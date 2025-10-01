Ötven felett sem áll le a cseh hokilegenda: 38. szezonjára is korcsolyát húzott Jaromir Jágr

A cseh legendát semmi nem állítja meg, nagyon úgy néz ki, hogy még idén is aktív tagja lesz saját klubjának.

A jégkorong rajongóinak talán felesleges bemutatani a legendás cseh 68-ast, Jaromir Jágr-t. Az azonban talán nekik is meglepő kissé, hogy a játékos, bár tavaly már sokadszor jelezte, hogy abbahagyja, még mindig nem képes leállni, és ebben a szezonban is szeretne játszani csapatában, a Kladnóban. Ennek a klubnak egyébként kisebbségi tulajdonosa is, bár éveken át a teljes klub az ő tulajdona volt.

Jágr eredményei egészen elképesztőek: kétszer nyert Stanley-kupát, kétszer világbajnokságot és egyszer olimpiát, ezzel tagja a Triple Crown-klubnak, vagyis azon játékosok közé tartozik, akik a nevezett eseményeken győzni tudtak legalább egyszer pályafutásuk során.

Hogy Jágr milyen régen van már benne a hoki élvonalában, elég legyen egy dátumot megemlíteni: a napokban lesz 35 (!!!) éve, hogy bemutatkozott az NHL-ben, és annak is, hogy az amerikai topligában megszerezte első gólját.

Jágr korábban már jelezte, hogy lassítani tervez, és ezt alá is támasztja, hogy ebben a szezonban még nem lépett jégre saját csaapatában, pedig már tíz forduló is lement a cseh Extraligában. Amikor azonban jégre lép, egész biztos hasznos és fontos tagja lesz majd a klubnak - olyan játékosokkal a jégen, akik még meg sem születtek, mikor a cseh legenda már az NHL-ben szórta a gólokat és asszisztokat.