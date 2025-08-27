2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Újabb legenda szúrt oda a szenvedő Unitednek: ezt kéne tenniük Amoriméknak

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 12:20

Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.

Nemcsak a szurkolóknak és a nézőknek, hanem a szakértőknek is feltűnt, hogy a Manchester United bizony nem áll éppen a helyzet magaslatán mostanában. A klub a Premier League új szezonjában sem tudott eddig a győztes útra lépni: előbb a nyitányon kaptak ki hazai pályán az ősi rivális Arsenaltól, a múlt hétvégén pedig csak egy kínkeserves döntetlenre futotta a Fulham ellen (1-1).

A vezetőség felől egyelőre nem hallani egyetlen olyan hangot sem, amely a tavaly szezon közben kinevezett portugál edző Rubén Amorim ellen tenne fenyegető ultimátumokat, a szakértők a szurkolókkal együtt azonban már nem maradnak csendben. Legutóbb Alan Shearer, az angol futball legendája szúrt oda Amorimnak saját podcastműsorában: szerinte a csapatnak ahogy lehet, rá kellene végre találnia a győztes útra.

A United a PL-ben az egyik olyan csapat, amelynek gyakorlatilag azonnal el kéne kezdenie meccseket nyerni. A nyomás már most is elég nagy, de ha folyamatosan a mostani helyzet marad fenn, akkor ez óriásira, kezelhetetlenre fog nőni. A következő ellenfelük a Burnley, és ezt a meccset hazai pályán kötelező megnyerniük

- fogalmazott Shearer.

Azt korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy Rubén Amorim a United elmúlt éveinek legrosszabb győzelmi mutatóval rendelkező edzője: a győzelmi aránya mindössze 24,1 százalékos bajnoki meccseket nézve, és lehet, hogy ez a végén a bennmaradáshoz is kevés lesz. Olvasd el a cikket újra:

Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
Címlapkép: Getty Images
