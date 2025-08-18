2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Budapest, 2025. július 30.A gólszerzõ ferencvárosi Aleksandar Pesic (b2) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezõjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Noah visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. július 30-án.MTI/He
Sport

Súlyos pénzekért árulják a Fradi-meccsre a belépőket: meglesz így a teltház holnap?

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 11:14

Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.

A Ferencváros kedden este 21 órától teheti meg a következő lépést a minden évben áhított cél, a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerüléséhez. Ehhez először hazai pályán, a Groupama Arénában kell pályára lépniük az azeri Qarabag ellen, a párharc visszavágóját pedig jövő szerdán rendezik majd.

A Fradi utoljára öt éve, a koronavírus-járvány tombolása közepette jutott a főtáblára, és olyan ellenfelekkel játszhattak, mint a Juventus, a Barcelona vagy a Dinamo Kijev. A járvány miatt azonban nem csak a főtáblás meccseik jó részét, hanem még a selejtezőket is zárt kapuk mögött voltak kénytelenek lejátszani - nem csoda hát, ha újra BL-lázban égnek a zöld-fehérek fanatikusai.

A jegyértékesítés már a múlt héten elkezdődött, és olvasónk jelzése alapján máris komoly az érdeklődés - annak ellenére, hogy a jegyárak természetesen nem az NB I-es meccsek árképzését követik. A Fradi hivatalos honlapjáról megtudhatjuk, mennyibe kerülnek a belépők, lásd az alábbi képet:

A Ferencváros-Qarabag BL-selejtező jegyárai forrás: fradi.huA Ferencváros-Qarabag BL-selejtező jegyárai. Forrás: fradi.hu

A jegyárakat nézve rögtön észrevehető, hogy a bérletet erre az idényre megváltott szurkolóknak a klub kedvezményt ad a nyár legfontosabb hazai meccsére: a bérletesek 20 százalék árengedményt kapnak. Kiderül az is, hogy ha valaki nem veszi meg azonnal a belépőt, akkor sokkal hosszabb ideig fenntartják neki a lefoglalt helyet, mint más ilyen esetekben szokásos.

Olvasónk megosztotta velünk azt is, hogy amikor jegyet vásárolni ment fel a honlapra, azzal szembesült, hogy a legolcsóbb jegykategóriánál, a B3 szektorba máris elfogyott az összes jegy - ez persze nem csoda, a Fradi keménymagjának nem feltétlenül kell BL-meccs, hogy megtöltse a kapu mögötti részt. Emellett elfogyott a legdrágább kategória, a Gold Terasz minden jegye is, tehát nagyon sokan szeretnének VIP-élménnyel kiszurkolni a továbbjutás felé vezető első meccset.

Bár a jegyárak kissé magasabbak a megszokott árképzésnél, ezzel a tempóval egyáltalán nem lenne meglepő, ha holnap este a Fradi telt ház előtt lépne pályára - és szükség is lesz minden szurkolójuk fanatikus buzdítására, hogy az odavágón már egy biztosabb előnyhöz jussanak.

Arról a múlt héten írtunk, hogy a Fradi (és a Konferencia-ligában szintén a főtáblára hajtó Győr) már eddig is szép pénzt kaszált a selejtezős menetelésével, de a nagy díj csak most jöhet, ha mindketten továbblépnek. Olvasd el újra:

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
Itt a nagy terv: így tennék vonzóvá a mezőgazdaságot a fiatalok számára