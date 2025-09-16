Derbin viselte a United mezét a City-pultos: nem volt kegyelem, ki is rúgták rögvest

A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt - számolt be a The Guardian.

Az esetre egy X-en közzétett poszt hívta fel a klub figyelmét, amelyben egy fénykép is látható volt a szóban forgó alkalmazottról, amint egy jól felismerhető United-címerrel ellátott fekete mezben szolgál ki egy vendéget. A bejegyzés írója "abszolút viccnek" nevezte, hogy a Manchester City engedélyezi egy pultos dolgozónak United-mez viselését a derbi napján.

A Manchester City szurkolói támogatással foglalkozó fiókja válaszában megerősítette, hogy az érintett személyt eltávolították pozíciójából. Az eredeti bejegyzést közzétevő fiók azóta már nem létezik, feltehetően a kritikus hozzászólások miatt.

A Manchester City nem kívánt további kommentárt fűzni az esethez. A 197. manchesteri derbit egyébként a City nyerte 3-0-ra Phil Foden egy, valamint Erling Haaland két góljával.