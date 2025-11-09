Téli olimpia 2026: program, helyszínek, sportágak, magyar résztvevők - Minden tudnivaló egy helyen

Ahogy a korábbi években, Magyarország a téli olimpiai játékokon 2026-ban is számos sportágban képviselteti magát. Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a 2026 februárjában megrendezett téli olimpiáról: mutatjuk, kik lesznek a magyar résztvevők, mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban és mi mindent lehet tudni elöljáróban a téli olimpia programjairól.

Következő alkalommal 2026 februárjában rendezik meg a téli olimpiai játékokat, melyen idén is részt vesznek Magyarország versenyzői. Na de mi történt korábban, milyen magyar eredményekkel zárult a téli olimpia 2022-ben? Hol lesz megtartva a téli olimpia 2030-ban? Mit lehet tudni a 2026 téli olimpia sportágakról és mely csatornákon lesz látható a téli olimpia közvetítése? Minden fontos kérdést megválaszolunk.

2026 téli olimpia: mikor és hol lesz a téli olimpiai játékok?

A 2026. évi téli olimpiai játékok február 6-a és 22-e között kerül megrendezésre az olaszországi Milánóban, illetve Cortina d’Ampezzóban (már február 4-én és 5-én is tartanak tornákat, selejtezőket). Cortina d’Ampezzo egy kisváros Észak-Olaszországban, az Alpokban, itt található Európa egyik legnépszerűbb síparadicsoma. A két fő helyszín mellett klaszterekben, több alpesi pályán is megmérkőznek a versenyzők, sportágtól függően.

A 2026-os téli olimpia a világtörténelem 25. téli olimpiája lesz, a rendezvény helyszínét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság választotta ki még 2019-ben (a másik legnagyobb esélyes a svédországi Stockholm volt). Érdekesség: Olaszország nem először ad otthont a téli olimpiának, ugyanis itt rendezték meg az 1956-os (Cortina d’Ampezzo) és a 2006-os (Torino) játékokat is. Idén egyedül Oroszország olimpiai kvótát szerzett versenyzői nem indulhatnak az érmekért, ugyanis az orosz-ukrán háborúra és a nemzetközi politikai konfliktusokra való tekintettel kizárták az országot a versenyből.

2026 téli olimpia sportágak

Ez alkalommal összesen 16 sportágban, 116 különböző versenyszámban méri össze képességeit több mint 3500 sportoló. A 2026 téli olimpia sportágak a következők:

Sí sportágak

alpesi sí

északi összetett

sífutás

síakrobatika

síugrás

Korcsolya sportágak

gyorskorcsolya

műkorcsolya

rövidpályás gyorskorcsolya

Jég sportágak

curling

jégkorong

Szánkó sportágak

bob

szánkó

szkeleton

Egyéb sportágak

biatlon (sílövészet)

hódeszka (snowboard)

Téli olimpia megnyitó 2026: mikor lesz a nyitó- és a záróünnepség?

A nyitóünnepséget február 6-án (pénteken), a San Siro Olimpiai Stadionban rendezik meg 20:00-tól. A záróünnepség február 22-én (vasárnap), 20:00-kor kezdődik a Veronai Arénában, ami egy, az ókori Római Birodalom idejéből fennmaradt, közel 2000 éves amfiteátrum.

Téli olimpia 2026 magyarok: kik indulnak hazai színekben?

Bár nem kifejezetten számítunk a téli sportok országának, természetesen magyarok is indulnak a versenyeken. Magyarország a téli olimpiai játékokon a 2026-os évben előreláthatólag 17-19 delegált képviseletében vesz részt rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás, curling és snowboard sportágakban. A versenyeken résztvevő sportolók konkrét névsorát egyelőre még nem tették közzé (jelenleg is zajlanak a kvótaszerző sportversenyek), azonban sífutásban Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara, curlingben Raul Karasz és Linda Joo, snowboardban Kozuback Kamilla és Brunner Blanca az esélyesek, rövidpályás gyorskorcsolyán pedig több kvótaszerző is versenyben van.

A téli olimpia programja: itt a 2026-os olimpiai versenynaptár

A 2026-os milánói téli olimpia hivatalos oldalán már közzétették a téli olimpia programját, terv szerint a következő menetrendre számíthatunk:

Február 4. (szerda, -2. nap)

Curling: vegyes páros körmérkőzés

Február 5. (csütörtök, -1. nap)

Curling: vegyes páros körmérkőzés

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Snowboard: férfi big air selejtező

Február 6. (péntek, megnyitó napja)

Curling: vegyes páros körmérkőzés

Műkorcsolya: csapatverseny (jégtánc ritmustánc, páros rövidprogram, nők rövidprogram)

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Február 7. (szombat)

Alpesi sí: férfi lesiklás

Sífutás: női 10 km + 10 km síatlon

Curling: vegyes páros körmérkőzés

Műkorcsolya: csapatverseny (férfi rövidprogram, jégtánc szabadprogram)

Freestyle sí: női slopestyle selejtező

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Szánkó: férfi egyéni 1–2. futam

