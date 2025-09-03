Korszakok csatája jön a US Openen: mire megy Novak Djokovic a fiatal titán Alcaraz ellen?

Novak Djokovic legyőzte Taylor Fritzet a US Open negyeddöntőjében, és ezzel bejutott az elődöntőbe, ahol Carlos Alcarazzal fog megmérkőzni - írja a The Guardian.

A 38 éves Djokovic 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 arányban győzte le az amerikai Fritzet egy rendkívül szoros mérkőzésen, ahol 13-ból 11 bréklabdát hárított. A szerb teniszező ismét bizonyította, hogy korához képest példátlan szinten játszik, hiszen a nyílt éra legidősebb játékosaként jutott be mind a négy Grand Slam-torna negyeddöntőjébe egy éven belül.

"Hihetetlenül szoros mérkőzés volt, bármelyikünk nyerhetett volna" - nyilatkozta Djokovic a találkozó után. "Szerencsés voltam, hogy megmentettem néhány kulcsfontosságú bréklabdát a második szettben. Úgy gondolom, a második és harmadik szett nagy részében ő volt a jobb játékos. Az ilyen mérkőzéseken néhány pont dönt a győztesről, és ezúttal szerencsére az én oldalamra billent a mérleg."

Fritz kiváló formában játszott, és a mérkőzés jelentős részében felülmúlta Djokovicot, különösen a második és harmadik szettben. A második játszmában tizenegy bréklabdát dolgozott ki, mielőtt végre áttörte volna a szerb adogatását, de azonnal elvesztette a saját szerváját, ami végül a szett elvesztéséhez vezetett.

A harmadik szettben a közönség egyre hangosabban támogatta az amerikai játékost, ami láthatóan zavarta Djokovicot. Fritz ki is használta ezt a lendületet, megnyerte a szettet, és a negyedik játszmában is sokáig uralta a játékot. Azonban amikor 4-5-nél adogatott a mérkőzésben maradásért, a nyomás alatt passzívabbá vált, amit Djokovic, a nagy pillanatok mestere, könyörtelenül kihasznált.

A győzelemmel Djokovic tovább erősítette fölényét a mezőny nagy része felett. Idén ő a harmadik legjobb játékos a Grand Slam-tornákon, legyőzve három top 5-ös ellenfelet – Carlos Alcarazt, Alexander Zverevet és most Fritzet. Az elődöntőben Alcarazzal találkozik, aki korábban egyenes szettekben győzte le Jiri Leheckát.