fő helyszín mellett klaszterekben, több alpesi pályán is megmérkőznek a versenyzők, sportágtól függően.
A 2026-os téli olimpia a világtörténelem 25. téli olimpiája lesz, a rendezvény helyszínét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság választotta ki még 2019-ben (a másik legnagyobb esélyes a svédországi Stockholm volt). Érdekesség: Olaszország nem először ad otthont a téli olimpiának, ugyanis itt rendezték meg az 1956-os (Cortina d’Ampezzo) és a 2006-os (Torino) játékokat is. Idén egyedül Oroszország olimpiai kvótát szerzett versenyzői nem indulhatnak az érmekért, ugyanis az orosz-ukrán háborúra és a nemzetközi politikai konfliktusokra való tekintettel kizárták az országot a versenyből.
2026 téli olimpia sportágak
Ez alkalommal összesen 16 sportágban, 116 különböző versenyszámban méri össze képességeit több mint 3500 sportoló. A 2026 téli olimpia sportágak a következők:
Sí sportágak
- alpesi sí
- északi összetett
- sífutás
- síakrobatika
- síugrás
Korcsolya sportágak
- gyorskorcsolya
- műkorcsolya
- rövidpályás gyorskorcsolya
Jég sportágak
- curling
- jégkorong
Szánkó sportágak
- bob
- szánkó
- szkeleton
Egyéb sportágak
- biatlon (sílövészet)
- hódeszka (snowboard)
Téli olimpia megnyitó 2026: mikor lesz a nyitó- és a záróünnepség?
A nyitóünnepséget február 6-án (pénteken), a San Siro Olimpiai Stadionban rendezik meg 20:00-tól. A záróünnepség február 22-én (vasárnap), 20:00-kor kezdődik a Veronai Arénában, ami egy, az ókori Római Birodalom idejéből fennmaradt, közel 2000 éves amfiteátrum.
Téli olimpia 2026 magyarok: kik indulnak hazai színekben?
Bár nem kifejezetten számítunk a téli sportok országának, természetesen magyarok is indulnak a versenyeken. Magyarország a téli olimpiai játékokon a 2026-os évben előreláthatólag 17-19 delegált képviseletében vesz részt rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás, curling és snowboard sportágakban. A versenyeken résztvevő sportolók konkrét névsorát egyelőre még nem tették közzé (jelenleg is zajlanak a kvótaszerző sportversenyek), azonban sífutásban Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara, curlingben Raul Karasz és Linda Joo, snowboardban Kozuback Kamilla és Brunner Blanca az esélyesek, rövidpályás gyorskorcsolyán pedig több kvótaszerző is versenyben van.
A téli olimpia programja: itt a 2026-os olimpiai versenynaptár
A 2026-os milánói téli olimpia hivatalos oldalán már közzétették a téli olimpia programját, terv szerint a következő menetrendre számíthatunk:
Február 4. (szerda, -2. nap)
- Curling: vegyes páros körmérkőzés
- Február 5. (csütörtök, -1. nap)
- Curling: vegyes páros körmérkőzés
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
- Snowboard: férfi big air selejtező
Február 6. (péntek, megnyitó napja)
- Curling: vegyes páros körmérkőzés
- Műkorcsolya: csapatverseny (jégtánc ritmustánc, páros rövidprogram, nők rövidprogram)
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
Február 7. (szombat)
- Alpesi sí: férfi lesiklás
- Sífutás: női 10 km + 10 km síatlon
- Curling: vegyes páros körmérkőzés
- Műkorcsolya: csapatverseny (férfi rövidprogram, jégtánc szabadprogram)
- Freestyle sí: női slopestyle selejtező
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
- Szánkó: férfi egyéni 1–2. futam
- Síugrás: női normál sánc egyéni
- Snowboard: férfi big air döntő
- Gyorskorcsolya: női 3000 m
Február 8. (vasárnap)
- Alpesi sí: női lesiklás
- Biatlon: vegyes váltó 4x6 km
- Sífutás: férfi 10 km + 10 km síatlon
- Curling: vegyes páros körmérkőzés
- Műkorcsolya: csapatverseny döntő (páros, nők, férfiak szabadprogramja)
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
- Szánkó: férfi egyéni 3–4. futam
- Snowboard: parallel óriás-műlesiklás (selejtező és döntő, férfi-női)
- Snowboard: női big air selejtező
- Gyorskorcsolya: férfi 5000 m
Február 9. (hétfő)
