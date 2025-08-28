Rashee Rice hat mérkőzéses eltiltást kapott az NFL-től a liga magatartási szabályzatának megsértése miatt
Botrány a US Open női versenyén: nagyon összevesztek a teniszezők
Heves szóváltásba keveredett Taylor Townsend és Jelena Ostapenko a US Open második fordulójában lejátszott mérkőzésük után, miután a lett játékos tiszteletlenséggel vádolta amerikai ellenfelét - jelentette a The Guardian.
A két teniszező a szerdai mérkőzés végén, Townsend 7-5, 6-1 arányú győzelme után a hálónál találkozott a szokásos kézfogásra, ám ahelyett, hogy az öltözőbe vonultak volna, szóváltásba keveredtek. Ostapenko ujjával fenyegetően intett amerikai ellenfelének, miközben a hazai közönség Townsend mellett állt ki, aki a lelátó felé fordulva buzdította a nézőket a 11-es pályán.
Ostapenko később Instagram-történetében fejtette ki, hogy elégedetlen volt Townsend viselkedésével. "A mérkőzés után elmondtam ellenfelemnek, hogy nagyon tiszteletlen volt, mivel egy döntő pillanatban hálót érintett a labda, és nem kért elnézést. Válasza szerint egyáltalán nem kell bocsánatot kérnie" - írta a lett játékos. Hozzátette, hogy Townsend a bemelegítésnél is megsértette a tenisz szabályait, amikor egyből a hálónál kezdett bemelegíteni az alapvonal helyett.
Townsend ezzel szemben azt állította, hogy Ostapenko sértegette őt a kézfogásnál. "Azt mondta, nincs osztályom, nincs neveltetésem, és nézzem meg, mi történik, ha az Egyesült Államokon kívül találkozunk. Várom a folytatást. Kanadában, az USA-n kívül is legyőztem őt. Kíváncsi vagyok, mit mond még" - nyilatkozta az amerikai.
A párosban világelső, de egyesben jelenleg a top 100-on kívül rangsorolt Townsend szerint a 25. kiemelt Ostapenko egyszerűen dühös volt a váratlan vereség miatt. "Ez verseny. Az emberek felidegesítik magukat, amikor veszítenek" - mondta.
A sajtótájékoztatón Townsend nem kívánt állást foglalni azzal kapcsolatban, hogy Ostapenko megjegyzéseinek volt-e faji vonatkozása. "Ezt tőle kell megkérdezni. Én nem így értelmeztem, de a fekete közösségben létezik az a stigma, hogy nem vagyunk műveltek... ami a lehető legtávolabb áll az igazságtól" - fogalmazott.
Ostapenko később határozottan tagadta a rasszizmus vádját. "SOHA életemben nem voltam rasszista, és tisztelek minden nemzetet a világon. Számomra nem számít, honnan jössz" - írta közösségi média bejegyzésében, megemlítve, hogy "rengeteg üzenetet kaptam, hogy rasszista vagyok".
A 2017-es Roland Garros-győztes lett játékos korábban is összetűzésbe került már ellenfelekkel. 2021-ben Wimbledonban Ajla Tomljanovic azzal vádolta, hogy sérülést színlelt, amikor orvosi szünetet kért. Ostapenko később "a torna legrosszabb játékosának" nevezte az ausztrál teniszezőt. Townsend a harmadik fordulóban az 5. kiemelt Mirra Andreevával játszik majd.
