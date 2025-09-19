A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Megint nagyot mennek az edzésen a Ferrarik: mire lesz ez elég a hétvégén?
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki második szabadedzésén, Bakuban. A 40 éves klasszis mögött ráadásul csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt a második helyen, és a Ferrarik majdnem fél másodperccel voltak gyorsabbak a harmadikként végző George Russellnél, a Mercedes brit versenyzőjénél.
Az első gyakorláson leggyorsabb Lando Norris ezúttal 10. volt a McLarennel, míg csapattársa, az összetettben előtte 31 ponttal éllovas ausztrál Oscar Piastri a 12. pozícióban fejezte be a gyakorlást. A címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) - aki az első tréningen hetedik volt - a hatodik helyen zárta az edzést. Az Azeri Nagydíj programja szombaton délelőtt folytatódik a harmadik szabadedzéssel.
Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:41.293 perc
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:41.367
- George Russell (brit, Mercedes) 1:41.770
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:41.779
- Oliver Bearman (brit, Haas) 1:41.891
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:41.902
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