Síugrás: női normál sánc egyéni

Snowboard: férfi big air döntő

Gyorskorcsolya: női 3000 m

Február 8. (vasárnap)

Alpesi sí: női lesiklás

Biatlon: vegyes váltó 4x6 km

Sífutás: férfi 10 km + 10 km síatlon

Curling: vegyes páros körmérkőzés

Műkorcsolya: csapatverseny döntő (páros, nők, férfiak szabadprogramja)

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Szánkó: férfi egyéni 3–4. futam

Snowboard: parallel óriás-műlesiklás (selejtező és döntő, férfi-női)

Snowboard: női big air selejtező

Gyorskorcsolya: férfi 5000 m

Február 9. (hétfő)

Alpesi sí: férfi csapat kombináció

Curling: vegyes páros körmérkőzés és elődöntő

Műkorcsolya: jégtánc – ritmus tánc

Freestyle sí: női slopestyle döntő

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Szánkó: női egyéni 1–2. futam

Síugrás: férfi normál sánc egyéni

Snowboard: női big air döntő

Gyorskorcsolya: női 1500 m

Február 10. (kedd)

Alpesi sí: női kombináció

Biatlon: férfi 20 km egyéni

Sífutás: klasszikus stílusú egyéni sprint (férfi és női, selejtező és döntő)

Curling: vegyes páros bronzmeccs és döntő

Műkorcsolya: férfi rövidprogram

Freestyle sí: férfi slopestyle döntő, buckasí selejtezők (férfi és női)

Jégkorong: női csoportmérkőzések

Szánkó: női egyéni 3–4. futam

Rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m, férfi 1000 m, vegyes váltó (selejtező és döntő)

Síugrás: vegyes csapatverseny (normál sánc)

Február 11. (szerda)

Alpesi sí: férfi szuperóriás-műlesiklás

Biatlon: női 15 km egyéni

Curling: férfi körmérkőzés

Műkorcsolya: jégtánc – szabad tánc

Freestyle sí: női buckasí (selejtező és döntő)

Jégkorong: férfi csoportmérkőzések

Szánkó: páros (1–2. futam)

Északi összetett: férfi normál sánc és 10 km futás

Snowboard: félcső selejtező (férfi és női)

Gyorskorcsolya: férfi 1000 m

Február 12. (csütörtök)

Alpesi sí: női szuperóriás-műlesiklás

Sífutás: női 10 km (kvalifikáció)

Curling: férfi és női körmérkőzés

Freestyle sí: férfi buckasí (selejtező és döntő)

Jégkorong: férfi csoportmérkőzések

Rövidpályás gyorskorcsolya: női 500 m, férfi 1000 m döntők

Skeleton: férfi 1–2. futam

Snowboard: férfi cross (selejtező és döntő)

Snowboard: női félcső döntő

Gyorskorcsolya: női 5000 m

Február 13. (péntek)

Biatlon: férfi 10 km sprint

Sífutás: férfi 10 km (szabad stílus, egyéni indítás)

Curling: férfi és női körmérkőzés

Műkorcsolya: férfi szabadprogram

Jégkorong: férfi csoportmérkőzések, női negyeddöntők

Skeleton: női 1–2. futam, férfi 3–4. futam

Snowboard: férfi félcső döntő

Snowboard: női cross (selejtező és döntő)

Gyorskorcsolya: férfi 10 000 m

Február 14. (szombat)

Alpesi sí: férfi óriás-műlesiklás

Biatlon: női 7,5 km sprint

Sífutás: női 4x7,5 km váltó

Curling: férfi és női körmérkőzés

Freestyle sí: női big air selejtező, női dual mogul döntő

Jégkorong: férfi csoportmérkőzések, női negyeddöntők

Skeleton: női 3–4. futam

Síugrás: férfi nagy sánc egyéni

Rövidpályás gyorskorcsolya: női 1000 m selejtező, női 3000 m váltó elődöntő, férfi 1500 m selejtező és döntő

Gyorskorcsolya: férfi 500 m döntő, női csapatüldözés selejtező

Február 15. (vasárnap)

Alpesi sí: női óriás-műlesiklás

Biatlon: férfi 12,5 km üldözéses, női 10 km üldözéses

Bob: női monobob 1–2. futam

Sífutás: férfi 4x7,5 km váltó

Curling: férfi és női körmérkőzés

Műkorcsolya: páros rövidprogram

Freestyle sí: férfi big air selejtező, férfi dual mogul döntő

Jégkorong: férfi csoportmérkőzések

Skeleton: vegyes csapatverseny

Síugrás: női nagy sánc egyéni

Snowboard: vegyes csapat cross (selejtező és döntő)

Gyorskorcsolya: férfi csapatüldözés selejtező, női 500 m döntő

Február 16. (hétfő)

Alpesi sí: férfi szlalom

Bob: férfi kettes 1–2. futam, női monobob 3–4. futam

Curling: férfi és női körmérkőzés

Műkorcsolya: páros szabadprogram

Freestyle sí: női big air döntő

Jégkorong: női elődöntők

Rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 500 m selejtező, női 1000 m selejtező és döntő, férfi 5000 m váltó elődöntő

