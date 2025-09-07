Magához tért a négyszeres világbajnok Verstappen: Monzában nem volt ellenfele

MTI Link a vágólapra másolva

Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat. A 27 éves holland pilóta idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A dobogó a két McLaren-versenyzővel lett teljes, a világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri "átadta" a második helyet a brit Lando Norrisnak, akinek így csökkent a hátránya csapattársával szemben. A világbajnokság két hét múlva Bakuban folytatódik. KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára! címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

