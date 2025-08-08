2025. augusztus 8. péntek László
Tennis ball, racket and court ground with mockup space, blurred background or outdoor sunshine. Summer, sports equipment and mock up for training, fitness and exercise at game, contest or competition
Sport

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 21:50

Az US Open 2025 a hagyományos helyszínen, a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben kerül megrendezésre Flushing Meadows–ben, New Yorkban. A verseny hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék – vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában – szeptember 7‑én és 8‑án lesznek láthatók. Ez a dátum adja meg, mikor ismerjük majd az US Open eredmények 2025‑öt. Mik voltak a US Open 2024 eredmények, illetve mikorra várhatók idén a US Open 2025 eredmények? Mi mindent érdemes tudni még a US Open döntő 2025 kapcsán? Hogyan alakul a 2025-ös US Open pénzdíja, valamint milyen fontos változások várhatók a tenisz US Open 2025 során? 

Cikkünkben részletesen áttekintjük, hogyan alakultak a US Open eredmények 2024, és hogy mikorra várhatók pontosan az idei US Open eredmények 2025. Emellett azt is megmutatjuk, milyen változások és újdonságok várhatók a tenisz US Open 2025 során, illetve mekkora összegeket osztanak szét a játékosok között a rekordnak ígérkező US Open 2025 pénzdíjak keretében.

US Open 2025

A US Open egy eredetileg a felső rétegeknek szóló exkluzív tornából nőtte ki magát egy több tíz millió dollár összdíjazású, több mint hatszáz női és férfi profi teniszező részére rendezett teniszbajnoksággá. A US Open (United States Open) az év utolsó, negyedik Grand Slam-tenisztornája. Minden év augusztusában–szeptemberében rendezik meg, a torna két héten keresztül tart. A fő versenyszámok: női és férfi egyes, női és férfi páros és vegyes páros. Ezen kívül tartanak versenyeket a junioroknak és a kerekesszékeseknek, valamint meghívásos alapon a már visszavonult, s legendásnak tartott teniszezőknek is.

Az US Open 2025 idén is a megszokott helyszínen, a New York-i USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, Flushing Meadows városrészben zajlik majd. A verseny hivatalos rajtja 2025. augusztus 26‑a, míg a legjobban várt pillanatokra, azaz a férfi és női US Open döntő 2025 mérkőzéseire szeptember 7‑én és 8‑án kerül sor. Ekkor derülnek ki a végleges US Open 2025 eredmények, vagyis hogy kik emelhetik magasba a trófeát.

US Open pénzdíjak 

A US Open pénzdíjak 2024-ben minden korábbi rekordot megdöntöttek: a torna teljes díjalapja 75 millió amerikai dollár volt, ami közel 30 milliárd forintot jelentett. Ezt jócskán megfejelték 2025-ben, így a US Open ismét megdönti a tenisztörténelem legnagyobb nyereményalapjának rekordját. A torna 2025-ös eseményén összesen 90 millió dollár kerül kiosztásra, ami 20%-os növekedés a 2024-es torna 75 millió dolláros alapjához képest.

Az alábbi összegek a US Open pénzdíjainak teljes lebontását mutatja 2025-re – az összegeket a Pénzcentrum aktuális USD–HUF árfolyamával számoltuk.

Főtáblás egyesek

  • Bajnok - 5 000 000 dollár (1 875 000 000 Ft)
  • Döntős - 2 500 000 dollár (937 500 000 Ft) 
  • Elődöntős -  1 260 000 dollár (472 500 000 Ft)
  • Negyeddöntős - 660 000 dollár (247 500 000 Ft)
  • 16. forduló - 400 000 dollár (150 000 000 Ft)
  • 32. forduló - 237 000 dollár (88 875 000 Ft)
  • 64. forduló - 154 000 dollár (57 750 000 Ft)
  • 128. forduló - 110 000 dollár (41 250 000 Ft)

Főtáblás páros (csapatonként)

  • Bajnokok - 1 000 000 dollár (375 000 000 Ft)
  • Döntősök - 500 000 dollár (187 500 000 Ft)
  • Elődöntősök - 250 000 dollár (93 750 000 Ft)
  • Negyeddöntősök - 125 000 dollár (46 875 000 Ft)
  • 16. forduló - 75 000 dollár (28 125 000 Ft)
  • 32. forduló - 45 000 dollár (16 875 000 Ft)
  • 128. forduló - 30 000 dollár (11 250 000 Ft)

Minden átszámítás az aktuális Pénzcentrum aktuális USD–HUF árfolyamon alapul. Látható, hogy már az első forduló is több tízmilliós forintos nyereséget hozhat a játékosnak, míg a bajnok több mint 1,2 milliárd forintot visz haza – ez jól tükrözi a US Open pénzdíjak elképesztő mértékét.

US Open 2025 érdekességek

Az US Open tennis 2025 negyedik Grand Slam eseménye lesz, amelyet a USTA Billie Jean King National Tennis Center kemény borítású pályáin rendeznek meg. Ez az év különösen jelentős, hiszen az atp US Open 2025 és a US Open 2025 tennis a verseny első – főtáblát megelőző – hétvégéjén, a Fan Week keretében rövidített formátumú vegyes páros döntőt is tart. Ennek mentén a US Open 2025 atp  a következőképp alakul:

  • A vegyes páros meccsek két nap alatt, augusztus 19–20‑án, Arthur Ashe és Louis Armstrong Stadium pályáin zajlanak, no-ad szabállyal, rövidített szettekkel és mérkőzés döntő tie-breakkel – a győztes pedig 1 millió USD díjazásra számíthat.
  • A főtábla mérkőzései augusztus 26‑án kezdődnek, a US Open döntő 2025 napjai pedig: női döntő szeptember 7‑én, férfi döntő szeptember 8‑án.

US Open 2025 eredmények

Az US Open 2025 eredmények hivatalos bejelentése az érintett döntők lezárásához kötött:

  • A vegyes páros győztes már augusztus 20‑án megismerteti magát, 
  • de a klasszikus döntők (egyes, páros) eredményei csak a következő hétvégén, szeptember 7‑én (nők), szeptember 8‑án (férfiak) válnak véglegessé.

US Open 2024 eredmények

A 2024-es US Open látványos és fordulatokkal teli döntőket hozott. A férfi egyes fináléjában az olasz Jannik Sinner magabiztos játékkal, három szettben győzte le az amerikai Taylor Fritzet (6–3, 6–4, 7–5), megszerezve ezzel pályafutása első US Open trófeáját. A női mezőnyben Aryna Sabalenka emelkedett ki: kemény csatában, kétszer is 7–5-re nyert az amerikai Jessica Pegula ellen. A vegyes páros kategóriában történelmi olasz siker született: Sara Errani és Andrea Vavassori diadala az első ilyen olasz győzelem volt a US Open ezen versenyszámában.

A 2024-es torna nemcsak sporteredményeiben, hanem nézőszámban is történelmet írt. A US Open történetében először meghaladta az 1 millió főt a helyszíni látogatók száma, ami minden eddiginél nagyobb érdeklődést és hangulatot biztosított az eseménynek. Ezzel párhuzamosan a pénzdíjazás is rekordmagasságokba emelkedett, így a verseny nemcsak presztízs, de anyagi szempontból is az év egyik legjelentősebb teniszeseménye lett.
Címlapkép: Getty Images
#nyeremény #díj #sportrendezvény #sportoló #tenisz #elismerés #pénzdíj #élsport #sportág #sportolók #teniszező #sportolónő

