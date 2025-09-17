2025. szeptember 17. szerda Zsófia
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Nem jön ki a matek: hatalmasat kaszált a Manchester United, pedig brutális zuhanásban vannak

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 17:18

A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott - tudósított a BBC.

A Manchester United 666,5 millió font bevételt jelentett a 2025. június 30-ig tartó pénzügyi évben, miközben a csapat a Premier League-ben a 15. helyen végzett, ami 1973-74 óta a legrosszabb eredményük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rekordbevételhez nagyban hozzájárult a Snapdragonnal kötött ötéves mezszponzori szerződés, amelynek köszönhetően a kereskedelmi bevételek 333,3 millió fontra emelkedtek. A mérkőzésnapokon szerzett bevétel szintén rekordot döntött 160,3 millió fonttal.

Kapcsolódó cikkeink:

Omar Berrada vezérigazgató szerint "a rekord bevétel elérése egy ilyen kihívásokkal teli évben bizonyítja azt az ellenálló képességet, ami a Manchester United védjegye". Hozzátette, hogy a 2025-26-os szezonban keményen dolgoznak a klub minden területének fejlesztésén.

A friss sporthírekért, eredményekért és statokért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára! 

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 33 millió fontos veszteség 70,8%-os csökkenést jelent az előző évi 113,2 millió fonthoz képest. A klub közleménye szerint továbbra is elkötelezettek a Premier League nyereségességi és fenntarthatósági szabályainak, valamint az UEFA pénzügyi fair play előírásainak betartása mellett.

A Manchester United a világ negyedik legnagyobb bevételt termelő futballklubja a korábbi évi 651 millió fontos bevételével. Az első helyen a Real Madrid áll (883 millió font), majd a Manchester City (708 millió font) és a Paris Saint-Germain (681 millió font) következik.
Címlapkép: Getty Images
#sport #bevétel #bevételek #manchester united #premier league #real madrid #PSG #sportgazdaság #angol foci #manchester city #csapatok #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
17:58
17:42
17:25
17:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
2025. szeptember 17.
Gémesi György: a települések túl éhesek, vonzzák a beköltözőket, előbb-utóbb megfulladnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
3
12 órája
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:25
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 17:27
Fontos tájékoztatás érkezett a magyar gazdák támogatási rendszeréről