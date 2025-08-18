2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Budapest, 2025. május 25.A bajnok Ferencváros labdarúgói a trófeával ünnepelnek csapatuk éremátadási ünnepségén a Groupama Arénánál 2025. május 25-én. A Ferencváros sorozatban a hetedik, összességében pedig a 36. bajnoki címét szere
Sport

Rontott a Fradi augusztusban: rossz jel a nagyon fontos BL-meccs előtt?

MTI
2025. augusztus 18. 14:46

A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.

A Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján. A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik. A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt. 

A Fradinál nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is nagyon készülnek a holnap esti, Qarabag elleni playoff-párharc odavágójára. Mint ma korábban megírtuk, a szurkolók már több szektorban is teltházat csináltak, és még mindig folyamatosan fogynak a jegyek:

Súlyos pénzekért árulják a Fradi-meccsre a belépőket: meglesz így a teltház holnap?
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
