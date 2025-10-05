2025. október 5. vasárnap Aurél
Szingapúr, Szingapúr - 2015. június 17: Marina Bay Sands Hotel, Singapore Flyer, Forma-1-es versenypálya és Szingapúr város látképe az esti órákban Szingapúrban.
Sport

F1: Russell nyerte a szingapúri nagydíjat, de a McLaren nevethet igazán

MTI
2025. október 5. 15:50

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.

A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon. A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Lando Norris állhatott fel (McLaren).

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.
Címlapkép: Getty Images
