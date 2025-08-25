Ez az elköteleződés: majdnem egy éve nem vágott hajat a United-szurkoló, ezért csinálja

Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is jól látható...

Majdnem egy teljes éve, 2024 október ötödike óta nem érte olló annak a fiatal Manchester United-szurkolónak, Frank Ilett-nek a haját, aki megfogadta, hogy csak akkor vágatja le a frizuráját, ha kedvenc csapata, a Manchester United öt meccset nyer zsinórban.

Ahogy a dolgok jelenleg állnak, a szurkoló egyhamar nem kell, hogy beüljön egy fodrászszékbe, a United ugyanis ebben a szezonban még nemhogy öt meccset nem nyert, hanem öt pontot sem szerzett két meccsen. A nyitányon az Arsenaltól kaptak ki, tegnap délután pedig a Fulham otthonában izzadtak ki egy kínkeserves döntetlent.

Így Frank vélhetően még sokáig posztolhatja videóit, rövid meccselemzéseit az Instagramra, ahol természetesen virális tartalomként rohant körbe kitartó fogadalma.