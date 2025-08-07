A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
Iszonyatos sérülést szenvedett a sztárjátékos: mi jöhet még Tottenhamben?
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat - és még el se kezdődött a bajnokság.
Legalább fél évig nem léphet pályára James Maddison, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur középpályása.
A 28 éves futballista vasárnap, a Newcastle United elleni Szöulban rendezett felkészülési mérkőzésen sérült meg, a klub csütörtöki közleménye szerint a játékosnak elszakadt a keresztszalag a jobb térdében, ami miatt műtétre van szüksége. A londoniak egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy ilyen beavatkozás után 6-12 hónap a rehabilitációs időszak, ezért a hétszeres angol válogatott labdarúgó az idény nagy részében nem lesz bevethető.
KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!
A Tottenham a legutóbbi szezonban megnyerte az Európa-ligát, így 41 év után szerzett újra nemzetközi trófeát, és jövő szerdán pályára léphet az európai Szuperkupáért a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain ellen, viszont a Premier League-ben csak 17. lett.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az észak-londoni gárda helyzetét az sem könnyíti, hogy a napokban elköszönt a csapatkapitány Szon Hungmin, aki tíz év után hagyta el a csapatot, és Los Angelesbe igazolt.
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Álomsorsolás a Fradinak? Ezek a lehetséges ellenfelek a BL-főtáblához, kevés könnyebb csapat jöhetett volna
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.
A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.
Adam Peaty, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok brit úszó négy aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián.
Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerkez Milos és Pécsi Ármin mezszáma is végleges a Liverpoolnál: ebben láthatjuk őket a Premier League-ben
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban.
Halálos fegyvert szerzett az Arsenal? Most minden kiderül az új csatárról, korábbi ellenfelei nyilatkoztak
Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben.
A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen megerősítette, hogy jövőre is a Forma-1-es Red Bull csapatnál versenyez.
A Maribor otthonában játssza ma este a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának visszavágóját a Paksi FC.
Az örményországi 2-1-es vereség után csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az ETO FC Győr.
A sportolónő halálát hivatalosan is bejelentették, de azt egyelőre nem tudni, hogy előkerült-e a holtteste, vagy a keresésére küldött expedíció állt-e le.
Robbie Keane, a magyar bajnoki címvédő Ferencváros vezetőedzője mindenképpen meg akarja nyerni az örmény Noah elleni ma este sorra kerülő visszavágót.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.