Közel a vég Ruben Amorimnak? Megszólalt a volt United-játékos, szerinte így áll most a helyzet

Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti - jelentette a Mirror.

A Manchester United 3-0-ra kikapott a városi rivális Manchester Citytől a vasárnapi derbin. A Vörös Ördögöket teljesen lefocizta a City, annak ellenére is, hogy Guardiola csapata előzőleg két mérkőzést is elveszített. Phil Foden első félidei találatát Erling Haaland két gólja követte a második játékrészben, így a United súlyos vereséget szenvedett a nagy rivális otthonában.

Amorim csapata eddig mindössze egy győzelmet tudott felmutatni ebben a szezonban - egy szoros, 3-2-es sikert a feljutó Burnley ellen. A United azonban egy Ligakupa-kiesést is elszenvedett a negyedosztályú Grimsby Town ellen.

A korábbi United-kapitány, Gary Neville szerint egyre nagyobb a nyomás Amorimon. "Azt hiszem, némi nyomás nehezedik majd a menedzserre és a rendszerhez való merev ragaszkodására" - nyilatkozta a Sky Sportsnak.

"A City kényelmesen legyőzte őket. A Unitednek voltak jó pillanatai a mérkőzésen - az első 15 perc és a második félidő első öt perce. A City-nek a fontos pillanatokban jobb játékosai voltak. Foden, Doku és Haaland kiemelkedett."

"Voltak alkalmak, amikor láttam a Unitedet ilyen típusú mérkőzést elveszíteni, és dühösnek és frusztráltnak éreztem magam. Most semmit sem érzek, ami még rosszabb. Ez egy jelentéktelen teljesítmény volt. A Unitedet egyszerűen legyőzték. A Chelsea elleni mérkőzés jön jövő héten, és egy újabb vereség esetén komoly kérdések merülnének fel."

Amorim közben egyértelművé tette, hogy ha a United meg akarja változtatni a játékstílusát, akkor új menedzsert kell találniuk. "Ez nem olyan eredmény, amit a Manchester Unitednél elvárnak. Sok minden történt az elmúlt hónapokban, amiről nincs fogalmatok, de elfogadom a kritikát. Ennek ellenére nem fogok változtatni."

"Amikor meg akarom változtatni a filozófiámat, meg fogom változtatni. Ha nem, akkor nektek kell lecserélni az edzőt. Minden elvesztett mérkőzés után erről fogunk beszélni. Nem hiszek ebben, a rendszerben vagy bármi másban. Hiszek a saját utamban, és a saját módomon fogok játszani, amíg meg nem akarom változtatni."

"Az üzenetem az, hogy mindent beleadok. Mindent megteszek, mindig arra gondolva, mi a legjobb a klubnak. Ez mindig ugyanaz az üzenet volt. A többi nem az én döntésem (hogy a United lecseréli-e a menedzsert). Amíg itt vagyok, a legjobbat fogom nyújtani. Nagyon szeretnék mérkőzéseket nyerni. Jobban szenvedek, mint ők."