Diogo Jota halála: búcsúzik a futballvilág, megható sorokat írt Cristiano Ronaldo és a volt csapatok is

Sorjáznak a részvétnyilvánítások a tragikusan fiatalon meghalt két focista, Diogo Jota és Andre Silva halálhíre után. A korábbi csapatok, csapattársak mind mélyen le vannak sújtva, megszólalt a Premier League és a válogatottbeli társ, Cristiano Ronaldo is.

Mint arról ma korábban a Pénzcentrum is beszámolt, tragikus kimenetelű autóbalesetben életet vesztette a Liverpool 28 éves csatára, a portugál Diogo Jota. A Vörösök támadója mellett két évvel fiatalabb öccse, Andre is meghalt, amikor autójuk lesodródott az útról a spanyolországi Zamora tartományban, majd kigyulladt. A mentők, tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, de már nem tudtak rajtuk segíteni.

A két fiatal labdarúgó halála mélyen megrázta az egész sportvilágot, részvétnyilvánító üzenetek tízezrei sorjáznak a közösségi médiában.

A játékos csapata, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milos és Pécsi Ármint is soraiban tudó Liverpool dél körül reagált a szörnyű hírre: mint írták, mélyen lesújtotta őket a tragédia, és egyelőre nem adnak ki semmilyen további kommünikét ezzel kapcsolatban. Arra is megkérték a média képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a család és a klub fájdalmát ezekben a nehéz percekben.

Diogo Jota szűk öt éve, 2020 őszén igazolt Liverpoolba a Wolverhamptontól. Az angol klub természetesen szintén megemlékezett volt játékosáról: mint fogalmaztak, a játékos a szurkolók és a csapattársak kedvence volt egyszerre, sosem felejtik el, mit tett a klubért és a közösségért.

Részvétét fejezte ki két másik korábbi klub, az Atlético Madrid és az FC Porto is. A portugál klubban ráadásul nem csak Diogo, hanem a vele együtt meghalt öccse, Andre is szerepelt korábban.

Megrendüléssel és mély fájdalommal fejezzük ki szívből jövő részvétünket Diogo Jota családjának és barátainak. Diogo és Andre mindketten a játékosaink voltak valaha, sosem fogjuk őket elfelejteni

- írták a búcsúüzenetben.

Nem csk a korábbi klubok, hanem a portugál labdarúgó szövetség is fájó szívvel emlékezik: mint írták, Diogo Jota majdnem ötvenszer húzta fel magára a portugál címeres mezt, elszánt, harcias játéka és góljai mindig emlékezetesek maradnak.

De mardosó fájdalommal a lelkében írt posztot a válogatottbeli csapattárs, a rekorder Cristiano Ronaldo is. Mint posztjában írta: mélységesen megrázta a hír, különösen azért is, mert Jotának éppen nemrégiben volt az esküvője - a párnak három közös gyermeke is volt.

Ennek semmi értelme! Épp most játszottunk együtt a válogatottban, most házasodtál meg! Egész családodnak, a feleségednek, gyermekeidnek is részvétemet fejezem ki és minden erőt kívánok nekik a világon. Tudom, hogy mindig velük leszel. Nyugodjatok békében, Diogo és Andre: mindannyiunknak hiányozni fogtok

- írta a láthatóan mély fájdalommal küzdő portugál szupersztár.

A volt klubok és csapattársak mellett természetesen a rivális klubok is folyamatosan küldik a részvétnyilvánító üzeneteket: ígytett - a teljesség igénye nélkül - a West Ham United, a Manchester City és még számos Premier League-csapat, valamint természetesen a liga vezetése is mély megrendüléssel értesült a hírről. A liga a posztjában azt írta: Diogo személyében egy harcost, egy bajnokot veszített a futballvilág, akit soha nem felejtenek el.

Az UEFA kora délután bejelentette, hogy minden, ma megrendezendő női labdarúgó Eb-meccs előtt egy perces gyászszünettel emlékeznek meg a portugál focistákról. Diogo és Andre temetéséről egyelőre nem érkezett bejelentés: feltehetően később intézkednek majd a búcsúztatásról.