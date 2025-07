Tovább tiszteleg Jota előtt a Liverpool: senki nem viselheti többet egykori mezszámát

Minden egyes csapatánál visszavonultatja a Liverpool a 20-as mezszázmot, amit Diogo Jota viselt éveken át a klubnál - ezt a Liverpool pénteken este közölte közösségi oldalain.

A bejelentést egy hatásos képpel tették meg, amelyen a Jota nevével és 20-as számával ellátott mezt világítanak meg az öltözőben, azzal a felirattal, hogy "Forever our Number 20'", vagyis "Örökké a mi 20-asunk".

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.