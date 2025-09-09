Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Három meccsre kaszálták el a köpködő Luis Suárezt: sokba volt, hogy elvesztette a fejét
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot a Leagues Cup döntőjét követően - közölte a BBC.
Az MLS fegyelmi bizottsága további három mérkőzésre tiltotta el Luis Suarezt, miután az uruguayi játékos leköpte Gene Ramirez biztonsági igazgatót az augusztus 31-i Leagues Cup döntő után. Ez az eltiltás a bajnoki mérkőzésekre vonatkozik, így Suarez kihagyja a Charlotte FC, a DC United és a Seattle elleni találkozókat.
A Leagues Cup fegyelmi bizottsága korábban már kiszabott egy eltiltást Suarezre, de az csak a jövőbeli kupasorozatra vonatkozott. Az incidens a 3-0-ra elvesztett döntő után történt, amikor dulakodás tört ki a két csapat játékosai között.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Nagyon feszült és frusztrált pillanat volt, ahol a mérkőzés után olyan dolgok történtek, amiknek nem kellett volna, de ez nem igazolja a reakciómat. Hibáztam és őszintén elnézést kérek" - írta Suarez az Instagramon.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A csatár korábban is kapott már eltiltásokat sportszerűtlen viselkedés miatt. 2011-ben az angol szövetség, a Football Association nyolc mérkőzésre tiltotta el, miután rasszista megjegyzéseket tett Patrice Evrára, a Manchester United védőjére. Emellett három alkalommal - az Ajax, az uruguayi válogatott és a Liverpool színeiben egyaránt - kapott eltiltást, amiért megharapta ellenfelét.
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről.
A West Ham United szurkolói tanácsa bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen, egy bojkott is szervezés alatt van.