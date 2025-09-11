Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Gusztustalan bulvártrükkön akadt ki a portugál focista: Diogo Jota özvegyével boronálták össze
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval - jelentette a Daily Mail.
A TV Guia című portugál magazin szerdán olyan címlapfotót közölt, amely azt a benyomást kelthette, mintha Neves és Jota özvegye romantikus kapcsolatban lennének. Neves ennek ellenére azt közölte, hogy csupán támogatást nyújt barátja családjának a gyászban.
A 28 éves Diogo Jota és testvére, Andre július elején vesztették életüket egy autóbalesetben, mindössze 11 nappal azután, hogy Jota feleségül vette gyermekkori szerelmét, Rute Cardosót, három gyermekük édesanyját. Erről a Pénzcentrum is beszámolt:
Neves, aki Jota közeli barátja és korábbi csapattársa volt a Wolverhampton Wanderersnél, a Portónál és a portugál válogatottban egyaránt, a közösségi médiában tett közzé egy hosszú nyilatkozatot, amelyben élesen bírálta a magazint: "Mindig hiszek az emberek jóságában, de aki ezt a képet a magazin címlapjára tette, nem érdemli meg, hogy boldog legyen."
"Feleségemmel több mint 11 éve vagyunk együtt boldogan, egy családként, amelyre büszke vagyok. Soha nem keveredtünk semmilyen botrányba. Mindent megtettünk, hogy a lehető legjobban segítsük Rutét és családját. Tisztelem, hogy mindenkinek megvan a maga munkája, de nem tisztelem azokat, akik nem tisztelik a többieket" - írta a portugál középpályás.
Neves nemrég egy különleges tetoválással is tisztelgett elhunyt barátja előtt, amely őt és Jotát ábrázolja ölelkezés közben. A portugál válogatottban Neves fogja viselni Jota 21-es mezszámát, hogy továbbvigye barátja örökségét, míg a Liverpool visszavonultatta Jota 20-as mezét.
Szeptember elején egy Jota életét ünneplő különleges ceremónián Neves megható beszédet mondott, amelyben kijelentette: "Többek vagyunk barátoknál, család vagyunk. Az élet összehozott minket, és semmi sem szakíthatja meg ezt a köteléket."
