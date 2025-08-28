2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Sport

Magyar focista is segített kicsapni a Manchester Unitedet: tovább gyűrűzik Amorim szégyene

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 10:52

A United már a második körben kipottyant a Ligakupából, és ezzel tovább szorult a hurok a vezetőedző nyaka körül.

Bár le tudta dolgozni két gólos hátrányát a negyedik osztályban szereplő Grimsby Town ellen a Manchester United, végül egy maratoni büntetőpárbajban mégis alulmaradt, így kiesett a Ligakupából.

A büntetőpárbajban Turi Géza Dávid, a nyáron a feröeri Vikingurtól érkező magyar (és volt feröeri válogatott) játékos is részt vállalt azzal, hogy belőtte a maga tizenegyesét. A meccs után Rubén Amorim azt mondta: a játékosai neki küldtek üzenetet azzal, hogy nem reagáltak a kért szerkezetváltoztatásra, így történhetett meg, hogy a United már az első félidőben két góllal égett. A meccs összefoglalóját itt nézheted meg:

Turi Géza Dávid egyébként már nem az első családjában, aki tagja volt egy Manchester Unitedet legyőző csapatnak. Édesapja, Turi Géza még 2002-ben tagja volt annak a zalaegerszegi csapatnak, amely a BL-selejtezőben legyűrte Budapesten az akkor még Beckhammel, Giggs-szel és Van Nistelrooy-jal felálló Vörös Ördögöket. Erről nemrég írtunk is egy visszaemlékezést, olvasd el újra:

Retro Foci: a nap, amikor a Zete legyőzte az óriásokat - nézd meg ezredszer is Koplárovics gólját!
Retro Foci: a nap, amikor a Zete legyőzte az óriásokat - nézd meg ezredszer is Koplárovics gólját!
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Címlapkép: Getty Images
