Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt

A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz - számolt be a BBC.

A Liverpool ma este, a Bournemouth elleni Premier League nyitómeccsen fog (újra) megemlékezni Diogo Jotáról, a klub korábbi támadójáról, aki múlt hónapban tragikus balesetben hunyt el 25 éves testvérével, Andre Silvával együtt Észak-Spanyolországban.

A bajnokcsapat több módon is tiszteleg majd játékosa emléke előtt: egyperces néma csend lesz, a játékosok fekete karszalagot viselnek, valamint üzeneteket és képeket vetítenek a stadion kivetítőin. Emellett szurkolói kezdeményezésre különleges mozaikot mutatnak be a Kop és a Sir Kenny Dalglish lelátón a néma megemlékezés alatt.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a mérkőzés programfüzetében így fogalmazott: "Tudjuk, hogy ez egy nagyon érzelmes alkalom lesz, mivel ez az első bajnoki mérkőzésünk Diogo és Andre elvesztése óta. A futballvilágban, különösen az LFC közösségén belül látott tiszteletadások igazán különlegesek voltak, és tudom, hogy ma este ismét összejövünk, hogy tisztelegjünk előttük."

"Úgy tudom, Diogo felesége, gyermekei és családja is jelen lesznek, és fontos, hogy klubként megmutassuk: mindig számíthatnak szeretetünkre és támogatásunkra, miközben ezzel a tragikus helyzettel szembesülnek. Mindig mellettük állunk" - tette hozzá a menedzser.

A Liverpool játékosai "Forever 20" (Örökké 20) felirattal ellátott mezekben és stadionkabátokban lépnek pályára, ami egész szezonban rajtuk marad. A klub tavaly rekordot beállítva 20. angol bajnoki címét szerezte meg, Jota pedig a 20-as mezszámot viselte, amelyet a klub Jota feleségével, Rute Cardosóval és a család más tagjaival egyeztetve visszavonultat.

A Wolves - a másik Premier League csapat, ahol Jota játszott - szintén megemlékezést tervez szombaton, a Manchester City elleni szezonnyitó mérkőzésükön.