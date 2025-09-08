2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 10:15

A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában - írja a The Guardian.

Lando Norris határozottan elutasította a McLaren csapatutasításával kapcsolatos kritikákat az Olasz Nagydíjon, ahol csapattársa, Oscar Piastri átadta neki a második helyet. Kijelentette, hogy a csapat továbbra is azt fogja tenni, amit helyesnek tart, "függetlenül attól, mit mondanak az emberek". Az ausztrál Piastri is megerősítette, hogy nem bánta meg döntését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A versenyt Max Verstappen nyerte, míg Norris és Piastri a második és harmadik helyen végeztek. Norris, aki szinte a teljes verseny alatt a második pozíciót tartotta, egy lassú kerékcserét követően került csapattársa mögé az utolsó körökben, amikor egy kerékkulcs-probléma lépett fel. Ezt követően a McLaren arra utasította az ausztrált, hogy adja vissza a pozíciót.

Piastri engedelmeskedett, így Norris másodikként ért célba, és három pontot faragott hátrányából a világbajnoki pontversenyben, ami így 31 pontra csökkent. Mindkét pilóta elfogadta a döntést a pályán és utána is, bár Norrist kifütyülték a dobogón.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Nem akarok így nyerni, és Oscar sem" – mondta Norris. "De azt tesszük, amit csapatként helyesnek tartunk, függetlenül attól, mit mondanak az emberek, és kitartunk emellett. Nem vagyunk idióták, és különböző helyzetekre vannak terveink. Ha négy autó lett volna köztem és Oscar között, természetesen nem engedett volna el, és ez helyes is lenne. De ha olyan helyzetben vagyunk, ahol versenyezhetünk és tisztességesek lehetünk, elvárható a tisztesség a csapaton belül."

Piastri három ponttal többet szerezhetett volna, ha nem engedelmeskedik, de egyetértett Norrisszal abban, hogy a McLaren csapatkultúrájának és versenyszellemének megfelelően járt el. Amikor megkérdezték, megbánná-e döntését, ha három pont miatt veszítené el a bajnoki címet, egyértelműen válaszolt: "Nem bánnám meg. Ez tisztességes döntés volt. Lando az egész verseny alatt elöl volt, és nem az ő hibájából vesztette el a pozíciót."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ausztrál pilóta megjegyezte, hogy a csapat és a versenyzők át fogják tekinteni a történteket. Piastri az utasítás kapcsán megjegyezte: "Azt mondtuk, hogy a lassú bokszkiállás a versenyzés része", ami arra utal, hogy az ilyen helyzetek kezelésének paraméterei nem voltak teljesen tisztázva előre.",

Azt a McLaren egyik vezetője is megerősítette, hogy felülvizsgálják az esetet: "Áttekintjük a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy ez egy elszigetelt lassú bokszkiállás volt. Már vannak alapelveink az ilyen helyzetekre, de felülvizsgáljuk ezeket, és megerősítjük az irányt, ha ez összhangban van a versenyzőinkkel."

"Norris a szurkolók füttykoncertjét is higgadtan fogadta: "Hallottam őket, de nem tudom, mit kellene tennem. A taps hangosabb volt, mint a fütyülés, és ez a legfontosabb."

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #csapat #pozíció #autóverseny #lando norris #mclaren #autósport #f1 #oscar piastri #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:54
10:45
10:31
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
5 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 10:03
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 08:00
Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 10:29
Magyarország óriásai: évszázados fákról készül hihetetlen fotósorozat