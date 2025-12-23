Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt

A fővárosi fürdőfelújítások a kormány jóváhagyására várnak, miközben a Gellért Szálló tulajdonosa, a BDPST Group is érdekelt a beruházás megvalósulásában: a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik - jelentette a Népszava.

Az októberben bezárt Gellért fürdő körül patthelyzet alakult ki: a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. 60 millió eurós, azaz mintegy 24 milliárd forintos hitelfelvételt tervez, ám az ehhez szükséges kormányzati hozzájárulás egyelőre késik. A BGYH számításai szerint a három érintett fürdő – a Gellért, a 2002 óta zárva tartó Rác, valamint a Széchenyi termálrészlege – felújítása önmagában is megtérülő beruházás lenne. Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató elmondása szerint: "A legnagyobb tételt a Gellért fürdő felújítása jelenti, ami az előzetes számítások alapján 20 milliárd forintba kerül. Ennek megtérülési ideje 8 év, a Rác fürdő esetében pedig 9 év." A vezérigazgató a társaság jövőjét illetően is bizakodó: "Két szűk esztendő – 2026 és 2027 – után a cég eredménytermelő képessége és osztalékfizető képessége 6–7–8 milliárd, illetve akár még több milliárd forint fölé emelkedhet."

A Gellért fürdő bezárása komoly bevételkiesést okoz a társaságnak. Az évi mintegy 4 milliárd forintos forgalom nagy része kiesik, még akkor is, ha a vendégek egy része más budapesti fürdőkbe átterelődik. Az épület műszaki állapota kritikus: az utolsó átfogó felújítás 2007–2008-ban történt, ám akkor sem nyúltak az alapinfrastruktúrához. Ma már 50–60 éves berendezések és vezetékhálózatok működnek az épületben, amelyek csak az elvártnál alacsonyabb színvonalon képesek kiszolgálni a vendégeket.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szecessziós és art deco stílusú épületegyüttes két része – a fürdő és a szálló – jogi, tulajdonjogi és műszaki szempontból is szorosan összefonódik. A szálloda épületét a Danubius Hotels 2021-ben adta el, az adásvétel bejelentésekor a többségi tulajdonos így fogalmazott: "A Gellért Szálló története egybeforr a magyar főváros történelmével. Az egyedülálló múlttal rendelkező szecessziós szállóépület megújítása, eredeti funkciójának helyreállítása és szolgáltatási színvonalának emelése fontos mérföldkő lesz a teljes felső kategóriás budapesti szálláshelykínálat fejlesztésében, és tovább erősítheti Budapest turisztikai vonzerejét."

A Fővárosi Közgyűlés októberben megszavazta a hitelfelvételt, a kormány azonban a múlt héten – indoklás nélkül – elutasította a kérelmet. Karácsony Gergely főpolgármester a decemberi közgyűlésen hangsúlyozta, hogy megtérülő beruházásokról van szó, amelyek nemcsak a főváros vagyonát, hanem az ország kincseit is gyarapítanák. A társaság hitelképességi mutatói szerinte kiválóak, és az ilyen nagyságrendű fejlesztéseket világszerte jellemzően hitelből finanszírozzák. A BGYH nem mondott le a forrásbevonásról. A társaság közlése szerint amint lehetőség nyílik rá, ismételten benyújtják a hitelfelvételi kérelmet a kormánynak.

Közben az előkészítő munkálatok sem álltak le: zajlik a közbeszerzési eljárás, az alagsor statikai megerősítése, a műemléki elemek megóvása, valamint a kiviteli tervek kidolgozása. A Rác fürdőnél jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás zajlik. A tervek szerint a Rác fürdő 2027-ben nyithatná meg újra kapuit. A Gellért fürdő belső terei 2028 végére készülhetnek el, a kültéri rész pedig legkorábban 2029-ben fogadhat ismét vendégeket. Mindez azonban nagymértékben attól függ, hogy a kormány végül megadja-e a szükséges hozzájárulást a hitelfelvételhez.