Eddig tartott a türelem: itt az újabb edzőmenesztés, ezúttal Glasgowban

Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak - jelentette a BBC.

A 39 éves szakember utolsó mérkőzése a vasárnapi, Falkirk elleni találkozó volt, amely után a szurkolók megpróbálták megakadályozni a csapatbusz távozását a stadionból. Martin az utóbbi időben egyre erősebb kritikákat és tiltakozásokat kapott a Rangers drukkereinek részéről a gyenge szezonkezdet miatt.

A skót élvonalban csak szeptember végén szerezte meg első győzelmét a csapat, emellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében 9-1-es összesítéssel szenvedett megalázó vereséget a Club Brugge ellen augusztusban. A Rangers jelenleg a nyolcadik helyen áll a skót bajnokságban, 11 ponttal lemaradva a listavezető Hearts mögött.

Martin, akit júniusban neveztek ki hároméves szerződéssel a Rangers új amerikai tulajdonosai, mindössze egyet nyert hét bajnoki mérkőzéséből, ötöt döntetlenre játszott, és összesen öt győzelemmel távozik. A klubot elhagyja Matt Gill másodedző és Mike Williamson csapatedző is.

A Rangers közleménye szerint: "Russell és stábja kivételesen keményen dolgozott a klubnál töltött idejük alatt. Köszönjük erőfeszítéseiket és sok sikert kívánunk nekik a jövőben. További frissítések hamarosan következnek a klubtól."

Martin kinevezésekor legyőzte Davide Ancelottit - Carlo Ancelotti fiát - a pozícióért folytatott versenyben, és azt ígérte, hogy "a győzelmek győzik meg az embereket", valamint csapata "mindent megtesz, hogy jobbá tegye a klubot és a csapatot". Patrick Stewart vezérigazgató akkor "egyértelmű futballstílust és identitást" várt, és "sikert" remélt.

A Rangers most már 2025 negyedik menedzserét keresi. Az év Philippe Clement irányításával kezdődött, de a gyenge hazai eredmények, köztük a másodosztályú Queen's Park elleni Skót Kupa vereség véget vetett a belga szakember munkájának. Ezután a klub korábbi csapatkapitányát, Barry Fergusont bízta meg a csapat vezetésével a 2024-25-ös szezon hátralévő részére.

Martin kvalifikációja a vezetőedzői pozícióra a Southampton Premier League-be való feljuttatása volt 2024-ben, azonban a Saints csak egyszer nyert az angol élvonalban az irányítása alatt, és a Rangers szurkolói nem voltak elragadtatva a kinevezésétől.

Kevin Thelwell sportigazgató nyári érkezésével jelentős átalakítás történt a keretben. A Rangers elsősorban az angol piacon vásárolt, négy játékost kölcsönbe vett, és meglepő módon 8 millió fontért szerződtette Youssef Chermitit az Evertontól. Thelwell szerint a nettó kiadás körülbelül 20 millió font volt.

A következő vezetőedző egy önbizalomhiányos csapatot örököl, amelynek különösen a védelme küzd problémákkal, és a gólszerzés is nehézséget jelent. Ugyanakkor Jack Butland, John Souttar, Derek Cornelius, Mohamed Diomande, Nicolas Raskin, Thelo Aasgaard és Bojan Miovski személyében több válogatott játékos is rendelkezésre áll.