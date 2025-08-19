A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Rasszista szurkoló szólt be a játékosnak: meg is van a verdikt, mostantól ki van tiltva
Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi - közölte a BBC.
A 47 éves liverpooli férfi, akit Antoine Semenyo, a Bournemouth csatára ellen elkövetett rasszista sértés gyanújával vettek őrizetbe, óvadék ellenében szabadlábra került, de a feltételek között szerepel, hogy nem látogathat egyetlen futballstadiont sem az Egyesült Királyságban.
A Premier League nyitófordulójában, a Liverpool elleni mérkőzés 29. percében Semenyo jelezte a játékvezetőnek a rasszista incidenst, ami miatt a találkozót rövid időre félbeszakították. A Merseyside-i rendőrség közleménye szerint a gyanúsított nem mehet egy mérföldes körzeten belül egyetlen kijelölt futballstadionhoz sem.
A 25 éves ghánai válogatott játékos a közösségi médiában köszönetet mondott csapattársainak, a Liverpool játékosainak, a szurkolóknak és a Premier League hivatalos személyeinek, akik "professzionálisan kezelték" a helyzetet. Hozzátette, hogy az anfieldi este örökre emlékezetes marad számára, "mert az egész futballcsalád összeállt".
A négyperces megszakítás után folytatódó mérkőzésen Semenyo két gólt is szerzett, csapata azonban 4-2-re kikapott a Liverpooltól. A Premier League közleményben jelezte, hogy saját vizsgálatot is indít az ügyben.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hangsúlyozta: "Az ilyen jellegű incidenseknek nincs helyük a játékunkban, és szorosan együttműködünk a mérkőzés hivatalos személyeivel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében."
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén.
Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól
Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban
A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.
Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során az Arsenalnál.
David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.
Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását.
A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait.
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
