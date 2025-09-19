Lezárul egy nagy korszak: visszavonul az NHL szlovén szupersztárja

Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól - közölte az ESPN.

A 38 éves Kopitar, aki két Stanley-kupa győzelemhez (2012, 2014) segítette a Kings csapatát, a 20. NHL-szezonjára készül, ami így az utolsó is lesz számára. A center teljes pályafutását Los Angelesben töltötte, és most a 2023 júliusában aláírt kétéves szerződésének utolsó évét kezdi meg.

"Eljött az idő, amikor az ember elgondolkodik és elképzeli a jövőbeli útját" - nyilatkozta Kopitar az ESPN-nek a bejelentés után. "Még mindig nagyon jól érzem magam a jégen, és a statisztikáim is jók, de van egy családom otthon, akiknek valószínűleg ugyanolyan nagy, ha nem nagyobb szükségük van rám, mint a csapattársaimnak a jégen."

A liga egyik legelismertebb, védekező szemléletű csatáraként Kopitar kétszer nyerte el a Selke-trófeát (2016, 2018) a legjobb védekező csatárnak járó díjat, és háromszor a Lady Byng-trófeát (2016, 2023, 2025) a sportszerű játékért.

A csapatkapitány a szezon előtt akarta bejelenteni visszavonulását, hogy a 2025-26-os idényben teljes mértékben a Kings csapatára koncentrálhasson. A Kings 2014 óta nem nyert playoff-sorozatot, az elmúlt négy szezonban az első körben mindig az Edmonton Oilers ellen estek ki.

"Amikor eldöntöttem a visszavonulást, megfogadtam magamnak, hogy mindent beleadok ebben a szezonban" - mondta Kopitar. "A fókuszom ezen van. A lehető legjobb játékot akarom nyújtani. Természetesen azt szeretném, hogy júniusban is játsszunk, és idén rendkívül eredményesek legyünk Los Angeles Kings-ként."

Kopitar franchise-legendaként vonul majd vissza. Már most ő vezeti a Kings örökranglistáját a lejátszott mérkőzések (1454) és a gólpasszok (838) tekintetében, és mindössze 29 pontra van Marcel Dionne 1307 pontos csúcsától, hogy a csapat történetének legeredményesebb játékosa legyen.

A szlovén származású játékos hazájában nemzeti hősnek számít. A 2005-ös draft 11. helyezettjeként ő lett az első szlovén játékos az NHL-ben, amikor 2006-07-ben debütált. Nemzetközi szinten többször is járt hazája válogatottjával az A-csoportban, de az utolsó olimpiáján nem lehetet ott februárban: Szlovénia nem jutott ki Milánóba.