Újabb United-legenda szállt bele Amorim csapatába: elrontották az egész nyarat?

A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját, és a csapatnak nincs meg a megfelelő minősége Ruben Amorim 3-4-3-as rendszeréhez - írta meg a BBC.

A Manchester United az 1992-93-as szezon óta a legrosszabb bajnoki rajtját produkálta, mindössze négy pontot szerezve az első négy mérkőzésen. Bár a klub belső elemzése szerint a csatársor erősítése hozhatott volna nagyobb javulást, a 200 millió fontért igazolt Matheus Cunha, Bryan Mbeumo és Benjamin Sesko ellenére eddig csak négy Premier League-gólt szereztek, amelyből kettő öngól volt.

A Manchester City elleni 3-0-s vereség ellenére a klub vezetősége továbbra is teljes mértékben támogatja a portugál edzőt. Ahogy a Grimsby elleni Ligakupa-kiesés után is, most is meggyőződésük, hogy Amorim a megfelelő ember a klub helyzetének javítására, és inkább a hosszú távú képet nézik, mintsem hogy a jelenlegi eredmények befolyásolnák őket.

Scholes azonban attól tart, hogy a problémák mélyebben gyökereznek. "Nem hiszem, hogy megvan a minőség. Bármilyen kombinációt próbál a középpályán, nem működik. Egész nyáron egy olyan középpályás igazolása lett volna az abszolút prioritás, akinek van lendülete, tud játszani és irányítani egy meccset" - nyilatkozta a BBC Radio 5 Live-nak.

A korábbi klasszis szerint a kapusposzt is komoly probléma, és bűnnek tartja, hogy a klub nem próbálta meg leigazolni Gianluigi Donnarummát, amikor elérhető volt. Ehelyett a támadósor erősítésére koncentráltak, ami Scholes szerint szükséges volt, de nem feltétlenül három új játékossal.

A Manchester Unitedre nehéz mérkőzések várnak: a Chelsea, a Brentford, a Sunderland, majd a Liverpool elleni találkozók, így rövid távon nem valószínű jelentős javulás. Scholes szerint Amorim nem folytathatja a jelenlegi játékstílusát: "Valamikor el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor azt gondolja: 'Változtatnom kell valamin, mert amit most csinálok, az nem működik."

Bár a United keretében vannak, akik nyugtalanok Amorim taktikájának megváltoztatására való hajlandóságának hiánya miatt, egyelőre nincs jele széles körű elégedetlenségnek. Az Amorim körüli optimizmus nem korlátozódik az Old Trafford igazgatótanácsára - a Benfica elnökválasztásának esélyese, Joao Noronha Lopes állítólag szeretné visszavinni őt a klubhoz, ahol játékosként nevet szerzett magának.