- Alpesi sí: férfi csapat kombináció
- Curling: vegyes páros körmérkőzés és elődöntő
- Műkorcsolya: jégtánc – ritmus tánc
- Freestyle sí: női slopestyle döntő
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
- Szánkó: női egyéni 1–2. futam
- Síugrás: férfi normál sánc egyéni
- Snowboard: női big air döntő
- Gyorskorcsolya: női 1500 m
Február 10. (kedd)
- Alpesi sí: női kombináció
- Biatlon: férfi 20 km egyéni
- Sífutás: klasszikus stílusú egyéni sprint (férfi és női, selejtező és döntő)
- Curling: vegyes páros bronzmeccs és döntő
- Műkorcsolya: férfi rövidprogram
- Freestyle sí: férfi slopestyle döntő, buckasí selejtezők (férfi és női)
- Jégkorong: női csoportmérkőzések
- Szánkó: női egyéni 3–4. futam
- Rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m, férfi 1000 m, vegyes váltó (selejtező és döntő)
- Síugrás: vegyes csapatverseny (normál sánc)
Február 11. (szerda)
- Alpesi sí: férfi szuperóriás-műlesiklás
- Biatlon: női 15 km egyéni
- Curling: férfi körmérkőzés
- Műkorcsolya: jégtánc – szabad tánc
- Freestyle sí: női buckasí (selejtező és döntő)
- Jégkorong: férfi csoportmérkőzések
- Szánkó: páros (1–2. futam)
- Északi összetett: férfi normál sánc és 10 km futás
- Snowboard: félcső selejtező (férfi és női)
- Gyorskorcsolya: férfi 1000 m
Február 12. (csütörtök)
- Alpesi sí: női szuperóriás-műlesiklás
- Sífutás: női 10 km (kvalifikáció)
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Freestyle sí: férfi buckasí (selejtező és döntő)
- Jégkorong: férfi csoportmérkőzések
- Rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m, férfi 1000 m döntők
- Skeleton: férfi 1–2. futam
- Snowboard: férfi cross (selejtező és döntő)
- Snowboard: női félcső döntő
- Gyorskorcsolya: női 5000 m
Február 13. (péntek)
- Biatlon: férfi 10 km sprint
- Sífutás: férfi 10 km (szabad stílus, egyéni indítás)
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Műkorcsolya: férfi szabadprogram
- Jégkorong: férfi csoportmérkőzések, női negyeddöntők
- Skeleton: női 1–2. futam, férfi 3–4. futam
- Snowboard: férfi félcső döntő
- Snowboard: női cross (selejtező és döntő)
- Gyorskorcsolya: férfi 10 000 m
Február 14. (szombat)
- Alpesi sí: férfi óriás-műlesiklás
- Biatlon: női 7,5 km sprint
- Sífutás: női 4x7,5 km váltó
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Freestyle sí: női big air selejtező, női dual mogul döntő
- Jégkorong: férfi csoportmérkőzések, női negyeddöntők
- Skeleton: női 3–4. futam
- Síugrás: férfi nagy sánc egyéni
- Rövidpályás gyorskorcsolya: női 1000 m selejtező, női 3000 m váltó elődöntő, férfi 1500 m selejtező és döntő
- Gyorskorcsolya: férfi 500 m döntő, női csapatüldözés selejtező
Február 15. (vasárnap)
- Alpesi sí: női óriás-műlesiklás
- Biatlon: férfi 12,5 km üldözéses, női 10 km üldözéses
- Bob: női monobob 1–2. futam
- Sífutás: férfi 4x7,5 km váltó
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Műkorcsolya: páros rövidprogram
- Freestyle sí: férfi big air selejtező, férfi dual mogul döntő
- Jégkorong: férfi csoportmérkőzések
- Skeleton: vegyes csapatverseny
- Síugrás: női nagy sánc egyéni
- Snowboard: vegyes csapat cross (selejtező és döntő)
- Gyorskorcsolya: férfi csapatüldözés selejtező, női 500 m döntő
Február 16. (hétfő)
- Alpesi sí: férfi szlalom
- Bob: férfi kettes 1–2. futam, női monobob 3–4. futam
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Műkorcsolya: páros szabadprogram
- Freestyle sí: női big air döntő
- Jégkorong: női elődöntők
- Rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 500 m selejtező, női 1000 m selejtező és döntő, férfi 5000 m váltó elődöntő
- Síugrás: férfi szuper-csapatverseny
- Snowboard: slopestyle selejtezők (férfi és női)
Február 17. (kedd)
- Bob: férfi kettes 3–4. futam
- Biatlon: férfi 4x7,5 km váltó
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Műkorcsolya: női rövidprogram
