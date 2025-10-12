Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
Egy hét múlva rendezik az F1 Amerikai Nagydíját, ahol ezúttal megint lesz sprintverseny, így kicsit eltér a menetrend a megszokottól. Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és a Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
A F1 Amerikai Nagydíj helyszíne Austin, Texas, Egyesült Államok. A pálya hossza 5,513 km, a versenytáv 56 kör, összesen 308.405 km. Az F1-es amerikai nagydíj körrekordját Esteban Ocon tartja, aki az Alpine autójéval futotta meg az 1:37.330-as leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Ferrari istálló monacói versenyzője, Charles Leclerc nyerte Carlos Sainz és Max Verstappen előtt.
Az Amerikai Nagydíj sprintversenyt is tartalmaz, tehát most kicsit a megszokottól eltérő lesz a versenyhétvége menetrendje.
F1 menetrend: Formula-1 amerikai nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontjai
Az Austin, USA helyszínen rendezett F1 amerikai nagydíj dátuma: 2025. október 17-18-19. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, október 17.
Első F1 szabadedzés: 19:30–20:30
Sprint időmérő: 23:30-00:14
- Szombat, október 18.
Sprintfutam: 19:00-19:30
Forma 1 időmérő edzés: 23:00–0:00
- Vasárnap, október 19.
F1 futam: 21:00
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?
Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.
A világbajnoki pontversenyt jelenleg Oscar Piastri vezető Lando Norris és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebíztosította világbajnoki címét.
