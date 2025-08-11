2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Nem lesz sétagalopp Manchesterben a szezon eleje: máris lemondhatnak a visszatérésről?

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 18:13

A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.

Pénteken este a címvédő, és három magyar futballistát is foglalkoztató Liverpool hazai, Bournemouth elleni meccsével elkezdődik a Premier League 2025/26-os idénye, ami minden csapatnak új kezdetet, tiszta lapot jelent.

Nem kivétel a tavalyi szezont alaposan elrontó, egy időre még a kieséstől is megijedő Manchester United sem. Ugyan alaposan "bevásároltak" a nyáron, többek között Benjamin Seskot is megszerezték, a Vörös Ördögök egyáltalán nem örülhetnek a szezon elejét megnézve.

Az Opta Analyst nevű, sportadatokkal foglalkozó elemzőcég minden PL-csapatnak "megadott" egy 1-100 között terjedő besorolást, majd azt nézte meg, hogy "átlagosan" milyen erősségű az első öt ellenfelük. Amint az alábbi X-posztban is láthatjuk, a legrosszabbul a United járt, első öt ellenfelük átlagos erőssége ugyanis 94,7-re jön ki. 

Nincs könnyű helyzetben a középmezőnybe vágyó Bournemouth sem, akik ugye éppen Liverpoolban kezdenek, majd sorrendben a Wolverhampton, Tottenham, Brighton és Newcastle ellen lépnek pályára. A lista harmadik helyén az Arsenalt találjuk, akiknél a Bournemouthhoz hasonlóan 94 az ellenfelek átlagos erőssége.
Címlapkép: Getty Images
#sport #statisztika #szezon #elemző #manchester united #premier league #előzetes #liverpool #Arsenal #angol foci