Síugrás: férfi szuper-csapatverseny

Snowboard: slopestyle selejtezők (férfi és női)

Február 17. (kedd)

Bob: férfi kettes 3–4. futam

Biatlon: férfi 4x7,5 km váltó

Curling: férfi és női körmérkőzés

Műkorcsolya: női rövidprogram

Freestyle sí: síakrobatika selejtezők (férfi és női), férfi big air döntő

Jégkorong: férfi playoff

Északi összetett: férfi nagy sánc + 10 km sífutás

Snowboard: női slopestyle döntő

Gyorskorcsolya: csapatüldözéses döntők (férfi és női)

Február 18. (szerda)

Alpesi sí: női szlalom

Biatlon: női 4x6 km váltó

Sífutás: csapat sprint (férfi és női, szabad stílus)

Curling: férfi és női körmérkőzés

Freestyle sí: női síakrobatika döntő

Jégkorong: férfi negyeddöntők

Rövidpályás gyorskorcsolya: férfi 500 m döntő, női 3000 m váltó döntő

Snowboard: férfi slopestyle döntő

Február 19. (csütörtök)

Curling: férfi és női körmérkőzés, férfi elődöntők

Műkorcsolya: női szabadprogram

Freestyle sí: férfi síakrobatika döntő, félcső selejtezők (férfi és női)

Jégkorong: női bronzmeccs és döntő

Északi összetett: férfi csapatverseny (nagy sánc + 2x7,5 km sífutás)

Síalpinizmus: sprintversenyek (férfi és női, előfutamok és döntők)

Gyorskorcsolya: női 1000 m

Február 20. (péntek)

Biatlon: férfi tömegrajtos 15 km

Bob: női kettes 1–2. futam

Curling: férfi bronzmeccs, női elődöntők

Freestyle sí: férfi félcső döntő, női síkrossz selejtező és döntő

Jégkorong: férfi elődöntők

Rövidpályás gyorskorcsolya: női 1500 m döntő, férfi 5000 m váltó döntő

Gyorskorcsolya: férfi 1500 m

Február 21. (szombat)

Biatlon: női tömegrajtos 12,5 km

Bob: négyes 1–2. futam, női kettes 3–4. futam

Sífutás: férfi 50 km (klasszikus, tömegrajt)

Curling: férfi döntő, női bronzmeccs

Műkorcsolya: gálaműsor

Freestyle sí: férfi síkrossz selejtező és döntő, vegyes csapat síakrobatika döntő, női félcső döntő

Jégkorong: férfi bronzmeccs

Síalpinizmus: vegyes váltó döntő

Gyorskorcsolya: férfi és női tömegrajtos döntő

Február 22. (vasárnap, záróünnepség napja)

Ünnepség: záróünnepség (Arena di Verona)

Bob: négyes 3–4. futam

Sífutás: női 50 km (klasszikus, tömegrajt)

Curling: női döntő

Jégkorong: férfi döntő

Téli olimpia 2026 közvetítés Magyarországon

A téli olimpia közvetítését élőben ingyenesen az M4 Sport csatornán követhetjük (streamelhető az m4sport.hu-n), továbbá élőben nézhetjük a versenyeket az Eurosport csatornán, illetve az HBO Max felületén is.

Hol lesz a téli olimpia 2030-ban és 2034-ben?

Ugyanúgy, ahogy a nyári olimpiai játékokat, a téli olimpiát is 4 évente rendezik meg, minden évben más-más helyszínen. Bár messze van még a következő rendezvény, már most tudhatjuk, hogy a téli olimpia 2030-ban Franciaországban, szintén az Alpok havas lankáin lesz megrendezve (a 2024-es nyári olimpiának is Franciaország adott otthont). Az Olimpiai Bizottság azt is megszavazta, hogy a téli olimpia 2034-ben az amerikai Utah államban lesz, a verseny központja az állam fővárosa, Salt Lake City.

Téli olimpia 2022: hány érmet hoztak haza tavaly a magyarok?

Előző alkalommal a téli olimpia 2022 februárjában volt megtartva Kína fővárosában, Pekingben. A magyar színekben induló delegált sportolóknak köszönhetően Magyarországnak a 20. helyet sikerült megszereznie; az 1. helyezett Norvégia (37 érem), a 2. helyezett Németország (26 érem), a 3. helyezett pedig Kína (15 érem) volt. Összesen 327 arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki a résztvevők között.

Magyarországot 2022-ben 14 sportoló képviselte 5 sportágban - ez volt az első alkalom, hogy versenyzőink 1-nél több, összesen 3 olimpiai érmet szereztek. Ekkor nyerte meg Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét Liu Shaoang férfi 500 m rövidpályás gyorskorcsolya versenyszámban; Liu Shaoang ezen felül egy bronzérmet is szerzett, férfi 1000 m rövidpályás gyorskorcsolyán. A harmadik érmünk szintén egy rövidpályás gyorskorcsolya bronzérem volt, vegyes 2000 m váltón (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, John-Henry Krueger csapata szerezte).