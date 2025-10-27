Itt az újabb topligás edzőkirúgás: megvált mesterétől a Juventus

A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.

Az elmúlt idők kimondottan rössz eredményei, a nyeretlen széria közepette semennyire nem meglepő, hogy a Juventus ma reggel kirúgta edzőjét, a horvát Igor Tudort.

A Juve tegnap este a Laziotól kapott ki 1-0-ra, és a szakírók egymás után kezdtek arról posztolni, hog a torninói csapatnál immár válsággá mélyült az elmúlt időszak több rossz eredményét mintázó sorozat. A klub 13 óra után nem sokkal hivatalosan bejelentette a horvát edző menesztését, arról még előtte kora délután Gianluca di Marzio és Fabrizio Romano transzferguruk is beszámoltak. A klub hivatalos közleménye itt:

A Juve utoljára másfél hónappal ezelőtt, szeptember közepén tudott meccset nyerni, amikor az Intert verték a bajnokságban. Azóta csak döntetlenekre és vereségekre futotta, és a Serie A-ban is csak a nyolcadik helyen állnak. A sajtóhírek szerint ideiglenes edző ül le a padra a közeli jövőben, a legnagyobb esélyesnek Roberto Mancini tűnik állandó megoldásként.