2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van

MTI
2025. december 6. 16:28

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését. A vb-éllovas Lando Norris a második lett, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
EZ IS ÉRDEKELHET
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.

Élő eredmények a Sportonline oldalán!

A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt. Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #oscar piastri #red bull

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:24
17:02
16:44
16:28
16:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
2 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
6 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
4
3 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
5
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 16:01
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 15:14
Orbán Viktor gigászi moszkvai üzletet lengetett be: mit akarunk venni Putyintól?
Agrárszektor  |  2025. december 6. 15:31
Kiderült, ki lett az Év Bortermelője: ő kapta a rangos díjat 2025-ben