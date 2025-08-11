2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Las Vegas, NV, USA - 2021. október 31: A UFC főhadiszállásának komplexuma a nevadai Las Vegasban. A UFC egy amerikai vegyes harcművészetek (MMA) promóciós cég, amelynek székhelye a nevadai Las Vegasban található.
Sport

Történelmi szerződés a ketrecharcosoknál: vége a régi világnak, 2026-ban minden más lesz

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 16:52

Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt, és minden eseményt elérhetővé tesz a Paramount+ előfizetőinek - közölte a Yahoo Sports.

Az UFC hétéves, 7,7 milliárd dolláros szerződést kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól lép életbe. A megállapodás értelmében az összes UFC esemény – beleértve a számozott gálákat is – elérhető lesz a Paramount+ előfizetőinek külön fizetés nélkül.

Dana White, az UFC elnöke Instagram-bejegyzésében megerősítette a hírt, kiemelve, hogy ez a lépés "az UFC-t a világ legnagyobb sportjai közé emeli". White szerint a történelmi megállapodás rendkívül előnyös az UFC rajongói és sportolói számára, mivel az amerikai nézők először férhetnek hozzá minden UFC tartalomhoz pay-per-view modell nélkül.

"Ez megfizethető és könnyen elérhető módot biztosít a legnagyobb harcok megtekintésére egy hatalmas platformon. A Paramount és CBS hálózatok által biztosított médiajelenlét óriási nyereség a sportolóink és mindenki számára, aki nézi és szereti ezt a sportot" – nyilatkozta White.

A bejelentés jelentős változást hoz az UFC üzleti modelljében, hiszen eddig a legnagyobb eseményeket csak külön fizetés ellenében lehetett megtekinteni. Ariel Helwani sportújságíró szerint a pay-per-view modell megszűnése a legnagyobb előnye az új megállapodásnak a rajongók szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
#sport #előfizetés #milliárd #megállapodás #mma #ketrecharc #streaming #streaming szolgáltatás #harcművészet #UFC

