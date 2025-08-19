2025. augusztus 19. kedd Huba
Sport
Rasszista szurkoló szólt be a játékosnak: meg is van a verdikt, mostantól ki van tiltva

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 10:13

Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi - közölte a BBC.

A 47 éves liverpooli férfi, akit Antoine Semenyo, a Bournemouth csatára ellen elkövetett rasszista sértés gyanújával vettek őrizetbe, óvadék ellenében szabadlábra került, de a feltételek között szerepel, hogy nem látogathat egyetlen futballstadiont sem az Egyesült Királyságban.

A Premier League nyitófordulójában, a Liverpool elleni mérkőzés 29. percében Semenyo jelezte a játékvezetőnek a rasszista incidenst, ami miatt a találkozót rövid időre félbeszakították. A Merseyside-i rendőrség közleménye szerint a gyanúsított nem mehet egy mérföldes körzeten belül egyetlen kijelölt futballstadionhoz sem.

A 25 éves ghánai válogatott játékos a közösségi médiában köszönetet mondott csapattársainak, a Liverpool játékosainak, a szurkolóknak és a Premier League hivatalos személyeinek, akik "professzionálisan kezelték" a helyzetet. Hozzátette, hogy az anfieldi este örökre emlékezetes marad számára, "mert az egész futballcsalád összeállt".

A négyperces megszakítás után folytatódó mérkőzésen Semenyo két gólt is szerzett, csapata azonban 4-2-re kikapott a Liverpooltól. A Premier League közleményben jelezte, hogy saját vizsgálatot is indít az ügyben.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hangsúlyozta: "Az ilyen jellegű incidenseknek nincs helyük a játékunkban, és szorosan együttműködünk a mérkőzés hivatalos személyeivel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében."
Címlapkép: Getty Images
