Megint nagyot mennek az edzésen a Ferrarik: mire lesz ez elég a hétvégén?

Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki második szabadedzésén, Bakuban. A 40 éves klasszis mögött ráadásul csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt a második helyen, és a Ferrarik majdnem fél másodperccel voltak gyorsabbak a harmadikként végző George Russellnél, a Mercedes brit versenyzőjénél.

Az első gyakorláson leggyorsabb Lando Norris ezúttal 10. volt a McLarennel, míg csapattársa, az összetettben előtte 31 ponttal éllovas ausztrál Oscar Piastri a 12. pozícióban fejezte be a gyakorlást. A címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) - aki az első tréningen hetedik volt - a hatodik helyen zárta az edzést. Az Azeri Nagydíj programja szombaton délelőtt folytatódik a harmadik szabadedzéssel.

Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:41.293 perc Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:41.367 George Russell (brit, Mercedes) 1:41.770 Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:41.779 Oliver Bearman (brit, Haas) 1:41.891 Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:41.902

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA