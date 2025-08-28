Aki járt az elmúlt hetekben a Balatonnál, annak nem okoz nagy újdonságot a hír, miszerint gyakorlatilag eltűnt közel 300 millió köbméter víz a tóból.
Magyar focista is segített kicsapni a Manchester Unitedet: tovább gyűrűzik Amorim szégyene
A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.
Bár le tudta dolgozni két gólos hátrányát a negyedik osztályban szereplő Grimsby Town ellen a Manchester United, végül egy maratoni büntetőpárbajban mégis alulmaradt, így kiesett a Ligakupából.
A büntetőpárbajban Turi Géza Dávid, a nyáron a feröeri Vikingurtól érkező magyar (és volt feröeri válogatott) játékos is részt vállalt azzal, hogy belőtte a maga tizenegyesét. A meccs után Rubén Amorim azt mondta: a játékosai neki küldtek üzenetet azzal, hogy nem reagáltak a kért szerkezetváltoztatásra, így történhetett meg, hogy a United már az első félidőben két góllal égett. A meccs összefoglalóját itt nézheted meg:
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!
Turi Géza Dávid egyébként már nem az első családjában, aki tagja volt egy Manchester Unitedet legyőző csapatnak. Édesapja, Turi Géza még 2002-ben tagja volt annak a zalaegerszegi csapatnak, amely a BL-selejtezőben legyűrte Budapesten az akkor még Beckhammel, Giggs-szel és Van Nistelrooy-jal felálló Vörös Ördögöket. Erről nemrég írtunk is egy visszaemlékezést, olvasd el újra:
Lewis Hamilton nehéz időszakon megy keresztül a Ferrarihoz való átigazolása óta, annak ellenére, hogy a szezon elején biztatóan indult a kínai sprintfutam-győzelmével.
Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.
Még fordítani is tudott a West Ham a keddi Ligakupa-meccsen, de aztán megint veszített - a feszültséget már a mindig higgadt kapitány sem bírja.
A legendás sportkommentátor hét világbajnokságot közvetített pályafutása során, emellett rengeteg angol klubnál, valamint a tévéből is jól ismerték.
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Fradinak idegenben kellene csodát tennie a BL-főtábláért, de a statisztikák nem sok jót ígérnek. Megfordíthatják a történelmet Bakuban? #Fradi #BL
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.