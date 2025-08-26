2025. augusztus 26. kedd Izsó
18 °C Budapest
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Fiatal tehetség csapott az asztalra Manchesterben: elég a mellőzésből, távozni akar

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 18:42

Kobbie Mainoo távozni szeretne a Manchester Unitedtől, miután Ruben Amorim vezetőedző alatt háttérbe szorult. A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban - jelentette a The Guardian.

Mainoo, aki nyáron még az angol válogatott kezdőjátékosa volt az Európa-bajnokság döntőjében, és aki tavaly májusban gólt szerzett a Manchester United FA-kupa győzelmében, most nem talál helyet magának Amorim 3-4-3-as rendszerében. A vezetőedző szerint a fiatal játékos Bruno Fernandesszel versenyez a csapatba kerülésért, de nem rendelkezik a középpályás pozícióhoz szükséges képességekkel.

A Manchester United nyitott lenne egy megfelelő ajánlatra, de az átigazolási időszak hétfői zárása előtt már kevés idő maradt megfelelő kérőt találni a fiatal tehetségnek.

Mainoo mellett más játékosok is távozhatnak a klubtól. Alejandro Garnacho iránt a Chelsea érdeklődik, de a klubok értékelése között jelentős különbség van: a United 50 millió fontot kér, míg a londoni klub csak 35 milliót ajánl. A Chelsea akár 40 millió fontig is elmenne a bónuszokkal együtt.

Bruno Fernandes, aki büntetőt hibázott a Fulham elleni 1-1-es döntetlen során, szintén távozhat, ha egy szaúdi klub megfelelő ajánlatot tesz. Tavasszal az Al-Hilal már kínált körülbelül 100 millió fontot a portugál játékosért, de ő akkor elutasította az átigazolást.

A Chelsea négy szélsővel szeretne rendelkezni, és Garnachót Jamie Gittensszel látná versenyezni a bal oldalon. A londoni klub mindeközben az eladásokra is koncentrál, hogy megfeleljen az UEFA előírásainak, miszerint pozitív átigazolási mérleggel kell rendelkezniük az új játékosok Bajnokok Ligájában való regisztrálásához.

A Chelsea több játékost is szeretne értékesíteni, köztük Nicolas Jacksont, Raheem Sterlinget, Ben Chilwellt és Axel Disasit. Carney Chukwuemeka már csatlakozott a Borussia Dortmundhoz egy 24 millió font értékű üzlet keretében.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #klub #manchester united #premier league #chelsea #átigazolási hírek #angol foci

