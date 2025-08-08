2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

Az US Open 2025 a hagyományos helyszínen, a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben kerül megrendezésre Flushing Meadows–ben, New Yorkban. A verseny hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék – vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában – szeptember 7‑én és 8‑án lesznek láthatók. Ez a dátum adja meg, mikor ismerjük majd az US Open eredmények 2025‑öt. Mik voltak a US Open 2024 eredmények, illetve mikorra várhatók idén a US Open 2025 eredmények? Mi mindent érdemes tudni még a US Open döntő 2025 kapcsán? Hogyan alakul a 2025-ös US Open pénzdíja, valamint milyen fontos változások várhatók a tenisz US Open 2025 során?

Cikkünkben részletesen áttekintjük, hogyan alakultak a US Open eredmények 2024, és hogy mikorra várhatók pontosan az idei US Open eredmények 2025. Emellett azt is megmutatjuk, milyen változások és újdonságok várhatók a tenisz US Open 2025 során, illetve mekkora összegeket osztanak szét a játékosok között a rekordnak ígérkező US Open 2025 pénzdíjak keretében.

US Open 2025

A US Open egy eredetileg a felső rétegeknek szóló exkluzív tornából nőtte ki magát egy több tíz millió dollár összdíjazású, több mint hatszáz női és férfi profi teniszező részére rendezett teniszbajnoksággá. A US Open (United States Open) az év utolsó, negyedik Grand Slam-tenisztornája. Minden év augusztusában–szeptemberében rendezik meg, a torna két héten keresztül tart. A fő versenyszámok: női és férfi egyes, női és férfi páros és vegyes páros. Ezen kívül tartanak versenyeket a junioroknak és a kerekesszékeseknek, valamint meghívásos alapon a már visszavonult, s legendásnak tartott teniszezőknek is.

Az US Open 2025 idén is a megszokott helyszínen, a New York-i USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, Flushing Meadows városrészben zajlik majd. A verseny hivatalos rajtja 2025. augusztus 26‑a, míg a legjobban várt pillanatokra, azaz a férfi és női US Open döntő 2025 mérkőzéseire szeptember 7‑én és 8‑án kerül sor. Ekkor derülnek ki a végleges US Open 2025 eredmények, vagyis hogy kik emelhetik magasba a trófeát.

US Open pénzdíjak

A US Open pénzdíjak 2024-ben minden korábbi rekordot megdöntöttek: a torna teljes díjalapja 75 millió amerikai dollár volt, ami közel 30 milliárd forintot jelentett. Ezt jócskán megfejelték 2025-ben, így a US Open ismét megdönti a tenisztörténelem legnagyobb nyereményalapjának rekordját. A torna 2025-ös eseményén összesen 90 millió dollár kerül kiosztásra, ami 20%-os növekedés a 2024-es torna 75 millió dolláros alapjához képest.

Az alábbi összegek a US Open pénzdíjainak teljes lebontását mutatja 2025-re – az összegeket a Pénzcentrum aktuális USD–HUF árfolyamával számoltuk.

Főtáblás egyesek

Bajnok - 5 000 000 dollár (1 875 000 000 Ft)

Döntős - 2 500 000 dollár (937 500 000 Ft)

Elődöntős - 1 260 000 dollár (472 500 000 Ft)

Negyeddöntős - 660 000 dollár (247 500 000 Ft)

16. forduló - 400 000 dollár (150 000 000 Ft)

32. forduló - 237 000 dollár (88 875 000 Ft)

64. forduló - 154 000 dollár (57 750 000 Ft)

128. forduló - 110 000 dollár (41 250 000 Ft)

Főtáblás páros (csapatonként)

Bajnokok - 1 000 000 dollár (375 000 000 Ft)

Döntősök - 500 000 dollár (187 500 000 Ft)

Elődöntősök - 250 000 dollár (93 750 000 Ft)

Negyeddöntősök - 125 000 dollár (46 875 000 Ft)

16. forduló - 75 000 dollár (28 125 000 Ft)

32. forduló - 45 000 dollár (16 875 000 Ft)

128. forduló - 30 000 dollár (11 250 000 Ft)

Minden átszámítás az aktuális Pénzcentrum aktuális USD–HUF árfolyamon alapul. Látható, hogy már az első forduló is több tízmilliós forintos nyereséget hozhat a játékosnak, míg a bajnok több mint 1,2 milliárd forintot visz haza – ez jól tükrözi a US Open pénzdíjak elképesztő mértékét.

US Open 2025 érdekességek

Az US Open tennis 2025 negyedik Grand Slam eseménye lesz, amelyet a USTA Billie Jean King National Tennis Center kemény borítású pályáin rendeznek meg. Ez az év különösen jelentős, hiszen az atp US Open 2025 és a US Open 2025 tennis a verseny első – főtáblát megelőző – hétvégéjén, a Fan Week keretében rövidített formátumú vegyes páros döntőt is tart. Ennek mentén a US Open 2025 atp a következőképp alakul:

A vegyes páros meccsek két nap alatt, augusztus 19–20‑án, Arthur Ashe és Louis Armstrong Stadium pályáin zajlanak, no-ad szabállyal, rövidített szettekkel és mérkőzés döntő tie-breakkel – a győztes pedig 1 millió USD díjazásra számíthat.

A főtábla mérkőzései augusztus 26‑án kezdődnek, a US Open döntő 2025 napjai pedig: női döntő szeptember 7‑én, férfi döntő szeptember 8‑án.

US Open 2025 eredmények

Az US Open 2025 eredmények hivatalos bejelentése az érintett döntők lezárásához kötött:

A vegyes páros győztes már augusztus 20‑án megismerteti magát,

de a klasszikus döntők (egyes, páros) eredményei csak a következő hétvégén, szeptember 7‑én (nők), szeptember 8‑án (férfiak) válnak véglegessé.

US Open 2024 eredmények

A 2024-es US Open látványos és fordulatokkal teli döntőket hozott. A férfi egyes fináléjában az olasz Jannik Sinner magabiztos játékkal, három szettben győzte le az amerikai Taylor Fritzet (6–3, 6–4, 7–5), megszerezve ezzel pályafutása első US Open trófeáját. A női mezőnyben Aryna Sabalenka emelkedett ki: kemény csatában, kétszer is 7–5-re nyert az amerikai Jessica Pegula ellen. A vegyes páros kategóriában történelmi olasz siker született: Sara Errani és Andrea Vavassori diadala az első ilyen olasz győzelem volt a US Open ezen versenyszámában.

A 2024-es torna nemcsak sporteredményeiben, hanem nézőszámban is történelmet írt. A US Open történetében először meghaladta az 1 millió főt a helyszíni látogatók száma, ami minden eddiginél nagyobb érdeklődést és hangulatot biztosított az eseménynek. Ezzel párhuzamosan a pénzdíjazás is rekordmagasságokba emelkedett, így a verseny nemcsak presztízs, de anyagi szempontból is az év egyik legjelentősebb teniszeseménye lett.