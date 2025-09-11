2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Fotós egy dróthálós kerítés mögött guggolva, őszinte pillanatokat rögzít egy profi fényképezőgéppel egy nyári nap során
Gusztustalan bulvártrükkön akadt ki a portugál focista: Diogo Jota özvegyével boronálták össze

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 18:18

Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval - jelentette a Daily Mail.

A TV Guia című portugál magazin szerdán olyan címlapfotót közölt, amely azt a benyomást kelthette, mintha Neves és Jota özvegye romantikus kapcsolatban lennének. Neves ennek ellenére azt közölte, hogy csupán támogatást nyújt barátja családjának a gyászban.

A 28 éves Diogo Jota és testvére, Andre július elején vesztették életüket egy autóbalesetben, mindössze 11 nappal azután, hogy Jota feleségül vette gyermekkori szerelmét, Rute Cardosót, három gyermekük édesanyját. Erről a Pénzcentrum is beszámolt:

Neves, aki Jota közeli barátja és korábbi csapattársa volt a Wolverhampton Wanderersnél, a Portónál és a portugál válogatottban egyaránt, a közösségi médiában tett közzé egy hosszú nyilatkozatot, amelyben élesen bírálta a magazint: "Mindig hiszek az emberek jóságában, de aki ezt a képet a magazin címlapjára tette, nem érdemli meg, hogy boldog legyen."

"Feleségemmel több mint 11 éve vagyunk együtt boldogan, egy családként, amelyre büszke vagyok. Soha nem keveredtünk semmilyen botrányba. Mindent megtettünk, hogy a lehető legjobban segítsük Rutét és családját. Tisztelem, hogy mindenkinek megvan a maga munkája, de nem tisztelem azokat, akik nem tisztelik a többieket" - írta a portugál középpályás.

Neves nemrég egy különleges tetoválással is tisztelgett elhunyt barátja előtt, amely őt és Jotát ábrázolja ölelkezés közben. A portugál válogatottban Neves fogja viselni Jota 21-es mezszámát, hogy továbbvigye barátja örökségét, míg a Liverpool visszavonultatta Jota 20-as mezét.

Szeptember elején egy Jota életét ünneplő különleges ceremónián Neves megható beszédet mondott, amelyben kijelentette: "Többek vagyunk barátoknál, család vagyunk. Az élet összehozott minket, és semmi sem szakíthatja meg ezt a köteléket."
Címlapkép: Getty Images
