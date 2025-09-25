2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Madrid, Spanyolország - 2021. június 06: Futsal pálya
Sport

Hatalmas sikert ért el a magyar válogatott: kint vagyunk a foci Eb-n, legyőztük a románokat

MTI
2025. szeptember 25. 10:20

Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.

A magyar férfi futsalválogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3-2-es győzelem után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott Románia vendégeként Craiovában.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és - 2005, 2010, valamint 2016 után - a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.

Eredmény, Eb-pótselejtező, visszavágó: Románia-Magyarország 2-2 (2-1)

Craiova, 4200 néző, v.: Veselic, Mocnik Peric, Zahovic (szlovénok)

gólszerzők: Nastai (5.), Daniel Araujo (15., büntetőből), illetve Rábl (8.), Büki (39.) sárga lap: Dudau (4.), Craciun (4.), Gavrila (13.), Tonita (13.), Miklós (26.), illetve Rábl (27.), Szabó (32.), Faragó (40.)

Továbbjutott: Magyarország 5-4-es összesítéssel.
