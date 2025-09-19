2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Megint nagyot mennek az edzésen a Ferrarik: mire lesz ez elég a hétvégén?

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 16:45

Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki második szabadedzésén, Bakuban. A 40 éves klasszis mögött ráadásul csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt a második helyen, és a Ferrarik majdnem fél másodperccel voltak gyorsabbak a harmadikként végző George Russellnél, a Mercedes brit versenyzőjénél.

Az első gyakorláson leggyorsabb Lando Norris ezúttal 10. volt a McLarennel, míg csapattársa, az összetettben előtte 31 ponttal éllovas ausztrál Oscar Piastri a 12. pozícióban fejezte be a gyakorlást. A címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) - aki az első tréningen hetedik volt - a hatodik helyen zárta az edzést. Az Azeri Nagydíj programja szombaton délelőtt folytatódik a harmadik szabadedzéssel.

Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:41.293 perc
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:41.367
  3. George Russell (brit, Mercedes) 1:41.770
  4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:41.779
  5. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:41.891
  6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:41.902
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
