Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Nem múlt el komoly botrány nélkül a Románia-Magyarország Eb-pótselejtező, ahol a magyar válogatott 10 év után harcolta ki az Eb-részvételt. A televíziós közvetítésben a mérkőzés elején jól látszott, hogy valamiért a román szurkolók balhézásba kezdtek.
Később a beszámolók is megérkeztek, amelyekben már azt írták, hogy a román ultráknak nem egymással volt elszámolnivalójuk, hanem a rohamrendőrökkel küölönböztek össze. Ennek oka pedig az lehetett, hogy a craoviai csarnok eredményjelzőjére kétszer írták ki Magyarország nevét, és az hosszú percekig úgy is maradt.
A verekedés kipattanása után a játékosok viharos gyorsasággal hagytk el a parkettet, jó ideig eltartott, míg lenyugodtak a kedélyek - a meccs egy időre félbe is szakadt. Itt egy videó:
@m4sportofficial ♬ eredeti hang - M4 Sport
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
