Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
Újabb legenda szúrt oda a szenvedő Unitednek: ezt kéne tenniük Amoriméknak
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Nemcsak a szurkolóknak és a nézőknek, hanem a szakértőknek is feltűnt, hogy a Manchester United bizony nem áll éppen a helyzet magaslatán mostanában. A klub a Premier League új szezonjában sem tudott eddig a győztes útra lépni: előbb a nyitányon kaptak ki hazai pályán az ősi rivális Arsenaltól, a múlt hétvégén pedig csak egy kínkeserves döntetlenre futotta a Fulham ellen (1-1).
A vezetőség felől egyelőre nem hallani egyetlen olyan hangot sem, amely a tavaly szezon közben kinevezett portugál edző Rubén Amorim ellen tenne fenyegető ultimátumokat, a szakértők a szurkolókkal együtt azonban már nem maradnak csendben. Legutóbb Alan Shearer, az angol futball legendája szúrt oda Amorimnak saját podcastműsorában: szerinte a csapatnak ahogy lehet, rá kellene végre találnia a győztes útra.
KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!
A United a PL-ben az egyik olyan csapat, amelynek gyakorlatilag azonnal el kéne kezdenie meccseket nyerni. A nyomás már most is elég nagy, de ha folyamatosan a mostani helyzet marad fenn, akkor ez óriásira, kezelhetetlenre fog nőni. A következő ellenfelük a Burnley, és ezt a meccset hazai pályán kötelező megnyerniük
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- fogalmazott Shearer.
Azt korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy Rubén Amorim a United elmúlt éveinek legrosszabb győzelmi mutatóval rendelkező edzője: a győzelmi aránya mindössze 24,1 százalékos bajnoki meccseket nézve, és lehet, hogy ez a végén a bennmaradáshoz is kevés lesz. Olvasd el a cikket újra:
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.