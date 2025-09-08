Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri

A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában - írja a The Guardian.

Lando Norris határozottan elutasította a McLaren csapatutasításával kapcsolatos kritikákat az Olasz Nagydíjon, ahol csapattársa, Oscar Piastri átadta neki a második helyet. Kijelentette, hogy a csapat továbbra is azt fogja tenni, amit helyesnek tart, "függetlenül attól, mit mondanak az emberek". Az ausztrál Piastri is megerősítette, hogy nem bánta meg döntését.

A versenyt Max Verstappen nyerte, míg Norris és Piastri a második és harmadik helyen végeztek. Norris, aki szinte a teljes verseny alatt a második pozíciót tartotta, egy lassú kerékcserét követően került csapattársa mögé az utolsó körökben, amikor egy kerékkulcs-probléma lépett fel. Ezt követően a McLaren arra utasította az ausztrált, hogy adja vissza a pozíciót.

Piastri engedelmeskedett, így Norris másodikként ért célba, és három pontot faragott hátrányából a világbajnoki pontversenyben, ami így 31 pontra csökkent. Mindkét pilóta elfogadta a döntést a pályán és utána is, bár Norrist kifütyülték a dobogón.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Nem akarok így nyerni, és Oscar sem" – mondta Norris. "De azt tesszük, amit csapatként helyesnek tartunk, függetlenül attól, mit mondanak az emberek, és kitartunk emellett. Nem vagyunk idióták, és különböző helyzetekre vannak terveink. Ha négy autó lett volna köztem és Oscar között, természetesen nem engedett volna el, és ez helyes is lenne. De ha olyan helyzetben vagyunk, ahol versenyezhetünk és tisztességesek lehetünk, elvárható a tisztesség a csapaton belül."

Piastri három ponttal többet szerezhetett volna, ha nem engedelmeskedik, de egyetértett Norrisszal abban, hogy a McLaren csapatkultúrájának és versenyszellemének megfelelően járt el. Amikor megkérdezték, megbánná-e döntését, ha három pont miatt veszítené el a bajnoki címet, egyértelműen válaszolt: "Nem bánnám meg. Ez tisztességes döntés volt. Lando az egész verseny alatt elöl volt, és nem az ő hibájából vesztette el a pozíciót."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ausztrál pilóta megjegyezte, hogy a csapat és a versenyzők át fogják tekinteni a történteket. Piastri az utasítás kapcsán megjegyezte: "Azt mondtuk, hogy a lassú bokszkiállás a versenyzés része", ami arra utal, hogy az ilyen helyzetek kezelésének paraméterei nem voltak teljesen tisztázva előre.",

Azt a McLaren egyik vezetője is megerősítette, hogy felülvizsgálják az esetet: "Áttekintjük a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy ez egy elszigetelt lassú bokszkiállás volt. Már vannak alapelveink az ilyen helyzetekre, de felülvizsgáljuk ezeket, és megerősítjük az irányt, ha ez összhangban van a versenyzőinkkel."

"Norris a szurkolók füttykoncertjét is higgadtan fogadta: "Hallottam őket, de nem tudom, mit kellene tennem. A taps hangosabb volt, mint a fütyülés, és ez a legfontosabb."

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA