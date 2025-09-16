A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Újabb United-legenda szállt bele Amorim csapatába: elrontották az egész nyarat?
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját, és a csapatnak nincs meg a megfelelő minősége Ruben Amorim 3-4-3-as rendszeréhez - írta meg a BBC.
A Manchester United az 1992-93-as szezon óta a legrosszabb bajnoki rajtját produkálta, mindössze négy pontot szerezve az első négy mérkőzésen. Bár a klub belső elemzése szerint a csatársor erősítése hozhatott volna nagyobb javulást, a 200 millió fontért igazolt Matheus Cunha, Bryan Mbeumo és Benjamin Sesko ellenére eddig csak négy Premier League-gólt szereztek, amelyből kettő öngól volt.
A Manchester City elleni 3-0-s vereség ellenére a klub vezetősége továbbra is teljes mértékben támogatja a portugál edzőt. Ahogy a Grimsby elleni Ligakupa-kiesés után is, most is meggyőződésük, hogy Amorim a megfelelő ember a klub helyzetének javítására, és inkább a hosszú távú képet nézik, mintsem hogy a jelenlegi eredmények befolyásolnák őket.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sporoldalára, a Sportonlinera!
Scholes azonban attól tart, hogy a problémák mélyebben gyökereznek. "Nem hiszem, hogy megvan a minőség. Bármilyen kombinációt próbál a középpályán, nem működik. Egész nyáron egy olyan középpályás igazolása lett volna az abszolút prioritás, akinek van lendülete, tud játszani és irányítani egy meccset" - nyilatkozta a BBC Radio 5 Live-nak.
A korábbi klasszis szerint a kapusposzt is komoly probléma, és bűnnek tartja, hogy a klub nem próbálta meg leigazolni Gianluigi Donnarummát, amikor elérhető volt. Ehelyett a támadósor erősítésére koncentráltak, ami Scholes szerint szükséges volt, de nem feltétlenül három új játékossal.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Manchester Unitedre nehéz mérkőzések várnak: a Chelsea, a Brentford, a Sunderland, majd a Liverpool elleni találkozók, így rövid távon nem valószínű jelentős javulás. Scholes szerint Amorim nem folytathatja a jelenlegi játékstílusát: "Valamikor el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor azt gondolja: 'Változtatnom kell valamin, mert amit most csinálok, az nem működik."
Bár a United keretében vannak, akik nyugtalanok Amorim taktikájának megváltoztatására való hajlandóságának hiánya miatt, egyelőre nincs jele széles körű elégedetlenségnek. Az Amorim körüli optimizmus nem korlátozódik az Old Trafford igazgatótanácsára - a Benfica elnökválasztásának esélyese, Joao Noronha Lopes állítólag szeretné visszavinni őt a klubhoz, ahol játékosként nevet szerzett magának.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.