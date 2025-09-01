Újabb botrányt okozott a volt Barca-futballista: leköpte ellenfelét Luis Suárez

A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját - írta meg a The Guardian.

A vasárnapi Leagues Cup döntő lefújása után botrányos jelenetek játszódtak le a pályán. Luis Suárez, aki a fizikailag intenzív mérkőzésen nem tudott gólt szerezni, a mérkőzés végén konfrontálódott a Sounders középpályásával, Obed Vargas-szal. Az uruguayi támadó szorosan átkarolta Vargas nyakát, mielőtt a Seattle játékosai elhúzták volna, miközben mindkét csapat játékosai és stábtagjai csatlakoztak a dulakodáshoz.

A helyzet tovább romlott, amikor Suárezt a kamerák azon kapták, hogy Gene Ramirezt, a Sounders biztonsági igazgatóját szidalmazta, majd le is köpte, mielőtt Oscar Ustari, a Miami kapusa és egy Seattle-stábtag elhúzta volna a helyszínről. Az esetről itt egy videó:

Az MLS korábban már többmeccses eltiltásokat szabott ki játékosokra vagy játékvezetőkre köpés miatt. Az előző szezonban Héctor Herrera három mérkőzéses eltiltást kapott, amiért egy bíró irányába köpött, míg 2023-ban a Real Salt Lake játékosát, Jasper Löffelsend-et két mérkőzésre tiltották el hasonló vétségért.

A mérkőzésen a Seattle Sounders megérdemelten győzött. Osaze De Rosario a 26. percben szerezte meg a vezetést, majd a hajrában még két góllal biztosították be a győzelmet, miközben a Miami előre tolta játékosait. A Miami hiába próbálkozott, Messi és Suárez sem tudott betalálni, a legjobb helyzetüket is kihagyták. A Seattle védelmének kulcsfigurája a 20 éves, Mexikó válogatottjában játszó alaszkai születésű Obed Vargas volt, aki számos Miami-támadást hiúsított meg, és megakadályozta, hogy Suárez megfelelő labdákat kapjon.

A Vargas és Suárez közötti összetűzés nagyobb konfrontációhoz vezetett a két csapat játékosai és stábtagjai között, ami akár eltiltásokat is eredményezhet az MLS-szezon hátralévő részére. A kamerák azt is rögzítették, ahogy a Miami játékosa, Busquets Vargas arcához nyúlt.

A győzelemmel a Seattle közvetlenül kvalifikálta magát a jövő évi Concacaf Bajnokok Kupája nyolcaddöntőjébe, míg a Miami a torna korábbi szakaszába jutott be döntős szereplésével. A trófea a Seattle kilencedik jelentős sikere 2009-es MLS-csatlakozása óta.