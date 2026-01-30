2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Sportoló áll a labdával a futballpályán napfelkelte alatt, labda a hálóban az égbolton, labda mozgása, népszerű sportok a futballklubon, világbajnokság.
Sport
Sport

Sorsoltak a BL-ben: meglepetéscsapattal mérkőzik a tavalyi döntős, Mourinho visszatér Madridba

Pénzcentrum
2026. január 30. 13:10

Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat. A Real Madrid és a Benfica újra összecsap, José Mourinho korábbi csapata stadionjába tér vissza. A playoffban tizenhat együttes küzd meg a legjobb nyolc közé jutásért, köztük a Galatasaray, a PSG és a meglepetéscsapat Bodø is.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) péntek délben kisorsolta a Bajnokok Ligája rájátszásának párosításait. Ebben a körben az alapszakasz 9–24. helyén végzett tizenhat csapat érdekelt, amelyek külön párharcokban küzdenek meg a legjobb nyolc közé jutásért.

A közvetlen továbbjutást jelentő első nyolc helyen jelenleg az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City áll. A Real Madrid a Benfica elleni 4–2-es vereséggel csúszott le erről a körről, míg a portugálok számára a 98. percben szerzett, Anatolij Trubin kapus fejesgóljával dőlt el a továbbjutás.

A sorsolás előzetesen is sejtette, hogy a két csapat ismét összekerülhet, és ezt a sorsolás végül meg is erősítette. Így a szezon közben kinevezett José Mourinho visszatér korábbi klubja, a Real Madrid stadionjába. A norvég újonc Bodø, amely a Manchester City és az Atlético Madrid legyőzésével hívta fel magára a figyelmet, a tavalyi döntős Internazionaléval csap össze.

Kapcsolódó cikkeink:

Sallai Roland együttese, a Galatasaray az olasz Juventus ellen lép pályára, míg a címvédő Paris Saint-Germain a Monaco vendége lesz. A PSG számára nem ismeretlen a francia ellenfél ebben a szakaszban, tavaly a Brestet búcsúztatták tíz rúgott góllal. A Newcastle Unitedre hosszú idegenbeli utazás vár, miután a sorsolás az azeri Qarabagot sodorta az angol csapat útjába.

Az összecsapások első mérkőzéseit február 17-18-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik. Az utána következő sorsoláson már egészen a döntőig látható, mi vár a klubokra. A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

A párosítás:

  • Benfica – Real Madrid
  • Bodø/Glimt – Inter
  • Monaco – PSG
  • Qarabag – Newcastle
  • Galatasaray – Juventus
  • Bruges – Atlético Madrid
  • Dortmund – Atalanta
  • Olympiacos – Leverkusen
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #sport #labdarúgás #puskás aréna #bl #real madrid #internazionale #PSG #juventus #atletico madrid

