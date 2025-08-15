Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz - számolt be a BBC.
A Liverpool ma este, a Bournemouth elleni Premier League nyitómeccsen fog (újra) megemlékezni Diogo Jotáról, a klub korábbi támadójáról, aki múlt hónapban tragikus balesetben hunyt el 25 éves testvérével, Andre Silvával együtt Észak-Spanyolországban.
A bajnokcsapat több módon is tiszteleg majd játékosa emléke előtt: egyperces néma csend lesz, a játékosok fekete karszalagot viselnek, valamint üzeneteket és képeket vetítenek a stadion kivetítőin. Emellett szurkolói kezdeményezésre különleges mozaikot mutatnak be a Kop és a Sir Kenny Dalglish lelátón a néma megemlékezés alatt.
Arne Slot, a Liverpool menedzsere a mérkőzés programfüzetében így fogalmazott: "Tudjuk, hogy ez egy nagyon érzelmes alkalom lesz, mivel ez az első bajnoki mérkőzésünk Diogo és Andre elvesztése óta. A futballvilágban, különösen az LFC közösségén belül látott tiszteletadások igazán különlegesek voltak, és tudom, hogy ma este ismét összejövünk, hogy tisztelegjünk előttük."
"Úgy tudom, Diogo felesége, gyermekei és családja is jelen lesznek, és fontos, hogy klubként megmutassuk: mindig számíthatnak szeretetünkre és támogatásunkra, miközben ezzel a tragikus helyzettel szembesülnek. Mindig mellettük állunk" - tette hozzá a menedzser.
A Liverpool játékosai "Forever 20" (Örökké 20) felirattal ellátott mezekben és stadionkabátokban lépnek pályára, ami egész szezonban rajtuk marad. A klub tavaly rekordot beállítva 20. angol bajnoki címét szerezte meg, Jota pedig a 20-as mezszámot viselte, amelyet a klub Jota feleségével, Rute Cardosóval és a család más tagjaival egyeztetve visszavonultat.
A Wolves - a másik Premier League csapat, ahol Jota játszott - szintén megemlékezést tervez szombaton, a Manchester City elleni szezonnyitó mérkőzésükön.
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
