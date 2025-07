Szörnyű hír érte a magyar olimpiai csapatot: nagyon fontos sportolót veszítettek el

Biztosan nem épül fel februárig Jászapáti Petra a sérüléséből, így nem indulhat harmadik téli olimpiáján. A sportolónő keresű posztban tudatta mindezt.

Elülső keresztszalag-szakadást szenvedett Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyázó egy szárazföldi edzésen, így egészen biztosan nem idnulhat februárban a milánó-cortinai téli olimpián. A hírről a korcsolyaszövetség mellett maga a sportoló számolt be.

Jászapáti Petra saját posztjában azt írta: nagyon elkeseredett a sérülés miatt, hiszen a vállműtéte utáni rehabilitációt követően mostanában tért vissza az edzésekhez.

Egy poszt, amiről azt hittem, hogy soha nem kell megírnom... a márciusi vállműtétem után egy cél lebegett a szemem előtt: mielőbbi teljes rehabilitáció és visszatérés a jégre. Rengeteg munka után sikerült teljes értékben visszaállni az edzésekbe és nagyon jó úton haladtam egy sikeresnek ígérkező olimpia felé. Szárazföldi edzésen egy olyan gyakorlat közben, amit már több százszor csináltam, elszakadt az elülső keresztszalagom, mely engem, a csapatot és a családomat is letaglózott. Ebből a sérülésből sajnos nem fogok tudni 2026 februárig felépülni, így nagyon nehéz szívvel kellett belátnom, hogy nem indulok a harmadik téli olimpiámon. Valamiért az élet most ezt a kártyát osztotta, erre nem tudtam felkészülni, mert meg se fordult a fejemben, hogy létezik ilyen a paklimban. Eltört a térdem, a szívem és az olimpiai álmaim is darabokban vannak

- tette közzé kerserű posztját a sportolónő.

Elmondta azt is: fogalma sincs a hogyan továbbról, és ilyen a karrierjében most először fordul vele elő.

Sok kérdésem van, amire a válaszok még ismeretlenek. Az elmúlt 12 év alatt, amit válogatott sportolóként töltöttem, ez az első alkalom, hogy nincsenek válaszaim vagy elképzelésem arról, hogy mi következik. Az egyetlen célom jelenleg a műtét és a rehabilitáció sikeressége. Hálás vagyok a férjemnek, a családomnak, a barátaimnak, akik még szorosabban ölelnek egy ilyen lehetetlen helyzetben. Köszönöm a rendkívüli orvosi csapatnak és a szövetségemnek, hogy vigyáznak rám ebben a nagyon nehéz időszakban. Sok szerencsét mindenkinek, különösen a csapattársaimnak, akiknek a a leghangosabb szurkolója leszek ebben a szezonban! Kívánom, hogy az álmaitok valóra váljanak!

- üzent a teljes olimpiai csapatnak Jászapáti Petra.

A 26 gyorskorcsolyázó eddig két téli olimpián vett részt, a 2018-as pekingi, valamint a 2022-es pjongcsangi játékokon is ott volt. Utóbbi olimpián a vegyes váltó tagjaként bronzérmet szerzett, egyéniben egy hatodik hely a legjobb olimpiai eredménye.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA