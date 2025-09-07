2025. szeptember 7. vasárnap Regina
Mogyoród, 2024. július 21.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Magához tért a négyszeres világbajnok Verstappen: Monzában nem volt ellenfele

MTI
2025. szeptember 7. 16:30

Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat. A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta.

A dobogó a két McLaren-versenyzővel lett teljes, a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri "átadta" a második helyet a brit Lando Norrisnak, akinek így csökkent a hátránya csapattársával szemben. A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
