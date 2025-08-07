2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Iszonyatos sérülést szenvedett a sztárjátékos: mi jöhet még Tottenhamben?

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 14:44

Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat - és még el se kezdődött a bajnokság.

Legalább fél évig nem léphet pályára James Maddison, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur középpályása.

A 28 éves futballista vasárnap, a Newcastle United elleni Szöulban rendezett felkészülési mérkőzésen sérült meg, a klub csütörtöki közleménye szerint a játékosnak elszakadt a keresztszalag a jobb térdében, ami miatt műtétre van szüksége. A londoniak egyelőre csak annyit közöltek, hogy egy ilyen beavatkozás után 6-12 hónap a rehabilitációs időszak, ezért a hétszeres angol válogatott labdarúgó az idény nagy részében nem lesz bevethető.

A Tottenham a legutóbbi szezonban megnyerte az Európa-ligát, így 41 év után szerzett újra nemzetközi trófeát, és jövő szerdán pályára léphet az európai Szuperkupáért a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain ellen, viszont a Premier League-ben csak 17. lett.

Az észak-londoni gárda helyzetét az sem könnyíti, hogy a napokban elköszönt a csapatkapitány Szon Hungmin, aki tíz év után hagyta el a csapatot, és Los Angelesbe igazolt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #sérülés #angol #premier league #tottenham #angol foci #angol válogatott