- Freestyle sí: síakrobatika selejtezők (férfi és női), férfi big air döntő
- Jégkorong: férfi playoff
- Északi összetett: férfi nagy sánc + 10 km sífutás
- Snowboard: női slopestyle döntő
- Gyorskorcsolya: csapatüldözéses döntők (férfi és női)
Február 18. (szerda)
- Alpesi sí: női szlalom
- Biatlon: női 4x6 km váltó
- Sífutás: csapat sprint (férfi és női, szabad stílus)
- Curling: férfi és női körmérkőzés
- Freestyle sí: női síakrobatika döntő
- Jégkorong: férfi negyeddöntők
- Rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 500 m döntő, női 3000 m váltó döntő
- Snowboard: férfi slopestyle döntő
Február 19. (csütörtök)
- Curling: férfi és női körmérkőzés, férfi elődöntők
- Műkorcsolya: női szabadprogram
- Freestyle sí: férfi síakrobatika döntő, félcső selejtezők (férfi és női)
- Jégkorong: női bronzmeccs és döntő
- Északi összetett: férfi csapatverseny (nagy sánc + 2x7,5 km sífutás)
- Síalpinizmus: sprintversenyek (férfi és női, előfutamok és döntők)
- Gyorskorcsolya: női 1000 m
Február 20. (péntek)
- Biatlon: férfi tömegrajtos 15 km
- Bob: női kettes 1–2. futam
- Curling: férfi bronzmeccs, női elődöntők
- Freestyle sí: férfi félcső döntő, női síkrossz selejtező és döntő
- Jégkorong: férfi elődöntők
- Rövidpályás gyorskorcsolya: női 1500 m döntő, férfi 5000 m váltó döntő
- Gyorskorcsolya: férfi 1500 m
Február 21. (szombat)
- Biatlon: női tömegrajtos 12,5 km
- Bob: négyes 1–2. futam, női kettes 3–4. futam
- Sífutás: férfi 50 km (klasszikus, tömegrajt)
- Curling: férfi döntő, női bronzmeccs
- Műkorcsolya: gálaműsor
- Freestyle sí: férfi síkrossz selejtező és döntő, vegyes csapat síakrobatika döntő, női félcső döntő
- Jégkorong: férfi bronzmeccs
- Síalpinizmus: vegyes váltó döntő
- Gyorskorcsolya: férfi és női tömegrajtos döntő
Február 22. (vasárnap, záróünnepség napja)
- Ünnepség: záróünnepség (Arena di Verona)
- Bob: négyes 3–4. futam
- Sífutás: női 50 km (klasszikus, tömegrajt)
- Curling: női döntő
- Jégkorong: férfi döntő
Téli olimpia 2026 közvetítés Magyarországon
A téli olimpia közvetítését élőben ingyenesen az M4 Sport csatornán követhetjük (streamelhető az m4sport.hu-n), továbbá élőben nézhetjük a versenyeket az Eurosport csatornán, illetve az HBO Max felületén is.
Hol lesz a téli olimpia 2030-ban és 2034-ben?
Ugyanúgy, ahogy a nyári olimpiai játékokat, a téli olimpiát is 4 évente rendezik meg, minden évben más-más helyszínen. Bár messze van még a következő rendezvény, már most tudhatjuk, hogy a téli olimpia 2030-ban Franciaországban, szintén az Alpok havas lankáin lesz megrendezve (a 2024-es nyári olimpiának is Franciaország adott otthont). Az Olimpiai Bizottság azt is megszavazta, hogy a téli olimpia 2034-ben az amerikai Utah államban lesz, a verseny központja az állam fővárosa, Salt Lake City.
Téli olimpia 2022: hány érmet hoztak haza tavaly a magyarok?
Előző alkalommal a téli olimpia 2022 februárjában volt megtartva Kína fővárosában, Pekingben. A magyar színekben induló delegált sportolóknak köszönhetően Magyarországnak a 20. helyet sikerült megszereznie; az 1. helyezett Norvégia (37 érem), a 2. helyezett Németország (26 érem), a 3. helyezett pedig Kína (15 érem) volt. Összesen 327 arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki a résztvevők között.
Magyarországot 2022-ben 14 sportoló képviselte 5 sportágban - ez volt az első alkalom, hogy versenyzőink 1-nél több, összesen 3 olimpiai érmet szereztek. Ekkor nyerte meg Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét Liu Shaoang férfi 500 m rövidpályás gyorskorcsolya versenyszámban; Liu Shaoang ezen felül egy bronzérmet is szerzett, férfi 1000 m rövidpályás gyorskorcsolyán. A harmadik érmünk szintén egy rövidpályás gyorskorcsolya bronzérem volt, vegyes 2000 m váltón (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, John-Henry Krueger csapata szerezte).
