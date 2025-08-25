A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Ez az elköteleződés: majdnem egy éve nem vágott hajat a United-szurkoló, ezért csinálja
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is jól látható...
Majdnem egy teljes éve, 2024 október ötödike óta nem érte olló annak a fiatal Manchester United-szurkolónak, Frank Ilett-nek a haját, aki megfogadta, hogy csak akkor vágatja le a frizuráját, ha kedvenc csapata, a Manchester United öt meccset nyer zsinórban.
Ahogy a dolgok jelenleg állnak, a szurkoló egyhamar nem kell, hogy beüljön egy fodrászszékbe, a United ugyanis ebben a szezonban még nemhogy öt meccset nem nyert, hanem öt pontot sem szerzett két meccsen. A nyitányon az Arsenaltól kaptak ki, tegnap délután pedig a Fulham otthonában izzadtak ki egy kínkeserves döntetlent.
KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Így Frank vélhetően még sokáig posztolhatja videóit, rövid meccselemzéseit az Instagramra, ahol természetesen virális tartalomként rohant körbe kitartó fogadalma.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
