A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Fiatal tehetség csapott az asztalra Manchesterben: elég a mellőzésből, távozni akar
Kobbie Mainoo távozni szeretne a Manchester Unitedtől, miután Ruben Amorim vezetőedző alatt háttérbe szorult. A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban - jelentette a The Guardian.
Mainoo, aki nyáron még az angol válogatott kezdőjátékosa volt az Európa-bajnokság döntőjében, és aki tavaly májusban gólt szerzett a Manchester United FA-kupa győzelmében, most nem talál helyet magának Amorim 3-4-3-as rendszerében. A vezetőedző szerint a fiatal játékos Bruno Fernandesszel versenyez a csapatba kerülésért, de nem rendelkezik a középpályás pozícióhoz szükséges képességekkel.
A Manchester United nyitott lenne egy megfelelő ajánlatra, de az átigazolási időszak hétfői zárása előtt már kevés idő maradt megfelelő kérőt találni a fiatal tehetségnek.
Mainoo mellett más játékosok is távozhatnak a klubtól. Alejandro Garnacho iránt a Chelsea érdeklődik, de a klubok értékelése között jelentős különbség van: a United 50 millió fontot kér, míg a londoni klub csak 35 milliót ajánl. A Chelsea akár 40 millió fontig is elmenne a bónuszokkal együtt.
KATTINTS a Premier League friss híreiért, eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Bruno Fernandes, aki büntetőt hibázott a Fulham elleni 1-1-es döntetlen során, szintén távozhat, ha egy szaúdi klub megfelelő ajánlatot tesz. Tavasszal az Al-Hilal már kínált körülbelül 100 millió fontot a portugál játékosért, de ő akkor elutasította az átigazolást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Chelsea négy szélsővel szeretne rendelkezni, és Garnachót Jamie Gittensszel látná versenyezni a bal oldalon. A londoni klub mindeközben az eladásokra is koncentrál, hogy megfeleljen az UEFA előírásainak, miszerint pozitív átigazolási mérleggel kell rendelkezniük az új játékosok Bajnokok Ligájában való regisztrálásához.
A Chelsea több játékost is szeretne értékesíteni, köztük Nicolas Jacksont, Raheem Sterlinget, Ben Chilwellt és Axel Disasit. Carney Chukwuemeka már csatlakozott a Borussia Dortmundhoz egy 24 millió font értékű üzlet keretében.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.