Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A fővárosi fürdőfelújítások a kormány jóváhagyására várnak, miközben a Gellért Szálló tulajdonosa, a BDPST Group is érdekelt a beruházás megvalósulásában: a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik - jelentette a Népszava.
Az októberben bezárt Gellért fürdő körül patthelyzet alakult ki: a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. 60 millió eurós, azaz mintegy 24 milliárd forintos hitelfelvételt tervez, ám az ehhez szükséges kormányzati hozzájárulás egyelőre késik. A BGYH számításai szerint a három érintett fürdő – a Gellért, a 2002 óta zárva tartó Rác, valamint a Széchenyi termálrészlege – felújítása önmagában is megtérülő beruházás lenne. Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató elmondása szerint: "A legnagyobb tételt a Gellért fürdő felújítása jelenti, ami az előzetes számítások alapján 20 milliárd forintba kerül. Ennek megtérülési ideje 8 év, a Rác fürdő esetében pedig 9 év." A vezérigazgató a társaság jövőjét illetően is bizakodó: "Két szűk esztendő – 2026 és 2027 – után a cég eredménytermelő képessége és osztalékfizető képessége 6–7–8 milliárd, illetve akár még több milliárd forint fölé emelkedhet."
A Gellért fürdő bezárása komoly bevételkiesést okoz a társaságnak. Az évi mintegy 4 milliárd forintos forgalom nagy része kiesik, még akkor is, ha a vendégek egy része más budapesti fürdőkbe átterelődik. Az épület műszaki állapota kritikus: az utolsó átfogó felújítás 2007–2008-ban történt, ám akkor sem nyúltak az alapinfrastruktúrához. Ma már 50–60 éves berendezések és vezetékhálózatok működnek az épületben, amelyek csak az elvártnál alacsonyabb színvonalon képesek kiszolgálni a vendégeket.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szecessziós és art deco stílusú épületegyüttes két része – a fürdő és a szálló – jogi, tulajdonjogi és műszaki szempontból is szorosan összefonódik. A szálloda épületét a Danubius Hotels 2021-ben adta el, az adásvétel bejelentésekor a többségi tulajdonos így fogalmazott: "A Gellért Szálló története egybeforr a magyar főváros történelmével. Az egyedülálló múlttal rendelkező szecessziós szállóépület megújítása, eredeti funkciójának helyreállítása és szolgáltatási színvonalának emelése fontos mérföldkő lesz a teljes felső kategóriás budapesti szálláshelykínálat fejlesztésében, és tovább erősítheti Budapest turisztikai vonzerejét."
A Fővárosi Közgyűlés októberben megszavazta a hitelfelvételt, a kormány azonban a múlt héten – indoklás nélkül – elutasította a kérelmet. Karácsony Gergely főpolgármester a decemberi közgyűlésen hangsúlyozta, hogy megtérülő beruházásokról van szó, amelyek nemcsak a főváros vagyonát, hanem az ország kincseit is gyarapítanák. A társaság hitelképességi mutatói szerinte kiválóak, és az ilyen nagyságrendű fejlesztéseket világszerte jellemzően hitelből finanszírozzák. A BGYH nem mondott le a forrásbevonásról. A társaság közlése szerint amint lehetőség nyílik rá, ismételten benyújtják a hitelfelvételi kérelmet a kormánynak.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Közben az előkészítő munkálatok sem álltak le: zajlik a közbeszerzési eljárás, az alagsor statikai megerősítése, a műemléki elemek megóvása, valamint a kiviteli tervek kidolgozása. A Rác fürdőnél jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás zajlik. A tervek szerint a Rác fürdő 2027-ben nyithatná meg újra kapuit. A Gellért fürdő belső terei 2028 végére készülhetnek el, a kültéri rész pedig legkorábban 2029-ben fogadhat ismét vendégeket. Mindez azonban nagymértékben attól függ, hogy a kormány végül megadja-e a szükséges hozzájárulást a hitelfelvételhez.
A Pénzcentrum 2025. december 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában.
A jövő hét elején még párás, ködös idő várható, szenteste napján viszont kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország felé, van, ahol havas esőre, havazásra is számítani...
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz
Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.
A Pénzcentrum 2025. december 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
A Pénzcentrum 2025. december 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.
Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele
Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is.
A Pénzcentrum 2025. december 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést, nem semmi, amit az időjárás tartogat: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg
Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet.
Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.