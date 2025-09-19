Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Lezárul egy nagy korszak: visszavonul az NHL szlovén szupersztárja
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól - közölte az ESPN.
A 38 éves Kopitar, aki két Stanley-kupa győzelemhez (2012, 2014) segítette a Kings csapatát, a 20. NHL-szezonjára készül, ami így az utolsó is lesz számára. A center teljes pályafutását Los Angelesben töltötte, és most a 2023 júliusában aláírt kétéves szerződésének utolsó évét kezdi meg.
"Eljött az idő, amikor az ember elgondolkodik és elképzeli a jövőbeli útját" - nyilatkozta Kopitar az ESPN-nek a bejelentés után. "Még mindig nagyon jól érzem magam a jégen, és a statisztikáim is jók, de van egy családom otthon, akiknek valószínűleg ugyanolyan nagy, ha nem nagyobb szükségük van rám, mint a csapattársaimnak a jégen."
A liga egyik legelismertebb, védekező szemléletű csatáraként Kopitar kétszer nyerte el a Selke-trófeát (2016, 2018) a legjobb védekező csatárnak járó díjat, és háromszor a Lady Byng-trófeát (2016, 2023, 2025) a sportszerű játékért.
KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera!
A csapatkapitány a szezon előtt akarta bejelenteni visszavonulását, hogy a 2025-26-os idényben teljes mértékben a Kings csapatára koncentrálhasson. A Kings 2014 óta nem nyert playoff-sorozatot, az elmúlt négy szezonban az első körben mindig az Edmonton Oilers ellen estek ki.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
"Amikor eldöntöttem a visszavonulást, megfogadtam magamnak, hogy mindent beleadok ebben a szezonban" - mondta Kopitar. "A fókuszom ezen van. A lehető legjobb játékot akarom nyújtani. Természetesen azt szeretném, hogy júniusban is játsszunk, és idén rendkívül eredményesek legyünk Los Angeles Kings-ként."
Kopitar franchise-legendaként vonul majd vissza. Már most ő vezeti a Kings örökranglistáját a lejátszott mérkőzések (1454) és a gólpasszok (838) tekintetében, és mindössze 29 pontra van Marcel Dionne 1307 pontos csúcsától, hogy a csapat történetének legeredményesebb játékosa legyen.
A szlovén származású játékos hazájában nemzeti hősnek számít. A 2005-ös draft 11. helyezettjeként ő lett az első szlovén játékos az NHL-ben, amikor 2006-07-ben debütált. Nemzetközi szinten többször is járt hazája válogatottjával az A-csoportban, de az utolsó olimpiáján nem lehetet ott februárban: Szlovénia nem jutott ki Milánóba.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.