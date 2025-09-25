2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
18 °C Budapest
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 10:44

A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó. 

Nem múlt el komoly botrány nélkül a Románia-Magyarország Eb-pótselejtező, ahol a magyar válogatott 10 év után harcolta ki az Eb-részvételt. A televíziós közvetítésben a mérkőzés elején jól látszott, hogy valamiért a román szurkolók balhézásba kezdtek.

Később a beszámolók is megérkeztek, amelyekben már azt írták, hogy a román ultráknak nem egymással volt elszámolnivalójuk, hanem a rohamrendőrökkel küölönböztek össze. Ennek oka pedig az lehetett, hogy a craoviai csarnok eredményjelzőjére kétszer írták ki Magyarország nevét, és az hosszú percekig úgy is maradt. 

A verekedés kipattanása után a játékosok viharos gyorsasággal hagytk el a parkettet, jó ideig eltartott, míg lenyugodtak a kedélyek - a meccs egy időre félbe is szakadt. Itt egy videó:

Címlapkép: Getty Images
