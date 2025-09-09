Három meccsre kaszálták el a köpködő Luis Suárezt: sokba volt, hogy elvesztette a fejét

Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot a Leagues Cup döntőjét követően - közölte a BBC.

Az MLS fegyelmi bizottsága további három mérkőzésre tiltotta el Luis Suarezt, miután az uruguayi játékos leköpte Gene Ramirez biztonsági igazgatót az augusztus 31-i Leagues Cup döntő után. Ez az eltiltás a bajnoki mérkőzésekre vonatkozik, így Suarez kihagyja a Charlotte FC, a DC United és a Seattle elleni találkozókat.

A Leagues Cup fegyelmi bizottsága korábban már kiszabott egy eltiltást Suarezre, de az csak a jövőbeli kupasorozatra vonatkozott. Az incidens a 3-0-ra elvesztett döntő után történt, amikor dulakodás tört ki a két csapat játékosai között.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Nagyon feszült és frusztrált pillanat volt, ahol a mérkőzés után olyan dolgok történtek, amiknek nem kellett volna, de ez nem igazolja a reakciómat. Hibáztam és őszintén elnézést kérek" - írta Suarez az Instagramon.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.

A csatár korábban is kapott már eltiltásokat sportszerűtlen viselkedés miatt. 2011-ben az angol szövetség, a Football Association nyolc mérkőzésre tiltotta el, miután rasszista megjegyzéseket tett Patrice Evrára, a Manchester United védőjére. Emellett három alkalommal - az Ajax, az uruguayi válogatott és a Liverpool színeiben egyaránt - kapott eltiltást, amiért megharapta ellenfelét.