Nem jön ki a matek: hatalmasat kaszált a Manchester United, pedig brutális zuhanásban vannak

A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott - tudósított a BBC.

A Manchester United 666,5 millió font bevételt jelentett a 2025. június 30-ig tartó pénzügyi évben, miközben a csapat a Premier League-ben a 15. helyen végzett, ami 1973-74 óta a legrosszabb eredményük.

A rekordbevételhez nagyban hozzájárult a Snapdragonnal kötött ötéves mezszponzori szerződés, amelynek köszönhetően a kereskedelmi bevételek 333,3 millió fontra emelkedtek. A mérkőzésnapokon szerzett bevétel szintén rekordot döntött 160,3 millió fonttal.

Omar Berrada vezérigazgató szerint "a rekord bevétel elérése egy ilyen kihívásokkal teli évben bizonyítja azt az ellenálló képességet, ami a Manchester United védjegye". Hozzátette, hogy a 2025-26-os szezonban keményen dolgoznak a klub minden területének fejlesztésén.

A 33 millió fontos veszteség 70,8%-os csökkenést jelent az előző évi 113,2 millió fonthoz képest. A klub közleménye szerint továbbra is elkötelezettek a Premier League nyereségességi és fenntarthatósági szabályainak, valamint az UEFA pénzügyi fair play előírásainak betartása mellett.

A Manchester United a világ negyedik legnagyobb bevételt termelő futballklubja a korábbi évi 651 millió fontos bevételével. Az első helyen a Real Madrid áll (883 millió font), majd a Manchester City (708 millió font) és a Paris Saint-Germain (681 millió font) következik.