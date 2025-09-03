A magyar úszó azonnal fejest ugrott - nem csak a medencébe, az élményekbe és a kaliforniai nyárvégbe is.
Korszakok csatája jön a US Openen: mire megy Novak Djokovic a fiatal titán Alcaraz ellen?
Novak Djokovic legyőzte Taylor Fritzet a US Open negyeddöntőjében, és ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol Carlos Alcarazzal fog megmérkőzni - írja a The Guardian.
A 38 éves Djokovic 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 arányban győzte le az amerikai Fritzet egy rendkívül szoros mérkőzésen, ahol 13-ból 11 bréklabdát hárított. A szerb teniszező ismét bizonyította, hogy korához képest példátlan szinten játszik, hiszen a nyílt éra legidősebb játékosaként jutott be mind a négy Grand Slam-torna negyeddöntőjébe egy éven belül.
"Hihetetlenül szoros mérkőzés volt, bármelyikünk nyerhetett volna" - nyilatkozta Djokovic a találkozó után. "Szerencsés voltam, hogy megmentettem néhány kulcsfontosságú bréklabdát a második szettben. Úgy gondolom, a második és harmadik szett nagy részében ő volt a jobb játékos. Az ilyen mérkőzéseken néhány pont dönt a győztesről, és ezúttal szerencsére az én oldalamra billent a mérleg."
Fritz kiváló formában játszott, és a mérkőzés jelentős részében felülmúlta Djokovicot, különösen a második és harmadik szettben. A második játszmában tizenegy bréklabdát dolgozott ki, mielőtt végre áttörte volna a szerb adogatását, de azonnal elvesztette a saját szerváját, ami végül a szett elvesztéséhez vezetett.
KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A harmadik szettben a közönség egyre hangosabban támogatta az amerikai játékost, ami láthatóan zavarta Djokovicot. Fritz ki is használta ezt a lendületet, megnyerte a szettet, és a negyedik játszmában is sokáig uralta a játékot. Azonban amikor 4-5-nél adogatott a mérkőzésben maradásért, a nyomás alatt passzívabbá vált, amit Djokovic, a nagy pillanatok mestere, könyörtelenül kihasznált.
A győzelemmel Djokovic tovább erősítette fölényét a mezőny nagy része felett. Idén ő a harmadik legjobb játékos a Grand Slam-tornákon, legyőzve három top 5-ös ellenfelet – Carlos Alcarazt, Alexander Zverevet és most Fritzet. Az elődöntőben Alcarazzal találkozik, aki korábban egyenes szettekben győzte le Jiri Leheckát.
Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot
Isak leigazolása taktikai kérdéseket vethet fel a Liverpoolnál, fel van adva a lecke Arne Slotnak.
A bahreini Mumtalakat és az Abu Dhabi-i CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett a McLaren Racing felett.
Tízmilliókkal tartozhat saját embereinek a legendás sportriporter, Héder Barna: már végrehajtás is indult
A tavalyi nyári olimpia után nem kapták meg a járandóságukat a vívóközvetítésben dolgozó szakemberek, ezért végrehajtást is indítottak.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!