Dögös modell barátnőjével lazít a kirúgott fociedző: így azért lehet pihenni

A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot barátnőjével, Lucy Pinderrel, mindössze egy nappal azután, hogy rendőri kísérettel kellett távoznia utolsó mérkőzéséről - írta meg a Daily Mail.

Russell Martint hétfőn a skóciai Loch Lomond-i tóban úszkálva látták, alig néhány órával azután, hogy elbocsátották a Rangers vezetőedzői pozíciójából. A 39 éves angol szakembert vasárnap este menesztették a klubvezetők, miután katasztrofális időszakot töltött Glasgow-ban, amely mindössze hét bajnoki mérkőzésig tartott.

Martin rendkívül népszerűtlen volt a Rangers szurkolói körében. Vasárnapi utolsó mérkőzése után olyan mértékű volt a drukkerek haragja, hogy a korábbi Southampton-edzőt rendőröknek kellett elkísérniük a Falkirk Stadionból.

A Rangers vezetői néhány órával később véget vetettek siralmas időszakának. Úgy tűnik azonban, hogy Martin számára ez a döntés megkönnyebbülést jelenthetett, hiszen kevesebb mint 24 órával menesztése után már gondtalanul töltötte idejét modell barátnőjével, Lucy Pinderrel.

KATTINTS a friss és élő eredméynekért, hírekért a Sportonlinera!

A skótok meglepődve látták, ahogy a pár dacolva a hideg vízzel, a Glasgow-tól mintegy 50 kilométerre található Loch Lomond-ban fürdött hétfőn. Szemtanúk szerint Martin remek hangulatban volt. "Nem akartam elhinni, hogy ő az, aki Lussban fürdőzik, ilyen hamar azután, hogy kirúgták. Nagyon boldognak, vidámnak és jókedvűnek tűnt" - nyilatkozta egy szemtanú a Daily Recordnak.

"Nem tűnik túl elkeseredettnek, figyelembe véve, mi történt az elmúlt napokban. Elég rossz idő volt. Korán érkezett, sétált egyet a faluban és betért a boltba is. A barátnőjével volt, és romantikus délutánnak tűnt. Egy ideig a padokon ültek, a tavat nézték. A lány az orrát simogatta, és sokat ölelkeztek."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez nem Martin első látogatása a Loch Lomond-nál, amióta Glasgow kék részéhez szerződött. Korábban kiderült, hogy a Rangers-csapatot is elvitte a tóhoz csapatépítő gyakorlatra a Motherwell elleni szezonnyitó mérkőzés előtt, amelyen 1-1-es döntetlent játszottak.

Martin mindössze egyet nyert hét bajnoki mérkőzéséből a klub élén, és mindkét Európa-liga meccsét elveszítette. Csapatának gyenge formája frusztrációt váltott ki a Rangers szurkolóiból, akik a vasárnapi falkirki döntetlen után blokádot alkottak, hogy megakadályozzák a csapatbusz távozását a parkolóból.

Martin utódjaként jelenleg Steven Gerrard a legnagyobb esélyes, ami azt jelentené, hogy négy év után visszatérne a klubhoz. Első glasgow-i időszakában az angol szakember skót bajnoki címet nyert a csapattal.