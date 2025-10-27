2025. október 27. hétfő Szabina
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Itt az újabb topligás edzőkirúgás: megvált mesterétől a Juventus

Pénzcentrum
2025. október 27. 13:23

A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.

Az elmúlt idők kimondottan rössz eredményei, a nyeretlen széria közepette semennyire nem meglepő, hogy a Juventus ma reggel kirúgta edzőjét, a horvát Igor Tudort. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Juve tegnap este a Laziotól kapott ki 1-0-ra, és a szakírók egymás után kezdtek arról posztolni, hog a torninói csapatnál immár válsággá mélyült az elmúlt időszak több rossz eredményét mintázó sorozat. A klub 13 óra után nem sokkal hivatalosan bejelentette a horvát edző menesztését, arról még előtte kora délután Gianluca di Marzio és Fabrizio Romano transzferguruk is beszámoltak. A klub hivatalos közleménye itt:

A Juve utoljára másfél hónappal ezelőtt, szeptember közepén tudott meccset nyerni, amikor az Intert verték a bajnokságban. Azóta csak döntetlenekre és vereségekre futotta, és a Serie A-ban is csak a nyolcadik helyen állnak. A sajtóhírek szerint ideiglenes edző ül le a padra a közeli jövőben, a legnagyobb esélyesnek Roberto Mancini tűnik állandó megoldásként.

Olaszország
Juventus
Piaci érték: 602,70M
Edző: Igor Tudor
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #8
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
Atalanta
8
2
6
0
12
6
6
12
8.
Juventus
8
3
3
2
9
8
1
12
9.
Udinese
8
3
3
2
10
12
-2
12
Adatlap létrehozva: 2025.10.27.
Címlapkép: Getty Images
#sport #válság #olaszország #kirúgás #eredmények #futball #edző #juventus #olasz foci #serie a #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:15
14:00
13:47
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
2
3 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
3
23 órája
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
4
5 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 11:30
Kiakadtak a magyar boltok: nincs több kifogás, ki kell vezetni az árrésstopot
Agrárszektor  |  2025. október 27. 13:31
Ilyen adalékkal van tele sok élelmiszer: a legtöbben nem is sejtik, mit esznek