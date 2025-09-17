Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Nem jön ki a matek: hatalmasat kaszált a Manchester United, pedig brutális zuhanásban vannak
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott - tudósított a BBC.
A Manchester United 666,5 millió font bevételt jelentett a 2025. június 30-ig tartó pénzügyi évben, miközben a csapat a Premier League-ben a 15. helyen végzett, ami 1973-74 óta a legrosszabb eredményük.
A rekordbevételhez nagyban hozzájárult a Snapdragonnal kötött ötéves mezszponzori szerződés, amelynek köszönhetően a kereskedelmi bevételek 333,3 millió fontra emelkedtek. A mérkőzésnapokon szerzett bevétel szintén rekordot döntött 160,3 millió fonttal.
Omar Berrada vezérigazgató szerint "a rekord bevétel elérése egy ilyen kihívásokkal teli évben bizonyítja azt az ellenálló képességet, ami a Manchester United védjegye". Hozzátette, hogy a 2025-26-os szezonban keményen dolgoznak a klub minden területének fejlesztésén.
A friss sporthírekért, eredményekért és statokért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 33 millió fontos veszteség 70,8%-os csökkenést jelent az előző évi 113,2 millió fonthoz képest. A klub közleménye szerint továbbra is elkötelezettek a Premier League nyereségességi és fenntarthatósági szabályainak, valamint az UEFA pénzügyi fair play előírásainak betartása mellett.
A Manchester United a világ negyedik legnagyobb bevételt termelő futballklubja a korábbi évi 651 millió fontos bevételével. Az első helyen a Real Madrid áll (883 millió font), majd a Manchester City (708 millió font) és a Paris Saint-Germain (681 millió font) következik.
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.