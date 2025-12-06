Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését. A vb-éllovas Lando Norris a második lett, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.

A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt. Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA