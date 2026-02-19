2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 19.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 19.)

Pénzcentrum
2026. február 19. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 19.

Névnap

Zsuzsanna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.62 Ft
CHF: 415.38 Ft
GBP: 433.11 Ft
USD: 320.9 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 18.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 6, 7, 10, 13, 15, 24

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 45 db
5-ös találat: 2370 db
4-es találat: 37081 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40450 Ft
MOL: 3576 Ft
RICHTER: 11820 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.20: Borult idő valószínű, délután északkeleten lehetnek esetleg vékonyodások a felhőzetben. Határozottabb felhőzetcsökkenés kora estétől várható északnyugati irányból. Az esőt északnyugat, észak felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel, majd a nap második felében északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Vastagabb hótakaró is kialakulhat, melyre az ország északnyugati felén van jobb esély. Az északkeletire, északira forduló szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá is fokozódhat, ami hófúvást eredményezhet. A minimum- és a maximum-hőmérséklet is többnyire -2, +6 fok között várható, ugyanis a legtöbb helyen napközben csökken a hőmérséklet.

2026.02.21: Éjjel nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, foltokban (zúzmarás) köd is képződhet, ugyanakkor az Alföldön, különösen annak délkeleti, keleti részén végig borult maradhat az ég, és kisebb havazás, esetleg havas eső előfordulhat. Napközben délkeleten is megszűnik a csapadék, nyugat felől azonban erősen megnövekszik a felhőzet. Délután északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik kisebb vegyes halmazállapotú csapadékkal. Az északias szelet helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és 0 fok között alakulhat, de a vastag hóval borított, derült dunántúli és északkeleti tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. Délután -2, +6 fok közötti értékekre számíthatunk, a tartósabban borult, havas tájakon egész nap fagyhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatással számolhatunk, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. (2026.02.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
