Olaszországban köthet ki a Manchester United sztárja: létszám felettivé vált, pedig maradni akar

Az AC Milan érdeklődik a Manchester United dán csatára, Rasmus Hojlund iránt, miközben a manchesteri klub már megegyezett Benjamin Sesko szerződtetéséről az RB Leipziggel.

A Milan kölcsönszerződést szeretne kötni a 2023 augusztusában 72 millió fontért megszerzett Hojlundért, mivel az olasz klub - a Unitedhez hasonlóan - pénzügyi korlátokkal küzd az európai kupaszereplés hiánya miatt, írja a BBC.

Információk szerint a milánóiak kezdetben 4 millió eurós kölcsöndíjat fizetnének, valamint 40 millió eurós vételi opciót kötnének ki a következő nyárra. Kérdéses, hogy ez az ajánlat elfogadható-e a Manchester United számára, de a helyzet várhatóan tisztázódik a következő héten.

Mindez annak ellenére történik, hogy a 23 éves dán csatár alig több mint egy hete még határozottan kijelentette, hogy a manchesteri klubnál kíván maradni, még akkor is, ha Ruben Amorim csapatában megnő a verseny a csatárposzton. Az AC Milan augusztus 23-án kezdi meg a Serie A szezont a Cremonese ellen.