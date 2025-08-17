Mégsem lesz akkora buli az új UFC-szerződés? Most minden kiderül, megszólaltak az elemzők

A Paramount Skydance új tulajdonosa, David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével. A 7,7 milliárd dolláros üzlet ugyan rövid távon veszteséges lehet, de hosszú távon stratégiai előnyt jelenthet a streamingháborúban - számolt be a Forbes.

David Ellison, a Paramount Skydance új tulajdonosa és vezérigazgatója már az első hetében jelentős változásokat hozott a vállalat stratégiájában. A South Park 1,5 milliárd dolláros megszerzése mellett egy hétéves, 7,7 milliárd dolláros szerződést kötött a UFC-vel, ami évi átlagosan 1,1 milliárd dolláros kiadást jelent a vállalatnak.

A befektetés sokak szerint merész lépés, különösen annak fényében, hogy a Paramount 2024-ben 5,27 milliárd dolláros működési veszteséget könyvelt el. Robert Fishman, a MoffettNathanson elemzője szerint "önmagában nehéz elképzelni, hogyan térül meg a Paramountnak ez a befektetés", de hozzátette, hogy a megállapodás jelzi a vállalat elkötelezettségét a hosszú távú növekedés mellett.

Ellison stratégiája éles ellentétben áll a korábbi tulajdonos, Shari Redstone által vezetett National Amusements megközelítésével, amely az elmúlt években inkább értékesítette vagy licencelte a vállalat legértékesebb eszközeit. A 42 éves Ellison - a világ második leggazdagabb emberének, Larry Ellisonnak a fia - már egyértelművé tette, hogy meg kívánja fordítani ezt a trendet.

A finanszírozás részben a tervezett 2 milliárd dolláros költségcsökkentésből származhat, és jelentős létszámleépítések várhatók az év végéig. Rövid távon a streaming törekvéseket a hagyományos műsorszóró csatornák bevételeiből finanszírozzák majd.

Patrick Crakes médiaelemző és korábbi Fox Sports vezető szerint a UFC-szerződés nem feltétlenül fog közvetlen nyereséget termelni, de növeli a Paramount értékét és életképességét a piacon. Hasonlóan a Fox 1993-as NFL-jogokért folytatott küzdelméhez, amikor a hálózat látszólag túlfizetett a jogokért, de ez hosszú távon megalapozta a vállalat sikerét.

A MoffettNathanson becslése szerint a UFC akár hatmillió új előfizetőt is hozhat a Paramount+ számára, különösen mivel a legnagyobb események pay-per-view modellje megszűnik. Ez azonban csak egy része a Paramount átfogó stratégiájának.

Az elemzők szerint a streaming szolgáltatások jövője a csomagokban vagy konszolidált digitális kínálatban rejlik. A Paramount a tartalomkínálat bővítésével olyan csomagot kíván létrehozni, amely nélkülözhetetlen lesz a jövőbeni streaming-csomagokban, és növeli a bevételekből való részesedését.

Az élő sportközvetítések értéke miatt szinte nincs túl magas ár egy teljes sportág, mint az MMA piacának megszerzéséért. Mark Shapiro, a UFC anyavállalata, a TKO Holdings elnöke és operatív igazgatója szerint a sportjogok buborékának kipukkanásáról szóló pletykák ellenére mindig akadnak lelkes ajánlattevők.

A UFC egész éves programjainak hozzáadásával a Paramount szezonális sportkínálatához - beleértve az NFL-t, a Masters golfversenyt és a March Madness kosárlabdatornát - valamint szórakoztató márkáihoz, a vállalat sokkal vonzóbbá válik felvásárlási vagy egyesülési célpontként. Vagy éppen ellenkezőleg, az Ellisonok támogatásával a Paramount lehet a felvásárló fél.

Chris Bevilacqua, 30 éves műsorszórási tapasztalattal rendelkező szakember szerint ez "egy régi, merev médiamárka átpozicionálása egy technológia-központú, személyre szabott tartalmi márkává, amely inkább felvásárló lehet, mint célpont". A kérdés az, hogy a Paramount képes lesz-e bekerülni abba a 4-5 szolgáltatásba, amely a streaming háború végén talpon marad.