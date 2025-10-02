2025. október 2. csütörtök Petra
Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről

Pénzcentrum
2025. október 2. 15:15

Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt bölcs pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat. A hamarosan megjelenő könyvében részletesen bemutatja, hogyan fektették be a Liverpool sztárjának első komolyabb kereseteit - tudósított a Story.

A fiatal labdarúgók gyakran nincsenek felkészülve a hirtelen jött gazdagságra. Ezt a problémát ismerte fel Szoboszlai Zsolt is, amikor fia, Dominik aláírta első jelentős szerződését a Red Bull Salzburggal. Az október 3-án megjelenő könyvben, amelyet az Animus Kiadó és a 24 Extra jelentet meg, az édesapa részletesen beszámol arról, hogyan segített fiának a pénzügyi tudatosság kialakításában.

"Nem akartam, hogy Domi három-négy nap alatt elverjen három-négyezer eurót" - olvasható Szoboszlai Zsolt vallomása a könyvben. Az apa saját fiatalkorának hibáiból tanulva igyekezett megóvni fiát a felelőtlen költekezéstől: "Okosnak hittem magam, azt gondoltam, csak jó befektetéseim lesznek. Aztán olyan hülyeségeket csináltam, hogy több mint egy évtizeddel vetettem vissza a családom egzisztenciáját."

A holland labdarúgás példáját követve - ahol a játékosok fizetésének egy részét automatikusan befektetik a jövőjük biztosítására - Szoboszlai Zsolt is hasonló megoldást javasolt fiának. Egy őszinte beszélgetés során felvázolta elképzelését: "Azt javaslom, hogy a fizetésednek csak egy kisebb, előre meghatározott részét költsd el, a többit meg bízd ránk. Nem vesszük el a pénzedet, nem költjük el anyáddal, hanem befektetjük neked értékálló módon."

Az ingatlanpiac mellett döntöttek, amit az apa így indokolt: "Nem értek az értékpapírhoz, nem értek a tőzsdéhez, és olyan embert sem ismerek, akiben igazán megbíznék ezen a téren... Ám az ingatlan értékálló, folyton növekszik az értéke, és még havi bevételt is hoz, hiszen ki lehet adni."

A megállapodás szerint Dominik havi háromezer eurót kapott szabadon elkölthető pénzként, miközben a fizetése nagyobb részét ingatlanokba fektették. "Ezeket én néztem meg, videón megmutattam Dominak, ő mondta ki a döntést, én pedig letárgyaltam az adásvétel részleteit" - írja Szoboszlai Zsolt.

A könyv nemcsak a pénzügyi döntésekbe enged betekintést, hanem a világklasszis játékos teljes karrierútját is bemutatja, beleértve a nehézségeket és kihívásokat, amelyekkel szembesült, mielőtt a világ elitjébe került.

Címlapkép: Getty Images
