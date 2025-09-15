Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
Közel a vég Ruben Amorimnak? Megszólalt a volt United-játékos, szerinte így áll most a helyzet
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti - jelentette a Mirror.
A Manchester United 3-0-ra kikapott a városi rivális Manchester Citytől a vasárnapi derbin. A Vörös Ördögöket teljesen lefocizta a City, annak ellenére is, hogy Guardiola csapata előzőleg két mérkőzést is elveszített. Phil Foden első félidei találatát Erling Haaland két gólja követte a második játékrészben, így a United súlyos vereséget szenvedett a nagy rivális otthonában.
Amorim csapata eddig mindössze egy győzelmet tudott felmutatni ebben a szezonban - egy szoros, 3-2-es sikert a feljutó Burnley ellen. A United azonban egy Ligakupa-kiesést is elszenvedett a negyedosztályú Grimsby Town ellen.
A korábbi United-kapitány, Gary Neville szerint egyre nagyobb a nyomás Amorimon. "Azt hiszem, némi nyomás nehezedik majd a menedzserre és a rendszerhez való merev ragaszkodására" - nyilatkozta a Sky Sportsnak.
"A City kényelmesen legyőzte őket. A Unitednek voltak jó pillanatai a mérkőzésen - az első 15 perc és a második félidő első öt perce. A City-nek a fontos pillanatokban jobb játékosai voltak. Foden, Doku és Haaland kiemelkedett."
"Voltak alkalmak, amikor láttam a Unitedet ilyen típusú mérkőzést elveszíteni, és dühösnek és frusztráltnak éreztem magam. Most semmit sem érzek, ami még rosszabb. Ez egy jelentéktelen teljesítmény volt. A Unitedet egyszerűen legyőzték. A Chelsea elleni mérkőzés jön jövő héten, és egy újabb vereség esetén komoly kérdések merülnének fel."
Amorim közben egyértelművé tette, hogy ha a United meg akarja változtatni a játékstílusát, akkor új menedzsert kell találniuk. "Ez nem olyan eredmény, amit a Manchester Unitednél elvárnak. Sok minden történt az elmúlt hónapokban, amiről nincs fogalmatok, de elfogadom a kritikát. Ennek ellenére nem fogok változtatni."
"Amikor meg akarom változtatni a filozófiámat, meg fogom változtatni. Ha nem, akkor nektek kell lecserélni az edzőt. Minden elvesztett mérkőzés után erről fogunk beszélni. Nem hiszek ebben, a rendszerben vagy bármi másban. Hiszek a saját utamban, és a saját módomon fogok játszani, amíg meg nem akarom változtatni."
"Az üzenetem az, hogy mindent beleadok. Mindent megteszek, mindig arra gondolva, mi a legjobb a klubnak. Ez mindig ugyanaz az üzenet volt. A többi nem az én döntésem (hogy a United lecseréli-e a menedzsert). Amíg itt vagyok, a legjobbat fogom nyújtani. Nagyon szeretnék mérkőzéseket nyerni. Jobban szenvedek, mint ők."
