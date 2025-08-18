Súlyos pénzekért árulják a Fradi-meccsre a belépőket: meglesz így a teltház holnap?

A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A Ferencváros kedden este 21 órától teheti meg a következő lépést a minden évben áhított cél, a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerüléséhez. Ehhez először hazai pályán, a Groupama Arénában kell pályára lépniük az azeri Qarabag ellen, a párharc visszavágóját pedig jövő szerdán rendezik majd.
A Fradi utoljára öt éve, a koronavírus-járvány tombolása közepette jutott a főtáblára, és olyan ellenfelekkel játszhattak, mint a Juventus, a Barcelona vagy a Dinamo Kijev. A járvány miatt azonban nem csak a főtáblás meccseik jó részét, hanem még a selejtezőket is zárt kapuk mögött voltak kénytelenek lejátszani - nem csoda hát, ha újra BL-lázban égnek a zöld-fehérek fanatikusai.
A jegyértékesítés már a múlt héten elkezdődött, és olvasónk jelzése alapján máris komoly az érdeklődés - annak ellenére, hogy a jegyárak természetesen nem az NB I-es meccsek árképzését követik. A Fradi hivatalos honlapjáról megtudhatjuk, mennyibe kerülnek a belépők, lásd az alábbi képet:
A jegyárakat nézve rögtön észrevehető, hogy a bérletet erre az idényre megváltott szurkolóknak a klub kedvezményt ad a nyár legfontosabb hazai meccsére: a bérletesek 20 százalék árengedményt kapnak. Kiderül az is, hogy ha valaki nem veszi meg azonnal a belépőt, akkor sokkal hosszabb ideig fenntartják neki a lefoglalt helyet, mint más ilyen esetekben szokásos.
Olvasónk megosztotta velünk azt is, hogy amikor jegyet vásárolni ment fel a honlapra, azzal szembesült, hogy a legolcsóbb jegykategóriánál, a B3 szektorba máris elfogyott az összes jegy - ez persze nem csoda, a Fradi keménymagjának nem feltétlenül kell BL-meccs, hogy megtöltse a kapu mögötti részt. Emellett elfogyott a legdrágább kategória, a Gold Terasz minden jegye is, tehát nagyon sokan szeretnének VIP-élménnyel kiszurkolni a továbbjutás felé vezető első meccset.
Bár a jegyárak kissé magasabbak a megszokott árképzésnél, ezzel a tempóval egyáltalán nem lenne meglepő, ha holnap este a Fradi telt ház előtt lépne pályára - és szükség is lesz minden szurkolójuk fanatikus buzdítására, hogy az odavágón már egy biztosabb előnyhöz jussanak.
Arról a múlt héten írtunk, hogy a Fradi (és a Konferencia-ligában szintén a főtáblára hajtó Győr) már eddig is szép pénzt kaszált a selejtezős menetelésével, de a nagy díj csak most jöhet, ha mindketten továbblépnek. Olvasd el újra:
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
