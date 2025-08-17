2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Mégsem lesz akkora buli az új UFC-szerződés? Most minden kiderül, megszólaltak az elemzők

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 10:35

A Paramount Skydance új tulajdonosa, David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével. A 7,7 milliárd dolláros üzlet ugyan rövid távon veszteséges lehet, de hosszú távon stratégiai előnyt jelenthet a streamingháborúban - számolt be a Forbes.

David Ellison, a Paramount Skydance új tulajdonosa és vezérigazgatója már az első hetében jelentős változásokat hozott a vállalat stratégiájában. A South Park 1,5 milliárd dolláros megszerzése mellett egy hétéves, 7,7 milliárd dolláros szerződést kötött a UFC-vel, ami évi átlagosan 1,1 milliárd dolláros kiadást jelent a vállalatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befektetés sokak szerint merész lépés, különösen annak fényében, hogy a Paramount 2024-ben 5,27 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el. Robert Fishman, a MoffettNathanson elemzője szerint "önmagában nehéz elképzelni, hogyan térül meg a Paramountnak ez a befektetés", de hozzátette, hogy a megállapodás jelzi a vállalat elkötelezettségét a hosszú távú növekedés mellett.

Történelmi szerződés a ketrecharcosoknál: vége a régi világnak, 2026-ban minden más lesz
EZ IS ÉRDEKELHET
Történelmi szerződés a ketrecharcosoknál: vége a régi világnak, 2026-ban minden más lesz
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.

Ellison stratégiája éles ellentétben áll a korábbi tulajdonos, Shari Redstone által vezetett National Amusements megközelítésével, amely az elmúlt években inkább értékesítette vagy licencelte a vállalat legértékesebb eszközeit. A 42 éves Ellison - a világ második leggazdagabb emberének, Larry Ellisonnak a fia - már egyértelművé tette, hogy meg kívánja fordítani ezt a trendet.

A finanszírozás részben a tervezett 2 milliárd dolláros költségcsökkentésből származhat, és jelentős létszámleépítések várhatók az év végéig. Rövid távon a streaming törekvéseket a hagyományos műsorszóró csatornák bevételeiből finanszírozzák majd.

Friss hírek, élő sporteredmények: itt van minden, kattints a Sportonlinera!

Patrick Crakes médiaelemző és korábbi Fox Sports vezető szerint a UFC-szerződés nem feltétlenül fog közvetlen nyereséget termelni, de növeli a Paramount értékét és életképességét a piacon. Hasonlóan a Fox 1993-as NFL-jogokért folytatott küzdelméhez, amikor a hálózat látszólag túlfizetett a jogokért, de ez hosszú távon megalapozta a vállalat sikerét.

A MoffettNathanson becslése szerint a UFC akár hatmillió új előfizetőt is hozhat a Paramount+ számára, különösen mivel a legnagyobb események pay-per-view modellje megszűnik. Ez azonban csak egy része a Paramount átfogó stratégiájának.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elemzők szerint a streaming szolgáltatások jövője a csomagokban vagy konszolidált digitális kínálatban rejlik. A Paramount a tartalomkínálat bővítésével olyan csomagot kíván létrehozni, amely nélkülözhetetlen lesz a jövőbeni streaming-csomagokban, és növeli a bevételekből való részesedését.

Az élő sportközvetítések értéke miatt szinte nincs túl magas ár egy teljes sportág, mint az MMA piacának megszerzéséért. Mark Shapiro, a UFC anyavállalata, a TKO Holdings elnöke és operatív igazgatója szerint a sportjogok buborékának kipukkanásáról szóló pletykák ellenére mindig akadnak lelkes ajánlattevők.

A UFC egész éves programjainak hozzáadásával a Paramount szezonális sportkínálatához - beleértve az NFL-t, a Masters golfversenyt és a March Madness kosárlabdatornát - valamint szórakoztató márkáihoz, a vállalat sokkal vonzóbbá válik felvásárlási vagy egyesülési célpontként. Vagy éppen ellenkezőleg, az Ellisonok támogatásával a Paramount lehet a felvásárló fél.

Chris Bevilacqua, 30 éves műsorszórási tapasztalattal rendelkező szakember szerint ez "egy régi, merev médiamárka átpozicionálása egy technológia-központú, személyre szabott tartalmi márkává, amely inkább felvásárló lehet, mint célpont". A kérdés az, hogy a Paramount képes lesz-e bekerülni abba a 4-5 szolgáltatásba, amely a streaming háború végén talpon marad.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #milliárdos #sport #dollár #vállalat #vállalkozók #vállalkozó #mma #milliárdosok #streaming #streaming szolgáltatás #sportgazdaság #UFC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:35
10:05
09:26
08:55
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 17.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
2025. augusztus 17.
Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár
2025. augusztus 16.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 16.
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 17. vasárnap
Jácint
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
2 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
3
3 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
4
3 hete
Nincs remény, nem élhette túl: meghalt az olimpiai bajnok, aki a hegyekben tűnt el
5
1 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 10:05
Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 09:26
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 17. 09:58
Szalmabálák kaptak lángra itthon, óriási pusztítást végzett a tűz