Folytatódik a McLarenes belharc: büntetést kaphat Norris a csapattársával való ütközésért

Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon. A brit versenyző 22 ponttal marad el az ausztrál mögött hat futammal a szezon vége előtt - jelentette a BBC.

Norris elismerte, hogy a csapat felelősségre vonta a Marina Bay pálya harmadik kanyarjában történt incidens miatt, ahol először Max Verstappen Red Bull-jának hátuljába futott, majd ezt követően ütközött Piastrival.

"A csapat felelősségre vont a történtekért, amit jogosnak tartok" - nyilatkozta a 25 éves pilóta. "Megértettük, milyen következményekkel jár számomra, hogy elkerüljünk bármilyen ennél súlyosabb esetet a jövőben."

Sem Norris, sem a McLaren nem árulta el, pontosan milyen következményekkel kell szembenéznie a versenyzőnek. A brit pilóta hangsúlyozta: "Az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy ilyesmi történjen. Hogy ellentmondásos beszélgetéseket okozzak egy verseny után." Az incidens után Piastri a rádión megkérdezte, hogy a csapat "rendben van-e azzal, hogy Lando félrelökött", de a McLaren nem avatkozott be a verseny során. Az ausztrál versenyző később megjegyezte: "Ez nem az, ahogyan versenyezni szeretnénk. Lando vállalta a felelősséget ezért, ahogy a csapat is."

A McLaren keretrendszere az elfogadható versenyzői magatartásról egyetlen alapelvre épül - ne ütközz a csapattársaddal. Norris szerint: "Az egyszerű válasz az, hogy érintkezés volt a két autó között. És ez olyasmi, amit mindig el akarunk kerülni."

Max Verstappen, aki 63 ponttal marad el Piastri mögött a bajnokságban, egy csütörtöki sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy szerinte a McLaren előnyben részesíti-e Norrist, nevetve azt válaszolta: "Abszolút", majd később tisztázta, hogy csak viccelődött.

Piastri a hírekre reagálva határozottan kijelentette: "Nagyon elégedett vagyok, hogy nincs kivételezés vagy részrehajlás" a csapaton belül.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA